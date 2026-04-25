Der (zu!) späte Brandalarm des Joe Kaeser

Wenn Joe Kaeser heute sagt, die Brandmauer werde „in Flammen aufgehen“, dann ist das mehr als eine zugespitzte Formulierung eines ehemaligen Siemens-Chefs. Es ist ein Symptom. Es ist die verspätete Einsicht eines Mannes, der über Jahre hinweg nicht am Rand, sondern im Zentrum jenes politisch-wirtschaftlichen Konsenses stand, der Deutschland in die gegenwärtige Sackgasse geführt hat. Ein Gastbeitrag von Frank-Christian Hansel.

Kaeser war nie Außenseiter der Berliner Republik. Er war einer ihrer bevorzugten industriellen Repräsentanten: Siemens-Chef, Begleiter der Merkel-Jahre, Davos-Mann, Stimme der globalisierten Konzernwirtschaft, später Aufsichtsratschef von Siemens Energy und Daimler Truck. Gerade deshalb ist seine Warnung so aufschlussreich. Nicht, weil Kaeser plötzlich die AfD entdeckt hätte. Sondern weil ausgerechnet einer der Kronzeugen des alten Konsenses nun dessen Blockade erkennt.

Kaeser war nicht Gegner des alten Konsenses, sondern sein industrielles Gesicht. Wenn ausgerechnet er heute den Brandalarm auslöst, dann brennt nicht die AfD — dann brennt das Selbstverständnis der alten Republik.

Der aktuelle Anlass ist bemerkenswert. Kaeser wirft der Bundesregierung ein „Jahr der verpassten Chancen“ vor, beklagt Reformstau, kritisiert Rentenpolitik, Bürokratie und wirtschaftspolitische Lähmung. Nach den geltenden „gesellschaftlichen Normen“ sei derzeit als einzige Koalitionsoption Schwarz-Rot möglich; genau dort werde aber bei Arbeit, Wirtschaft, Renten und Sozialem gebremst. Dann folgt der entscheidende Satz: Am Ende der Sackgasse werde es einen „Riesenaufruhr“ geben, die Brandmauer werde „in Flammen aufgehen und bestehen oder auch nicht“. Deutschland brauche eine Art „Disruption“, sonst werde es den Weg in den Niedergang fortsetzen. (WELT)

Damit beschreibt Kaeser exakt die Lage, vor der die AfD seit Jahren warnt: Ein politisches System, das sich durch moralische Ausschlussregeln selbst blockiert, verliert die Fähigkeit zur Problemlösung. Die Brandmauer ist dann nicht mehr bloß eine Abgrenzung gegen eine missliebige Partei. Sie wird zur Sperranlage gegen politische Korrektur. Sie zwingt Parteien, Verbände und Wirtschaft dazu, offensichtliche Probleme nicht dort zu lösen, wo demokratische Mehrheiten möglich wären, sondern dort zu verwalten, wo die alten Machtverhältnisse noch halten.

Doch die eigentliche Frage lautet: Wer spricht hier?

Nicht ein Unternehmer, der früh gegen den energiepolitischen Irrweg, gegen den moralisierten Umbau der Industriegesellschaft, gegen die Selbstfesselung der Union und gegen die Diffamierung einer demokratischen Opposition aufgestanden wäre. Sondern ein Repräsentant jener Managergeneration, die den Merkelismus nicht nur hingenommen, sondern öffentlich begleitet und häufig politisch flankiert hat.

