„Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Regierung, die mittelmäßig gut regiert…“

(David Berger) Friedrich Merz zur Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2024 am 31.01.24: Damals als Angriff auf die Ampel gedacht – heute wirkt es wie eine schonungslose Beschreibung der eigenen politischen Lage. Und die ist schlicht katatstrophal. Die damalige Kritik holt ihn nun selbst ein. Politische Realsatire in Bestform.

Was sagt das über die Merz-Regierung aus?

Für alle, die es nicht ohnehin schon wissen: Seit Merz im Amt ist, hat sich die politische Lage in den Umfragen ziemlich zugespitzt: Die Union rutscht Schritt für Schritt nach unten, während die AfD parallel nach oben klettert. Bei Insa liegt die AfD nun fast 10 % vor der Union. Auch auf der Beliebtheitsskala liegt Weidel weit vorne, während Merz den letzten Platz einnimmt.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: AfD 29 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 14 % | SPD 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 3 % | FDP 3 % | Sonstige 7 %

➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9

➤ Verlauf: https://t.co/vnhJf7ub9S pic.twitter.com/MQpJeUWlfy — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) May 16, 2026

Und weil Merz vom letzten Platz auf der Beliebtheitsskala deutscher Politiker nicht mehr tiefer sinken kann, hat er heute seine Serie an Publikumsbeschimpfungen weiter fortgesetzt. Dass alle Reformen nicht klappen, liegt laut Merz nicht nur an der Regierung, sondern an der Beschränktheit der Bevölkerung: „Wir haben nicht nur ein Umsetzungsproblem. Wir haben in beachtlichen Teilen unserer Gesellschaft immer noch ein Erkenntnisproblem.“

Boris Alexander dazu: „Merz ist die personifizierte absolute Höchstform der politischen Eigentore: Merz zimmert ein rhetorisches Gerüst, um den damaligen Gegner zu zertrümmern, und merkt vor lauter Sendungs- und Selbstbewusstsein nicht, dass er exakt dieselbe Konstruktion gerade für die eigene Zukunft aufgebaut hat! Dieses Video zeigt meisterhaft, wie unbarmherzig das politische Pendel zurückschlägt.“ (Quelle)

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