Fox News-Interview: Warum trägt dieser Mann eine Maske?

Ein TV-Interview des pensionierten US-Vizeadmirals Robert Harward sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für enormes Aufsehen. Anlass ist ein Auftritt des ehemaligen Militärstrategen bei Fox News am 19. Mai, in dem er die Lage im Nahen Osten und mögliche Entwicklungen im Konflikt mit dem Iran analysierte. Und dabei scheinbar eine CIA-Maske trug…

Während Harward erklärte, dass „Trump die Zeit auf seiner Seite habe“, richtete sich die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer jedoch nicht auf seine Aussagen – sondern auf ein ungewöhnliches Detail an seinem Hals. In zahlreichen Beiträgen auf Plattformen wie X, TikTok und Telegram behaupten Nutzer, der ehemalige Admiral trage „eine Maske“ oder eine Art künstliche Gesichtsprothese.

„Was zum Teufel ist das?“

Der kurze Videoausschnitt verbreitete sich innerhalb weniger Stunden viral. Kommentare wie „Die Welt ist eine Bühne“ oder „Was zum Teufel ist das?“ wurden tausendfach geteilt. Einige Nutzer spekulierten sogar über technische Manipulationen, medizinische Vorrichtungen oder digitale Bildfehler.

Eine offizielle Erklärung zu den Spekulationen gibt es bislang nicht. Medienforscher sehen in der heftigen Reaktion auf das Fox-News-Interview auch ein Symptom eines gewachsenen gesellschaftlichen Misstrauens gegenüber klassischen Medien und politischen Narrativen. Besonders seit der Corona-Pandemie beobachten Wissenschaftler eine zunehmende Skepsis vieler Bürger gegenüber offiziellen Darstellungen. Hinzu kommen kontroverse Debatten über die Berichterstattung zu internationalen Konflikten wie dem Ukraine-Krieg oder dem Gaza-Krieg.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz verweist in ihrer Langzeitstudie „Medienvertrauen“ darauf, dass sich das Vertrauen in etablierte Medien nach dem außergewöhnlich hohen Niveau während der Pandemie noch einmal deutlich abgeschwächt habe. Gleichzeitig fühle sich „ein größerer Teil der Gesellschaft nicht mehr ernst und wahrgenommen“. Der Medienforscher Jakob-Moritz Eberl untersuchte gemeinsam mit Kollegen das Informationsverhalten während der Corona-Zeit. Die Forscher stellten fest, dass insbesondere Menschen, die alternative Medien oder Influencer als Hauptquelle nutzten, ein deutlich geringeres Vertrauen in klassische Berichterstattung zeigten.

Gerade deshalb werden ungewöhnliche Bilder oder vermeintliche Ungereimtheiten in TV-Auftritten heute oft mit besonderer Aufmerksamkeit analysiert. Für viele Nutzer in sozialen Medien gilt dabei längst nicht mehr automatisch die Annahme, dass offizielle Erklärungen vollständig oder glaubwürdig seien. Viral gehende Clips wie jener mit Robert Harward treffen damit auf ein gesellschaftliches Klima, das von wachsender Polarisierung, sinkendem Grundvertrauen und einer allgemeinen Sensibilität gegenüber möglicher Manipulation geprägt ist.

Hier geht es zum ganzen Interview: Youtube

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