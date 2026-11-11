Leo XIV. und Milei: Wenn der Papst Wirtschaftspolitik macht

Papst Leo XIV. mahnt Argentiniens Präsidenten zur sozialen Verantwortung. Doch wer über die Härten einer Sanierung spricht, muss auch nach den Ursachen des wirtschaftlichen Ruins fragen.

„Die Wirtschaft hat den Menschen zu dienen und nicht die Menschen der Wirtschaft.“ Diesen Satz stellte Leo XIV. bei seinem Argentinienbesuch gegen die wirtschaftspolitische Stoßrichtung Javier Mileis. Wie die Welt berichtet, begeistert der päpstliche Auftritt die peronistische Opposition. Das Portal „Letra P“ feiert Leo bereits als den „wahren peronistischen Papst“. Ein zweifelhafter Erfolg für einen Nachfolger Petri. Denn der schöne Satz beantwortet die entscheidende Frage nicht: Welche Politik dient den Menschen tatsächlich? Eine Regierung verteilt noch keinen Wohlstand, indem sie Geld ausgibt, das sie nicht hat. Inflation frisst gerade jenen die Ersparnisse und Einkommen weg, die sich dagegen am wenigsten schützen können.

Selbst die Berichterstattung über den Papstbesuch hält fest, dass unter Milei die zuvor enorme Inflation massiv zurückgegangen ist. Zugleich bestehen soziale Härten und erhebliche Konflikte um staatliche Leistungen. Beides gehört zur Beurteilung dieses Reformkurses. Eine moralische Anklage, die nur dessen schmerzhafte Folgen betrachtet, greift zu kurz. Die Kirche muss für Bedürftige eintreten. Aber aus diesem Auftrag folgt keine päpstliche Richtlinienkompetenz für Staatshaushalte. Katholische Soziallehre umfasst neben Solidarität auch Subsidiarität, Eigenverantwortung und die Achtung wirtschaftlicher Initiative. Wer daraus vor allem die Forderung nach einem großzügigeren Staat destilliert, verkürzt ihren Anspruch.

Gerade ein Papst sollte zwischen verbindlichen sittlichen Maßstäben und umstrittenen wirtschaftspolitischen Instrumenten unterscheiden. Die Sorge um Arme verleiht keinem Konjunkturprogramm Unfehlbarkeit. Mileis Politik darf und muss kritisiert werden. Doch wenn der päpstliche Besuch vor allem der Opposition politische Munition liefert, stellt sich auch eine Frage an Rom: Hilft diese Intervention den Armen langfristig – oder vor allem jenen Kräften, die wieder an die Macht wollen? Für Letzteres ist das Petrusamt zu kostbar.