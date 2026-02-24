Manuel Ostermann: „Die Antifa will mich abschlachten“

Im Apollo News-Gespräch mit Max Mannhart berichtet Manuel Ostermann über die Bedrohung durch Linksextremisten, wie sich sein Alltag dadurch verändert hat und über das strukturelle Versagen der Politik, die Gefahr durch Linksradikalismus anzugehen.

Was Ostermann konkret anspricht, ist schockierend und zeigt die enorme Gewaltbereitschaft der linksterroristischen „Antifa“. Und es betrifft nicht nur den professionellen Polizisten, sondern eigentlich alle, die nicht linksextrem sind und sich für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen.

In dem Gespräch wird überdeutlich: Der Saat muss endlich den Linksextremismus energisch bekämpfen, statt ihn über NGOs auch noch zu finanzieren.