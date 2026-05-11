Der digitale Euro kommt: Warum wir unser Bargeld retten müssen

(David Berger) Mit einer aktualisierten Neuauflage seines Bestsellers „Rettet unser Bargeld“ liefert Prof. Max Otte nicht nur eine Analyse des digitalen Euro und der globalen Finanzpolitik, sondern auch ein leidenschaftliches Plädoyer für Freiheit, Privatsphäre und wirtschaftliche Selbstbestimmung. Das Buch verbindet gesellschaftspolitische Warnungen mit konkreten Strategien zum Vermögensschutz – verständlich geschrieben, provokant zugespitzt und leider noch aktueller als beim Erscheinen der Erstauflage.

Mit „Rettet unser Bargeld“ legt der bekannte Ökonom und „Deutschlands treffsicherster Krisenprophet“ (Focus) Max Otte erneut ein Werk vor, das über das Format eines klassischen Finanzbuches weit hinausgeht. Die Neuauflage greift die Kernthesen seines viel diskutierten Bestsellers von 2016 auf und führt sie konsequent weiter: digitaler Euro, Vermögensregister, Inflation, Negativzinsen und staatliche Kontrolle werden hier nicht als einzelne Entwicklungen betrachtet, sondern als Bestandteile eines tiefgreifenden Umbaus unseres Geldsystems. Gerade Leser der ersten Auflage dürften beeindruckt sein, wie aktuell und teilweise geradezu prophetisch viele der damaligen Warnungen heute wirken. Denen, die sich noch nie mit der Thematik beschäftigt haben, öffnet das Buch die Augen, wie kursichtig, ja gefährlich die Aussage von Duldern und Befürwortern ist, wenn es um die Abschaffung des Bargeldes geht, sie hätten schließlich nichts zu befürchten.

„Ohne Bargeld keine Freiheit!“

Schon die erste Ausgabe verstand sich als deutliche Warnung vor der schleichenden Abschaffung des Bargelds. Otte argumentierte damals, dass „ohne Bargeld keine Freiheit“ existiere und Bargeldobergrenzen letztlich den Weg in einen umfassenden Kontrollstaat ebnen könnten. Diese Gedanken prägen auch die neue Ausgabe – diesmal jedoch deutlich konkreter und mit Fokus auf digitale Zentralbankwährungen und die vollständige Nachverfolgbarkeit finanzieller Transaktionen.

„Die Freiheit der Bürger wird eingeschränkt, ja gefährdet“, warnt Otte eindringlich. In seinem Buch beschreibt er eine Entwicklung, bei der politische und finanzielle Machtstrukturen zunehmend Einfluss auf das Leben der Menschen gewinnen wollen. Aus seiner Sicht geschieht diese Tendenz weltweit – insbesondere über die fortschreitende Digitalisierung des Geldsystems. Denn digitales Geld hinterlässt umfassende Datenspuren und ermöglicht Rückschlüsse auf private Gewohnheiten, Konsumverhalten und sogar politische Einstellungen. Je stärker Zahlungen, Überweisungen und Vermögensverwaltung digital organisiert würden, desto größer wird auch die Möglichkeit zentraler Kontrolle. Geld könne im Extremfall sogar „abgeschaltet“ werden und stünde Sparern oder Investoren dann plötzlich nicht mehr frei zur Verfügung.

Was kann jeder Einzelne nun tun, um sich zu schützen?

Mit seinem Appell „Rettet unser Bargeld“ plädiert Otte deshalb überzeugend für den Erhalt finanzieller Selbstbestimmung. Gleichzeitig zeigt er konkrete Wege auf, wie Bürger sich gegen diesen schleichenden Verlust von Privatsphäre und Kontrolle schützen könnten. Genau dieser praktische Teil macht das Buch besonders interessant. Anders als viele politische Sachbücher bleibt Otte nicht bei düsteren Szenarien stehen, sondern liefert Handlungsempfehlungen: Welche Sachwerte in Krisenzeiten Stabilität bieten könnten, wie man Bankenrisiken bewertet, warum physische Werte wichtig bleiben und wie Vermögen möglichst unabhängig von staatlichem Zugriff gesichert werden kann.

Besonders positiv fällt dabei auf, wie verständlich Otte komplexe wirtschaftliche und geopolitische Zusammenhänge erklärt. Viele Leser der ersten Auflage lobten gerade diese Mischung aus analytischer Schärfe und klarer Sprache. Das Buch wurde vielfach als „Weckruf“ beschrieben, der auch finanzpolitische Laien zum Nachdenken bringt.

Auch in diesem Buch bleibt Otte seinem direkt-ehrlichen und zugespitzten Ton treu. Das Buch liest sich streckenweise weniger wie eine trockene Wirtschaftsanalyse als vielmehr wie ein politischer Appell zur Verteidigung persönlicher Freiheit. Gerade das macht „Rettet unser Bargeld“ so spannend: Selbst Leser, die nicht jede seiner Prognosen teilen, werden gezwungen, sich mit grundlegenden Fragen auseinanderzusetzen – etwa darüber, wem Geld eigentlich dienen soll und wie viel Kontrolle Staaten und Zentralbanken künftig über das Privatleben ihrer Bürger erhalten dürfen.

Die neue Ausgabe von „Rettet unser Bargeld“ dürfte deshalb erneut viele Diskussionen auslösen, vermutlich schnell die Bestsellerlisten stürmen. Wer sich für digitalen Euro, Inflation, Vermögensschutz und die Zukunft finanzieller Freiheit interessiert, findet hier ein spannendes und hochaktuelles Buch, das weit über klassische Finanzliteratur hinausgeht.

Gewinnspiel zur Neuauflage

Das Buch kann jetzt schon vorbestellt werden. Unter allen Vorbestellern wird physisches Silber verlost („Ein Investment, das garantiert nicht entwertet werden kann“). Außerdem 50 Freitickets für die exklusive Premierenfeier im Wert von je 100 €, die Ende Mai im Raum Köln stattfinden wird. Treffen Sie Prof. Dr. Max Otte und viele weitere freiheitsliebende Menschen zu einem außergewöhnlichen Austausch und erfahren Sie mehr über die Hintergründe. Hier geht es zur Vorbestellung und Verlosung.

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Wirtschaft und Gesellschaft: Rettet unser Bargeld

„Die Freiheit der Bürger wird eingeschränkt, ja gefährdet“, sagt der Investor und Finanzwissenschaftler Prof. Max Otte. Er spricht von einer politischen Elite und einer Finanzelite, die ein Interesse daran hat, die Menschen zu überwachen und zu leiten. Das geschieht weltweit. Digitales Geld hinterlässt Spuren, gibt Hinweise auf das Persönliche, ja das Politische des Einzelnen. Wenn Geld hauptsächlich und immer mehr digital ausgegeben, überwiesen und verwaltet wird, dann kann es auch „abgeschaltet“ werden. Dann ist es für den Sparer, den Investor nicht mehr verfügbar. „Rettet unser Bargeld“, fordert Max Otte in seinem neuen Buch. Er erklärt, welche Möglichkeiten es noch gibt, sich gegen den Kontrollverlust zu wehren.

Hier geht es zu einem Gespräch von Frank Wahlig mit Otte im Kontrafunk.