Kaeser war nach einer Auswertung von abgeordnetenwatch jener Unternehmer, der Angela Merkel besonders häufig auf Auslandsreisen begleitete: neun Mal in der damaligen Legislaturperiode, 15 Mal unter Einbeziehung der vorherigen. Das ist nicht nur eine protokollarische Fußnote. Es markiert Nähe zum Machtzentrum jener Jahre, in denen zentrale Weichenstellungen für den heutigen Zustand gelegt wurden: Energiewende ohne tragfähiges Versorgungskonzept, Atomausstieg, europäische Dauerrettungslogik, moralische Migrationspolitik, wachsende Bürokratisierung und die schrittweise Verschiebung der politischen Mitte nach links. (abgeordnetenwatch)

Genau hier beginnt der blinde Fleck. Kaeser kritisiert heute die Sackgasse. Aber er müsste zugleich erklären, wie Deutschland in diese Sackgasse geraten konnte. Die Antwort liegt nicht allein bei der Ampel, nicht allein bei Robert Habeck, nicht allein bei SPD oder Grünen. Sie liegt in einem langen politisch-industriellen Arrangement, in dem große Teile der Wirtschaftselite glaubten, man könne Energiewende, Atomausstieg, Klimamoral, Bürokratieaufwuchs, Migrationsidealismus, Europäisierung und industrielle Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft miteinander versöhnen.

Man glaubte, der Standort könne gleichzeitig verteuert, reguliert, moralisiert und mit immer neuen Auflagen überzogen werden — und die Industrie werde schon innovativ genug sein, um all das zu kompensieren. Man glaubte, die Bürger könnten durch Preise, Normen und politische Belehrung erzogen werden — und würden trotzdem Vertrauen behalten. Man glaubte, demokratische Konkurrenz könne durch moralische Markierung begrenzt werden — und nannte das dann Stabilität.

Kaeser selbst steht exemplarisch für diese Ambivalenz. Beim Atomausstieg war er nicht der Siemens-Chef, der 2011 den Ausstieg aus dem Atomgeschäft verkündete; das war Peter Löscher. Aber Kaeser bekannte sich später als Siemens-Chef zum deutschen Ausstieg aus der Atomkraft, kritisierte zugleich die mangelnde Umsicht der Energiewende und ihre Kosten. Das war die typische Haltung des damaligen Industrie-Establishments: Man sah die Kosten, aber stellte den Grundkurs nicht infrage. Man kritisierte die Exzesse, aber akzeptierte die Richtung. Genau diese Halbopposition hat den deutschen Sonderweg stabilisiert. (Die Presse)

Heute klingt Kaeser anders. 2023 kritisierte er, Deutschland habe sechs Kernkraftwerke abgeschaltet, obwohl Strom knapp, teuer und nicht verlässlich vorhanden gewesen sei; 2024 sprach er von fehlendem langfristigem Denken in der Energiepolitik und kritisierte die Abschaltung intakter Atomkraftwerke bei gleichzeitiger Abhängigkeit von teurem Flüssiggas und Kohle. (Focus)

Das ist sachlich richtig. Politisch aber bleibt es unvollständig. Denn die entscheidende Frage lautet: Wo war diese Klarheit, als der Grundkurs noch hätte korrigiert werden können? Wo war der entschlossene Einspruch der großen Industrie, als die Energiepolitik in eine Richtung lief, die physikalisch, industriell und preislich immer fragwürdiger wurde? Wo waren die Verbände, als die Republik begann, Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Substanz einer moralischen Transformationsrhetorik unterzuordnen?

Noch deutlicher wurde diese Ambivalenz im Verhältnis zur Klima- und Transformationspolitik. 2020 traf Kaeser im Streit um das australische Adani-Kohleminenprojekt Luisa Neubauer und bot ihr einen Sitz in einem Aufsichtsgremium von Siemens Energy an. Ob am Ende daraus etwas wurde, ist zweitrangig. Entscheidend war das Signal: Die Konzernspitze akzeptierte den Klimaaktivismus als moralische Instanz, mit der industrielle Entscheidungen öffentlich verhandelt werden. (WELT)

Damit verschob sich der Maßstab. Nicht mehr allein Versorgungssicherheit, Energiepreise, Wertschöpfung, Arbeitsplätze und industrielle Rationalität standen im Zentrum. Entscheidend wurde zunehmend die Frage, ob ein Konzern im richtigen moralischen Licht stand. Die Wirtschaft übernahm damit ein Stück jener Logik, die heute auf sie selbst zurückfällt: Wer politische Fragen moralisiert, verliert irgendwann die Fähigkeit, sie ökonomisch zu beantworten.

