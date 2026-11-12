Greta lacht – und ihre Verehrer und Klimaaktivisten stehen als Idioten da

(David Berger) „Ach, wirklich? Die machen das immer noch?“ So reagiert Greta Thunberg in Hubertus Kochs Dokumentation „Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird“ auf den Hinweis, dass in Berlin weiterhin Fridays for Future demonstriert. Dann lacht sie. Eine bittere Pointe für jene, die ihre Mahnungen ernst genommen haben: Sie marschieren noch, während die einstige Leitfigur offenbar nur noch darüber lachen kann.

Das Perfide an dieser Szene ist die Herablassung, die darin zum Ausdruck kommt: Wer jahrelang die moralische Dringlichkeit des Protests beschwor, sollte über die Ausdauer seiner Anhänger eigentlich froh sein. Stattdessen wirkt deren Treue plötzlich wie eine Dummheit. Die Gefolgschaft hat ihre Schuldigkeit getan. Jetzt darf sie sich ausgelacht fühlen.

Die Blamage reicht weit über die Berliner Demonstranten hinaus: Obama pries Greta als eine der bedeutendsten Fürsprecherinnen unseres Planeten, DiCaprio als Führungsfigur unserer Zeit; Amnesty ernannte sie mit Fridays for Future zur Botschafterin des Gewissens, TIME zur Person des Jahres. Besonders beflissen wirkte die kirchliche Abteilung des Greta-Fanclubs: Göring-Eckardt bemühte den Propheten Amos, Erzbischöfin Jackelén die alttestamentlichen Propheten, Bischof Meyns erkannte eine moderne prophetische Gestalt, und Erzbischof Koch fühlte sich angesichts der Freitagsproteste an Jesu Einzug in Jerusalem erinnert. So viel Weihrauch für eine politische Aktivistin – und nun dieses Lachen über die beharrlichen Demonstranten.

Wer Kinderkreuzzüge und eine Jugendliche zur moralischen Weltinstanz erhebt, muss sich irgendwann fragen lassen, ob er noch Urteilskraft besitzt oder bereits zum Hofstaat gehört. Mit all den politischen Hofknicksen ergibt das heute ein prächtiges Gruppenbild der Blamierten: so viel Ehrfurcht, so wenig Urteilskraft.

Lacht sie auch über Merz‘ suizidalen Klimafanatismus?

Das diabolisch anmutende Lachen der Dame wirkt so, als ob sie sich auch darüber gar nicht mehr einkriegen könnte, dass Politiker wie Merz bis zur Stunde dabei sind, ein ganzes Land wirtschaftlich aufgrund von Lügen und seltsamen Verschwörungstheorien mit geradezu pseudoreligiöser Hingabe zu ruinieren. Und Gretas heutige Palästina-Mitstreiter? Die sollten sich den Satz gut merken. Vielleicht heißt es eines Tages auch über ihre Demonstrationen: „Ach, wirklich? Die machen das immer noch?“ Wer Personen zu Heilsbringern erhebt, riskiert, am Ende als nützlicher Idiot zurückzubleiben.

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