Montag, 23. Februar 2026
Kindermorde und Kannibalismus: „System Epstein auch in Deutschland“

David Berger
„Das System Epstein ist überall.“ Das sagt die Psycho–und Traumatherapeutin Michaela Huber, die seit Jahrzehnten mit Opfern von sexueller und systemischer Gewalt arbeitet. Bei großen Netzwerken „gibt es Trainer, die Kinder mit unfassbarer Gewalt regelrecht abrichten, mit Waterboarding und Nahtoderfahrungen.“

Patientinnen haben Huber ebenfalls von Kindermorden und Kannibalismus berichtet. Ein Gespräch auch über Kult-Rituale, das Desinteresse deutscher Politik und Justiz am Thema ritualisierter Gewalt an Kindern und über Prominente auch in Deutschland, die sich an Folter und Qual von Kindern beteiligen. Ausführungen, die zeigen, dass die Beleidigungen, die Warner wie Xavier Naidoo nun auch wieder erdulden müssen, höchst unangebracht sind. Ebenso wie die Frage erlaubt sein muss, warum sich ausgerechnet Jan Böhmermann über Michael Huber lustig gemacht hat …

Achtung: Das Interview ist nichts für empfindliche Menschen. Ich selbst konnte es nur in Etappen sehen und musst danach lange mit einem Priester sprechen, um das irgendwie zu verkraften.

Addendum: Journalisten, die „Pizzagate“ & Co als Fakenews vom Tisch wischten

Diese Journalisten der etablierten Medien schrieben ständig Artikel, in denen sie Pizzagate als Falschmeldung bezeichneten. Zufälligerweise wurden genau diese Journalisten wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern verhaftet und angeklagt. Einige der Opfer waren Kleinkinder.

Diese Journalisten der etablierten Medien schrieben ständig Artikel, in denen sie Pizzagate als Falschmeldung bezeichneten. Zufälligerweise wurden genau diese Journalisten wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern verhaftet und angeklagt. Einige der Opfer waren… pic.twitter.com/tho88fw1CH

— DerMedienfuzzi (@MedienfuzziShow) February 23, 2026

Identitäre Bewegung: „Fastenzeit statt Ramadan!“
Unerwarteter Geldsegen: AfD bekommt Millionen-Erbe von unbekannter Rentnerin