2021 ging Kaeser noch einen Schritt weiter. Er warb öffentlich für Annalena Baerbock und attestierte ihr die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und langfristige Erneuerung. Die Grünen-Politikerin stehe für eine „sozial-ökologische Marktwirtschaft“, die Deutschland brauche. (Handelsblatt)

Auch das war mehr als eine persönliche Sympathiebekundung. Es war die politische Adelung jener grünen Transformationsformel, deren praktische Härte später unübersehbar wurde: höhere Energiepreise, dirigistische Industriepolitik, Eingriffe in Mobilität und Wohnen, regulatorische Überlastung, planwirtschaftliche Klimaziele, immer neue Berichtspflichten, immer weniger Standortrealismus.

Man muss Kaeser hier nicht unterstellen, er habe den Niedergang gewollt. Das wäre zu billig. Das Problem liegt tiefer: Kaeser steht für eine ganze Managergeneration, die glaubte, grüne Transformation und industrielle Stärke ließen sich ohne harte Zielkonflikte miteinander verbinden. Man wollte modern, global, nachhaltig, divers, europäisch und zugleich wettbewerbsfähig sein. Man wollte moralisch auf der Höhe der Zeit stehen und gleichzeitig den Industriestandort retten. Genau diese Synthese ist gescheitert.

Und nun warnt derselbe Kaeser vor Niedergang, Reformstau und brennender Brandmauer. Man kann diese Entwicklung als Lernprozess deuten. Man kann sie aber auch als das lesen, was sie politisch ist: als spätes Eingeständnis, dass der alte Konsens nicht mehr trägt. Kaeser erkennt die Blockade, aber noch nicht vollständig die eigene Verstrickung in jene Mechanismen, die diese Blockade erzeugt haben.

Besonders deutlich wird das beim Umgang mit der AfD. Kaeser gehörte zu den prominenten Wirtschaftsvertretern, die sich öffentlich gegen die Partei stellten. 2024 warnte er, wer AfD wähle, entscheide sich für Wohlstandsverlust; WELT berichtete, Kaeser habe die Wirtschaft aufgerufen, vor den Konsequenzen von AfD-Wahlerfolgen zu warnen. (n-tv)

Genau diese Art des CEO-Aktivismus habe ich in meinem Beitrag „Der blinde Fleck der Eliten: Warum der Anti-AfD-Aktivismus von Medien und Wirtschaft scheitert“ analysiert: Manager, Verbände und Leitmedien versuchen, politische Zustimmung nicht durch bessere Argumente, sondern durch moralische Abschreckung zu steuern. Die Strategie beruht auf der Annahme, wirtschaftliche Autorität könne politische Orientierung ersetzen. Doch genau das funktioniert nicht mehr. Der moralische Konsensraum aus Parteien, Medien und wirtschaftlichen Eliten versucht, die AfD nicht mehr politisch zu stellen, sondern permanent zu diagnostizieren und zu delegitimieren.

Die aktuelle IW-Studie zum CEO-Aktivismus bestätigt diesen Befund empirisch. Sie zeigt, dass öffentliche Kritik von Unternehmenschefs an der AfD deren Anhänger nicht von der Partei wegführt. Im Gegenteil: Werden AfD-Sympathisanten mit entsprechender Kritik konfrontiert, sinkt das Vertrauen in das jeweilige Unternehmen, und teilweise verstärkt sich sogar die Nähe zur Partei. (IW Köln)

Das ist der entscheidende Punkt: Die moralische Autorität der Wirtschaftseliten ist verbraucht, sobald sie nicht mehr als Stimme ökonomischer Vernunft, sondern als verlängerter Arm eines politischen Ausschlusskartells wahrgenommen wird. Wer den Bürgern erklärt, welche Partei sie aus Gründen politischer Hygiene nicht wählen dürfen, spricht nicht mehr als Unternehmer, sondern als Erziehungsinstanz. Und genau diese Erziehungsinstanz wird abgelehnt.

