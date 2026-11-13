Weißes Ehepaar in Südafrika gefoltert: Wer spricht über Rassismus gegen Weiße?

(David Berger) Ein weißes Ehepaar wird auf einer südafrikanischen Wildfarm über Stunden misshandelt, mit kochendem Wasser verbrüht und mit dem Tod bedroht. Die Tatverdächtigen werden als schwarze Männer beschrieben. Der Fall wirft eine Frage auf, der sich eine ehrliche Öffentlichkeit endlich stellen muss: Welche zunehmende Rolle spielt der Rassismus gegen Weiße – und das nicht nur in Südafrika.

Drei maskierte Männer drangen am Abend des 1. November in das Haus von Les und Natasha Brett auf einer Wildfarm in Broederstroom in der südafrikanischen Provinz North West ein. Die Polizei bestätigt einen Raubüberfall: Gestohlen wurden sieben registrierte Schusswaffen samt Munition, Mobiltelefone, ein Laptop und weitere Gegenstände. Doch die Schilderungen der Opfer und der Helfer lassen erkennen, welche menschlichen Abgründe sich hinter dieser nüchternen Beschreibung verbergen. Die von südafrikanischen Medien wiedergegebene Polizeibeschreibung nennt drei unbekannte, maskierte „African males“. Diese Bezeichnung wird im südafrikanischen Sprachgebrauch für schwarze Männer verwendet. Demnach handelt es sich der Beschreibung zufolge um drei schwarze Tatverdächtige.

Stunden der Gewalt

Das lokale Nachrichtenportal Hartbeespoort News berichtete bereits am Tag nach dem Überfall von einem etwa dreistündigen Martyrium. Die Täter fesselten das Ehepaar, schlugen auf beide ein und verletzten sie mit scharfen Gegenständen. Sie verbrühten ihre Opfer mit kochendem Wasser, schnitten Natasha die Kleidung vom Körper und steckten ihrem Mann einen Gewehrlauf in den Mund. Der Sicherheitsdienst SRU erhielt gegen 22.30 Uhr einen Hilferuf. Die Täter entkamen; auch eine Suche mit Drohnen führte zunächst nicht zu ihrer Entdeckung. Ein Freund der Familie, Warren Geddes, schilderte gegenüber dem Regionalmedium Rekord außerdem Angriffe auf die Brustwarzen der Frau und wiederholte Vergewaltigungsdrohungen. Damit sollten die Schlüssel zum Waffenschrank erpresst werden.

Inzwischen hat Les Brett selbst gegenüber der südafrikanischen Zeitung The Citizen ausgesagt. Er beschreibt Misshandlungen seiner Frau mit Schneidwerkzeugen und eine Bedrohung seiner Genitalien mit einem Bolzenschneider. Die Männer verlangten auch nach der Herausgabe der Waffen weiter Geld: eine Million Rand, die das Paar nach seinen Angaben nicht besaß. „Dann sagten sie, ich müsse sterben“, berichtet Brett. Nach seiner Darstellung betätigte ein Angreifer den Abzug einer gegen ihn gerichteten Waffe. Nur eine Fehlfunktion verhinderte den tödlichen Schuss. Als sich ein Wachmann näherte, verschwanden die Täter. Seine Frau konnte schließlich die Fesseln lösen.

Brett betrachtet die Tat als einen von vielen gezielten Angriffen auf weiße Farmer. Gegenüber The Citizen verweist er darauf, dass die Männer andere Wertgegenstände zurückließen. Aus seiner Sicht erklärt die Bezeichnung als gewöhnlicher Raub die erlittene Gewalt nicht ausreichend. Hier liegt eine Frage, die sich nicht mit dem Hinweis auf die gestohlenen Waffen erledigt: Diente die Folter ausschließlich der Erpressung, oder kam weiterer Hass auf die Opfer hinzu? Ein Bereicherungsmotiv und rassistische Feindseligkeit schließen einander schließlich nicht aus.

PP berichtet seit Jahren über die Opfer

PP macht seit Jahren auf das Schicksal weißer Farmer in Südafrika aufmerksam. Bereits am 4. Juni 2020 veröffentlichten wir erneut einen Gastbeitrag von Collin McMahon aus dem Jahr 2018, der Berichte von Hinterbliebenen und die Recherchen von Lauren Southern und Caolan Robertson aufgriff. Im Mittelpunkt standen Menschen, deren Angehörige ermordet worden waren und die sich von der Politik alleingelassen fühlten.

Am 23. Mai 2025 berichteten wir dann über Trumps Konfrontation mit Präsident Ramaphosa und seinen Genozidvorwurf. Diese schwerwiegende Einordnung bedarf eines eigenständigen Nachweises. Die Forderung nach Schutz und Aufklärung braucht dagegen keine weitere Rechtfertigung: Auch mögliche rassistische Motive gegen weiße Opfer müssen konsequent untersucht werden. Wer das Leid dieser Menschen wegen ihrer Hautfarbe geringer gewichtet, verrät genau jene Gleichheit, auf die er sich im Kampf gegen Rassismus beruft.

Menschenwürde ohne Hautfarbenvorbehalt

Rassismus gegen Weiße ist weder ein begrifflicher Widerspruch noch eine hinnehmbare Spielart politischer Vergeltung. Wer Menschen wegen ihrer Hautfarbe hasst, erniedrigt oder angreift, handelt rassistisch. Die Hautfarbe der Opfer ändert daran nichts. Die historische Schuld der Apartheid entzieht keinem heute lebenden Menschen sein Recht auf Schutz, körperliche Unversehrtheit und Gerechtigkeit. Aus christlicher Sicht ist das selbstverständlich: Die Würde des Menschen hängt weder von seiner Herkunft noch davon ab, ob sein Leiden in ein politisch bequemes Deutungsmuster passt. Wer einen Rassismus gegen Weiße leugnet, ja die Rede darüber unterdrücken will, tritt die Menschenrechte mit Füßen.

Aufklärungsbedürftig bleibt auch die Diskrepanz zwischen den Berichten der Helfer und der ersten Polizeidarstellung. Während aus dem Umfeld der Opfer schwere Misshandlungen geschildert wurden, bezeichnete die Polizei die Verletzungen des Mannes am 3. November als leicht. Die Verletzungen seiner Frau und die Vorwürfe sexualisierter Gewalt behandelte diese Erklärung nicht näher. Nach dem von Rekord veröffentlichten Stand vom 5. November gab es noch keine Festnahmen. Les und Natasha Brett haben Anspruch auf eine vollständige Aufklärung. Dazu gehört die Frage nach rassistischem Hass gegen Weiße. Wer gleiche Menschenwürde ernst nimmt, darf bei dieser Frage keine Ausnahme machen.

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