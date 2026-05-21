Sachsen: AfD 20 Prozent vor CDU und kurz vor absoluter Mehrheit

(David Berger) Eine aktuelle Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen zeigt eine markante Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse im Freistaat. Die am 21. Mai 2026 veröffentlichte Erhebung des Instituts INSA im Auftrag von NIUS kommt zu dem Ergebnis, dass die AfD deutlich vor der CDU liegt und ihren Vorsprung im Vergleich zur letzten Umfrage ausbauen konnte.

Die AfD erreicht in der aktuellen Umfrage 42 Prozent und legt damit 7 Prozentpunkte zu. Damit baut die Partei ihre Führung klar aus und kommt auf einen Abstand von mehr als 20 Punkten zur zweitplatzierten CDU. Die CDU verliert hingegen deutlich und fällt auf 21 Prozent (-5). Damit liegt sie weit unter ihrem Ergebnis der Landtagswahl 2024, bei der sie noch 31,9 Prozent erreicht hatte.

Weitere Parteien im Überblick

BSW: 7 Prozent (-4)

SPD: 6 Prozent (±0)

Grüne: 6 Prozent (+1)

Linke: 9 Prozent (±0)

Sonstige: 9 Prozent (+1)

Die Umfrage basiert auf einem Online-Panel mit rund 1000 Befragten im Zeitraum vom 13. bis 20. Mai 2026. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei ±3,1 Prozentpunkten. Im Vergleich zur vorherigen Wahl in Sachsen zeigt sich eine klare Verschiebung: Während CDU und BSW deutlich bis erdrutschartig verlieren, kann insbesondere die AfD stark zulegen und ihre Position als mit Abstand stärkste Kraft festigen. Hinzukommt, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass Grüne und SPD die 5%-Hürde nicht mehr überschreiten. Dann könnte die AfD in Sachsen tatsächlich mit absoluter Mehrheit regieren.

Erfreut zeigt sich Alice Weidel, die inzwischen zur beliebtesten Politikerin Deutschlands aufgestiegen ist, über die neuesten Umfrageergebnisse: „Die AfD in Sachsen ist mit 42 % inzwischen doppelt so stark wie die CDU! Wer linke Kampfschriften gegen die AfD verfasst und das Ehrenamt und große Teile der Bevölkerung verunglimpft, statt die Probleme dieses Landes zu lösen, der muss sich über solche Umfragewerte nicht wundern.“

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