Damit ist Kaeser nicht nur Kommentator der Krise. Er ist ein Fallbeispiel für sie. Er verkörpert den Weg vom CEO-Aktivismus zur Krisendiagnose. Erst wird die AfD als Gefahr für Wohlstand, Demokratie und Standort markiert. Dann stellt sich heraus, dass die eigentlichen Standortgefahren seit Jahren von jenen Parteien und Milieus produziert wurden, mit denen sich viele Wirtschaftsvertreter arrangiert hatten: teure Energie, regulatorische Überlastung, Fachkräftemangel trotz ungesteuerter Migration, Investitionshemmnisse, Planungschaos, Steuerlast, Bürokratie, ideologische Industriepolitik.

Und am Ende steht der Manager da und wundert sich, dass die Brandmauer brennt.

Dabei brennt sie nicht, weil die AfD sie angezündet hätte. Sie brennt, weil sie aus trockenem Holz gebaut wurde: aus Realitätsverweigerung, moralischer Überheblichkeit und politischer Selbstblockade. Wer über Jahre hinweg jede inhaltliche Auseinandersetzung durch Distanzierungsrituale ersetzt, darf sich nicht wundern, wenn irgendwann die Wirklichkeit selbst zur Opposition wird.

Genau diesen Mechanismus habe ich in meinem Beitrag „Die AfD, die Brandmauer und die Wirtschaft – Über ökonomischen Realitätsdruck, politische Instrumentalisierung und die normative Kraft des Faktischen“ beschrieben. Dort geht es um den Punkt, an dem die Brandmauer nicht mehr nur als politisches Abgrenzungsinstrument erscheint, sondern als ökonomischer Realitätsverlust. Wer unter ruinösen Energiepreisen, regulatorischer Überdehnung, Schuldenwirtschaft, demografischem Druck und industrieller Abwanderung leidet, kann die politische Frage nach Alternativen nicht dauerhaft moralisch verdrängen.

Die Brandmauer war immer mehr als eine Abgrenzung. Sie war eine Herrschaftstechnik: Sie stabilisierte ein politisches Gefüge, das ohne Ausschluss der AfD seine Mehrheiten, seine Erzählungen und seine moralische Überlegenheit längst neu hätte begründen müssen. Sie ersetzte Argumente durch Markierung. Sie ersetzte Wettbewerb durch Verdacht. Sie ersetzte demokratische Offenheit durch institutionelle Sperrzonen.

Doch unter ökonomischem Druck verändert sich die Lage. In Werkhallen, mittelständischen Betrieben, Familienunternehmen und regionalen Kammern stellt sich die Frage nicht mehr theoretisch. Sie lautet nicht mehr: Darf man mit der AfD sprechen? Sie lautet: Was passiert, wenn man es nicht tut? Was passiert, wenn die Probleme real sind, die Analyse zutrifft und die politische Korrektur durch die Brandmauer blockiert wird?

Genau deshalb ist Kaesers Satz so wichtig. Er bestätigt nachträglich, was in der Kritik an Verbänden und Wirtschaft seit Jahren sichtbar ist: Der Anti-AfD-Aktivismus der Eliten war nie Ausdruck besonderer demokratischer Reife, sondern häufig Ersatz für eine ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen Standortfehlern. Die Wirtschaft wollte die AfD moralisch stellen — und wird nun selbst von der ökonomischen Wirklichkeit gestellt.

Das gilt besonders für die großen Verbände. Zu lange haben BDI, VDA, VCI, VDMA und andere so getan, als ließe sich Standortpolitik von demokratischer Machtpolitik trennen. Man warnte vor der AfD, aber akzeptierte eine Politik, die Energie verteuerte, Bürokratie ausweitete, industrielle Planungssicherheit zerstörte und unternehmerische Freiheit zunehmend an klima- und gesellschaftspolitische Auflagen band. Man sprach von Wettbewerbsfähigkeit, aber scheute den Konflikt mit jenen Parteien, die Wettbewerbsfähigkeit systematisch beschädigten. Man verteidigte den Standort rhetorisch, während man die politischen Ursachen seiner Schwächung zu oft schonte.

