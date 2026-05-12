Prof. Dr. Werner J. Patzelt zählt zu den bekanntesten deutschen Politikwissenschaftlern und Parteienforschern. Der ehemalige Professor der TU Dresden analysiert seit Jahrzehnten die Entwicklung des Parteiensystems in Deutschland und beschäftigt sich besonders mit politischen Milieus, Protestbewegungen und dem Vertrauensverlust gegenüber etablierten Parteien. Mit seinen oft pointierten Einschätzungen sorgt Patzelt regelmäßig für kontroverse Debatten.

„Die AfD wird die absolute Mehrheit erreichen – und dann wird es hässlich!“ Diese Warnung wirkt auf manche vielleicht überzogen. Doch sie verweist auf eine Entwicklung, die längst nicht mehr ignoriert werden kann: Immer größere Teile der Bevölkerung fühlen sich von den etablierten Parteien politisch nicht mehr vertreten. Migration, Energiepolitik, Inflation, Meinungsfreiheit und die zunehmende Distanz zwischen politischer Klasse und Bürgern haben das Vertrauen in das bestehende System massiv beschädigt.

Blutige Eskalation

Die AfD profitiert dabei nicht nur von eigener Stärke, sondern auch von der Schwäche ihrer Gegner. Wer Millionen Wähler dauerhaft moralisch ausgrenzt, ihnen demokratische Legitimität abspricht und politische Probleme eher verwaltet als löst, treibt die Polarisierung weiter voran. Die Dämonisierung aller nicht-linker Parteien und Gruppen hat in bestimmten Milieus eine Hysterie befeuert, die bei den anstehenden Wahlgewinnen der AfD zu einer blutigen Eskalation des Antifa-Terrors führten wird