Katholisch und AfD – passt das zusammen?

Im Interview bei Kontrapunkt spricht Nicole Höchst (AfD), religionspolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, über die Verbindung von katholischem Glauben und Politik – und über die großen Konfliktlinien unserer Zeit. Nicole Höchst gibt persönliche Einblicke in ihren Glauben, ihre politische Arbeit und die Herausforderungen, denen sie als gläubige Katholikin im politischen Betrieb begegnet.

Themen im Video: 👉Katholisch sein in der Politik – passt das zur AfD? 👉Spannungen zwischen Kirche und AfD 👉Kritik am Synodalen Weg 👉Leihmutterschaft, Familie und Menschenwürde 👉Migration, Gesellschaft und christliche Werte 👉Persönlicher Glaubensweg und Krisenerfahrungen 👉Zukunft der Kirche in Deutschland.

Dieses Interview ist Teil des Formats Kontrapunkt, das mutige Gespräche aus katholischer Perspektive führt – jenseits des Mainstreams.

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