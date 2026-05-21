CDU-Broschüre gegen AfD: Jetzt wird’s absurd

Die CDU veröffentlicht eine Broschüre voller haltloser Vorwürfe gegen die AfD – bis hin zu der Behauptung, wir wollten „jüdisches Leben in Deutschland unmöglich machen“. In diesem Video schauen wir uns das Originaldokument genau an – und zeigen, wie die CDU mit Verdrehungen, Unterstellungen und der längst widerlegten Correctiv-Erzählung arbeitet.

Wir zeigen außerdem:

Anträge der AfD gegen Antisemitismus,

Initiativen zum Schutz Israels und jüdischen Lebens,

und warum die eigentliche Gefahr für Juden heute vor allem durch importierten muslimischen Antisemitismus entstanden ist.

Während die CDU immer neue Brandmauern errichtet und sich an die SPD kettet, wächst die Unterstützung für die AfD weiter.