Montag, 23. Februar 2026
Unerwarteter Geldsegen: AfD bekommt Millionen-Erbe von unbekannter Rentnerin

(c) Matthias Berg, flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
David Berger
Die Alternative für Deutschland (AfD) ist im vergangenen Jahr überraschend um einen beträchtlichen Geldbetrag reicher geworden. Wie aus dem aktuellen Rechenschaftsbericht der Partei hervorgeht, hat eine im Jahr 2024 verstorbene Rentnerin aus Augsburg dem AfD-Landesverband Sachsen insgesamt mehr als 1,08 Millionen Euro hinterlassen.

Laut den Angaben der Partei hatte man keinerlei persönlichen Kontakt zu der Verstorbenen und auch keine aktive Parteimitgliedschaft der Frau in Erinnerung. Die Erbschaft wird daher von den Verantwortlichen als überraschend beschrieben. Die Summe wird zwischen dem Landesverband Sachsen und dem Kreisverband Görlitz aufgeteilt, nach Abzug von Zahlungen an weitere Erben.

40 Millionen Euro Parteivermögen

Wie die Partei weiter berichtet, handelt es sich nicht um den einzigen größeren Nachlass: Im gleichen Jahr gingen dem AfD-Bundesverband laut Rechenschaftsbericht auch Vermächtnisse aus dem Ausland sowie mehrere andere Erbschaften zu. Insgesamt liegt das Parteivermögen der AfD nach eigenen Angaben inzwischen bei mehreren zig Millionen Euro.

Bei der AfD wurde betont, dass solche Vermächtnisse ordnungsgemäß im Rechenschaftsbericht offengelegt werden. Konkrete Pläne zur Verwendung der jüngsten Mittel – etwa für organisatorische oder politische Zwecke – wurden bislang nicht bekanntgegeben.

