Die AfD muss entscheiden: Rechthaben allein verändert kein Land

Die Auseinandersetzungen um Remigration, politische Grundsätze und Regierungsfähigkeit werden schnell zum Kampf zwischen „Gemäßigten“ und „Hardlinern“ erklärt. Frank-Christian Hansel zeigt in einem lesenswerten Beitrag, warum diese Deutung zu kurz greift – und welche Reifeprüfung einer Partei bevorsteht, die Deutschland verändern will.

Wer hat die härteste Forderung, wer verwendet den schärfsten Begriff, wer weicht als Erster zurück? Eine politische Debatte, die nur noch um solche Fragen kreist, droht zum Wettbewerb um die tadelloseste oppositionelle Gesinnung zu werden. Das mag dem innerparteilichen Prestige dienen. Ein Land verändert es noch nicht. Frank-Christian Hansel hat zur gegenwärtigen AfD-Debatte einen ausführlichen Beitrag vorgelegt, dessen Grundgedanke mehr Aufmerksamkeit verdient als die nächste empörte Wortmeldung. Unter dem Titel „Warum die AfD ihre inneren Konflikte strukturell verstehen muss“ plädiert er dafür, die unterschiedlichen Aufgaben von Vorfeld, Partei und Fraktion auseinanderzuhalten. Das klingt zunächst theoretisch. Tatsächlich berührt es die entscheidende Frage: Wie wird aus einer richtigen Problembeschreibung wirksame Politik?

Hansel betrachtet insbesondere die von ihm geschilderten Auseinandersetzungen um Maximilian Krah, Tino Chrupalla und Martin Sellner. Seine These: Hinter dem vermeintlich eindeutigen Richtungsstreit stehen auch unterschiedliche Rollen und Erwartungen. Ein Publizist entwickelt Begriffe und langfristige Vorstellungen. Eine Partei muss entscheiden, welche Forderungen sie sich zu eigen macht. Eine Fraktion muss daraus parlamentarische Initiativen entwickeln. Eine Regierung müsste schließlich für Umsetzung und Folgen geradestehen. Dieser Unterscheidung ist nachdrücklich zuzustimmen. Wer einen Missstand benennt, hat damit noch kein Gesetz geschrieben. Wer ein Gesetz fordert, hat dessen Vollzug noch nicht organisiert. Und wer nach rechtlichen Voraussetzungen, Personal und Mehrheiten fragt, hat deshalb noch lange nicht seine politischen Überzeugungen verraten.

Gerade bei der Migrationspolitik ist das wesentlich. Zwischen der Forderung nach einer grundlegenden Wende und ihrer tatsächlichen Durchsetzung liegen Behörden, Gerichte, Zuständigkeiten und internationale Verhandlungen. Diese Hindernisse zu bearbeiten, gehört zum politischen Auftrag. Eine Partei wird nicht dadurch konsequenter, dass sie die Schwierigkeiten ihrer eigenen Forderungen ignoriert. Hansel bringt die notwendige Verbindung auf eine treffende Formel: „Metapolitik ohne politische Übersetzung bleibt Gedanke. Parteipolitik ohne geistige Orientierung wird Opportunismus.“ Genau darin liegt die Stärke seines Beitrags. Er verlangt Professionalität und benennt zugleich die Gefahr einer Partei, die vor lauter Rücksicht auf ihre Außenwirkung den eigenen Zweck vergisst.

Regierungsfähigkeit darf kein Tarnwort für Anpassung sein

Denn selbstverständlich darf Regierungsfähigkeit kein Tarnwort für die nächste Anpassung sein. Wer unter diesem Etikett die eigenen Kernforderungen entsorgt, bestätigt das Misstrauen seiner Wähler. Sie erwarten schließlich eine politische Wende. Eine zweite CDU braucht niemand, der mit der ersten bereits hinreichend schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ebenso wenig kann allerdings ein außerparlamentarisches Vorfeld beanspruchen, einer Partei verbindlich Sprache, Strategie und Programm vorzuschreiben. Geistige Anregung begründet keinen politischen Führungsanspruch. Über das Parteiprogramm entscheiden die dafür legitimierten Gremien. Hansels Formel „Unabhängigkeit ohne Trennung“ beschreibt dieses Verhältnis überzeugend: Austausch und Debatte bleiben möglich, ohne dass eine Seite die andere vereinnahmt.

Das gilt auch für die öffentliche Beurteilung der AfD. Hansel fordert zu Recht, zwischen den Vorstellungen einzelner Publizisten, persönlichen Äußerungen von Mandatsträgern und beschlossener Programmatik zu unterscheiden. Wer alles unterschiedslos zusammenrührt, macht eine sachliche Auseinandersetzung unmöglich. Allerdings sollte die Partei selbst diese Unterscheidungen durch klare Zuständigkeiten und eine verständliche Kommunikation erleichtern.

Nicht jeder Konflikt lässt sich damit auflösen. Hinter verschiedenen Formulierungen können durchaus verschiedene politische Ziele stehen. Hansels Ansatz liefert aber eine vernünftige Voraussetzung, um das überhaupt festzustellen: Erst muss geklärt werden, worüber gestritten wird – über das Ziel, den Weg oder den nächsten praktischen Schritt. Die AfD sollte diesen Beitrag als Anstoß zur politischen Selbstverständigung lesen. Ihre Wähler haben Anspruch auf beides: erkennbare Grundsätze und die Fähigkeit, ihnen Geltung zu verschaffen. Daueropposition mag manchen innerparteilichen Streit bequem machen. Wer eine Wende verspricht, muss sich daran messen lassen, ob er sie auch herbeiführen kann.

Hier können Sie den ganzen Artikel lesen: Frank-Christian Hansel, „Warum die AfD ihre inneren Konflikte strukturell verstehen muss: Zwischen politischem Denken und politischer Entscheidung“, 11. November 2026.

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