Das Ergebnis ist eine doppelte Glaubwürdigkeitskrise. Die Politik verliert Vertrauen, weil sie Probleme nicht löst. Die Wirtschaftselite verliert Vertrauen, weil sie zu spät erkennt, dass sie selbst Teil des Problems geworden ist. Wer jahrelang den falschen Grundkurs mitträgt und erst dann Alarm schlägt, wenn der Standort sichtbar erodiert, kann nicht mehr einfach als neutraler Warner auftreten.

Kaeser ist dafür die perfekte Symbolfigur. Er war nah an Merkel. Er bekannte sich zum Atomausstieg, kritisierte aber dessen Umsetzung. Er öffnete sich gegenüber Klimaaktivisten. Er warb für Baerbock. Er warnte vor der AfD. Und nun spricht er von Sackgasse, Disruption und brennender Brandmauer.

Das ist keine Kleinigkeit. Es ist die Selbstkorrektur eines Systems, das noch nicht zugeben will, dass es sich selbst korrigieren muss.

Denn der Satz von der brennenden Brandmauer bedeutet im Kern: Die bisherige Ordnung ist an ihre Grenze gekommen. Schwarz-Rot reicht nicht. Die alten Koalitionsmechaniken reichen nicht. Die moralische Ausgrenzung reicht nicht. Die Verwaltung des Niedergangs reicht nicht. Die Brandmauer kann den Reformstau nicht lösen, sie ist ein Teil dieses Reformstaus.

Wer Deutschland aus der Sackgasse führen will, muss deshalb an die Ursachen heran. Er muss Energiepolitik wieder an Versorgungssicherheit, Preis und industrieller Tragfähigkeit ausrichten. Er muss Bürokratie nicht digitalisieren, sondern abbauen. Er muss Migration nach Leistungsfähigkeit, Integrationskapazität und innerer Sicherheit steuern. Er muss Arbeit entlasten und Transfer begrenzen. Er muss die Schuldenpolitik beenden, statt sie semantisch als Investition zu tarnen. Und er muss die demokratische Konkurrenz wieder als Konkurrenz behandeln — nicht als pathologischen Betriebsunfall.

Für die Verbände und die Wirtschaft folgt daraus eine klare Lehre: Wer glaubwürdig sein will, muss zur Sache zurückkehren. Nicht Warnkampagnen gegen Wähler. Nicht moralische Belehrung der Belegschaften. Nicht Sonntagsreden gegen „Populismus“. Sondern nüchterne Prüfung der Fragen, die Millionen Bürger längst stellen: Warum ist Energie in Deutschland so teuer? Warum wandert Industrie ab? Warum wird Arbeit belastet und Transfer ausgeweitet? Warum wird Migration nicht nach Leistungsfähigkeit und Integrationskapazität gesteuert? Warum wird eine demokratische Oppositionspartei administrativ, medial und moralisch eingehegt, statt politisch gestellt?

Kaesers Brandalarm ist deshalb ein Wendepunkt. Nicht, weil er bereits die richtige Antwort gibt. Sondern weil er unfreiwillig die richtige Diagnose bestätigt. Die alte Strategie der Ausgrenzung ist erschöpft. Der moralische Anti-AfD-Aktivismus der Eliten hat seine Grenze erreicht. Was jetzt kommt, ist entweder die Rückkehr zum demokratischen Wettbewerb der Ideen — oder der weitere Niedergang eines Landes, dessen Führungsschichten zu spät begreifen, dass man Realität nicht ausgrenzen kann.

Die Brandmauer geht nicht in Flammen auf, weil die Argumente ihrer Erbauer zu schwach geworden sind.

Joe Kaeser war lange ein Mann des alten Konsenses. Heute wird er zum Zeugen seines Scheiterns. Genau darin liegt die politische Pointe: Die Republik braucht keine weitere moralische Brandschutzordnung gegen die Opposition. Sie braucht den Mut, die Ursachen des Feuers zu benennen. Sie braucht die AfD!

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