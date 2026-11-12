AfD gegen Verfassungsschutz: Behörden müssen ihre Vorwürfe beweisen

Die AfD hat die Hochstufung durch den Verfassungsschutz vorläufig gerichtlich gestoppt. Ab dem 10. März 2027 soll das Hauptsacheverfahren klären, ob die weitreichenden Vorwürfe gegen die gesamte Partei tatsächlich tragen.

Im Streit zwischen AfD und Bundesamt für Verfassungsschutz zeichnet sich der nächste entscheidende Verfahrensabschnitt ab: Das Verwaltungsgericht Köln plant den Beginn der mündlichen Verhandlung für den 10. März. Wegen des Platzbedarfs soll sie in einem Justizgebäude in Siegburg stattfinden. Ein Gerichtssprecher bestätigte die Terminplanung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Für die AfD bietet das Verfahren die Gelegenheit, ihren bisherigen juristischen Erfolg auch in der Hauptsache zu verteidigen. Denn die Behörde konnte ihre im Mai 2025 verkündete Hochstufung bislang nicht durchsetzen: Mit Beschluss vom 26. Februar 2026 untersagte das Verwaltungsgericht dem Bundesamt vorläufig, die Bundespartei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ zu führen und diese Einstufung öffentlich bekanntzugeben. Die Anordnung gilt bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Hauptsacheverfahrens.

Eine Behördenbewertung ist kein unanfechtbares Urteil

Der politische Kern des Rechtsstreits reicht über die AfD hinaus. Wer eine Oppositionspartei mit einer derart schwerwiegenden staatlichen Einstufung belegt, muss sich einer unabhängigen gerichtlichen Kontrolle stellen. Gerade angesichts der möglichen Folgen für den politischen Wettbewerb sind sorgfältige Begründungen unverzichtbar.

Das Eilverfahren machte deutlich, worauf es dabei ankommt: Das Gericht sah zwar verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD. Es stellte jedoch keine hinreichende Prägung der Gesamtpartei fest, die bereits die weitergehende Einstufung rechtfertigte. Die Behandlung als Verdachtsfall bleibt davon unberührt.

Diese Unterscheidung verdient auch in der öffentlichen Debatte Beachtung. Zwischen dem Verdacht gegen eine Partei und der gesicherten Feststellung einer extremistischen Gesamtprägung liegt eine erhebliche Schwelle. Wer beides gleichsetzt, nimmt das Ergebnis der juristischen Prüfung vorweg.

Rückenwind für den Rechtsweg

Die AfD hat mit ihrem Eilantrag gezeigt, dass sie staatliche Bewertungen erfolgreich überprüfen lassen kann. Der Beschluss enthält zudem eine konkrete Verpflichtung: Das Bundesamt musste bestimmte Veröffentlichungen über die Hochstufung entfernen. Für Verstöße gegen die gerichtlichen Unterlassungsanordnungen wurde ein Ordnungsgeld angedroht.

Wie das Hauptsacheverfahren ausgeht, ist offen. Für eine faire politische Auseinandersetzung sollte aber schon heute gelten: Auch gegenüber der AfD ersetzen behördliche Autorität und politische Ablehnung keinen belastbaren Nachweis. Der Rechtsstaat bewährt sich gerade darin, dass eine umstrittene Opposition ihre Rechte gegen staatliche Stellen durchsetzen kann.

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