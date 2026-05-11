JSix und das Hantavirus: Deutschland vor dem nächsten Chaos!

JSix ist ein inzwischen sehr bekannter deutscher YouTuber (bzw. Online-Content-Creator), der seit etwa 2014 aktiv ist und vor allem durch Videos rund um Reportagen, Straßeninterviews, soziale Brennpunkte und mutig aufgegriffene Themen bekannt wurde. Sein Kanal hat ungefähr 120.000+ Abonnenten und mehrere Millionen Aufrufe.

Sein neuestes Video handelt von Hanta und bringt auf sympathische Weise zum Ausdruck, was viele inzwischen nicht ganz zu Unrecht befürchten: