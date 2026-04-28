Ein Bundestagsabgeordneter undercover in Babykauf-Industrie

Leihmutterschaftsagenturen richten sich gezielt an Homosexuelle – auch in Deutschland, wo Ersatzmutterschaft und ihre Vermittlung verboten sind. Tobias Ebenberger von der AfD hat sich mit seinem Mann als Paar in die Szene eingeschleust – von einer „Kinderwunschmesse“ in Köln bis zu einer exklusiven Konferenz in Brüssel, auf der eine US-Reproduktionsmedizinerin konkret über die Erfolgschancen informierte und erklärte, wie man rechtliche Hürden auf dem Weg zur Anerkennung der Vaterschaft überwindet.

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