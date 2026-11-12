Erst Crack, dann Gold: Hunter Biden wird zum Vorbild geadelt

Andere Menschen überwinden ihre Drogensucht, bringen ihr Leben in Ordnung und zahlen wieder ihre Rechnungen. Hunter Biden bekommt eine Goldmedaille. Man muss seine Vergangenheit offenbar nur vor dem richtigen Publikum erzählen.

Die studentische Debattiergesellschaft „The Hist“ am Trinity College Dublin ehrte den Präsidentensohn für seinen herausragenden Beitrag zum öffentlichen Diskurs. Zur Begründung verwies sie auch auf seinen Einsatz bei den Themen Sucht und Genesung. Ausgerechnet Hunter Biden als gesellschaftlicher Orientierungspunkt: Auf diese Pointe muss man erst einmal kommen. Sein Umgang mit Drogen hatte schließlich bereits eine andere Institution beschäftigt: die amerikanische Justiz. Eine Jury sprach ihn in drei Waffendelikten schuldig, darunter falsche Angaben beim Waffenkauf über seine Drogenabhängigkeit. Hinzu kam sein Schuldbekenntnis in neun Steueranklagepunkten. Ein Lebenslauf, bei dem gewöhnliche Bewerber Schwierigkeiten mit der Personalabteilung bekommen. In Dublin reicht er bis aufs Siegerpodest.

Allerdings verfügt auch nicht jeder über einen Vater, der eine umfassende Begnadigung unterschreiben kann. Joe Biden erledigte das im Dezember 2024. Zwei Jahre später saß er bei der Ehrung seines Sohnes im Publikum. Erst die präsidentielle Unterschrift, dann der festliche Applaus: Die Familie durfte mit dem Ablauf zufrieden sein. Bei der Veranstaltung wurde Hunters persönliche Geschichte als eine Geschichte medialer Ausbeutung und zurückgewonnener Deutungshoheit präsentiert. Das ist natürlich bequem: Wer über die eigenen Verfehlungen spricht, kann dabei gleich erklären, wie schlimm die anderen darüber gesprochen haben. Der Weg vom Beschuldigten zum moralischen Ankläger ist erstaunlich kurz, wenn ein begeistertes Publikum die Abkürzung freihält.

Eine überwundene Sucht verdient Respekt. Eine Goldmedaille für öffentlichen Diskurs verlangt eine zusätzliche Begründung. Welche außergewöhnliche Leistung hat Hunter Biden erbracht, die zahllose weniger prominente Menschen mit derselben leidvollen Erfahrung nicht ebenfalls erbringen? Vielleicht hätte die Debattiergesellschaft darüber debattieren sollen. Stattdessen gab es Gold. Für den berühmten Namen, die öffentlich erzählte Läuterung, die durch perfiden Machtmissbrauch ausgebliebene verdiente Strafe, und einen Abend, an dem aus einer höchst unbequemen Vergangenheit eine höchst dekorative Auszeichnung wurde.

Papa hatte den Gnadenakt geliefert. Dublin lieferte die Medaille.

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