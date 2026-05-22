Gefängnisbesuch bei Corona-Ärztin: „Sie winkte mir mit einem roten Herz aus der Zelle“

Ein Gefängnisbesuch bei der wegen Corona-Attesten inhaftierten Ärztin Dr. Bianca Witzschel sorgt für bewegende Eindrücke. Unser Foto der Woche hat Michael Hauke anlässlich eines Gefängnisbesuch bei Bianca Witzschel gemacht.

Hauke schreibt dazu am 19. Mai 2026 auf Facebook

„Ich habe die wegen des Ausstellens von Corona-Attesten inhaftierte Ärztin Dr. Bianca Witzschel im Gefängnis in Chemnitz besucht. Sie ist zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden – und eine Freilassung ist nicht absehbar, denn der 69-Jährigen soll erneut wegen Corona-Attesten der Prozess gemacht werden, der wiederum zu einer Haftstrafe führen soll.

Die neue Ausgabe erscheint an diesem Mittwoch (20.05.26). Es ist anzunehmen, dass sie wieder sehr schnell vergriffen sein wird, deswegen empfehle ich meinen Abonnenten und Freunden des Verlages, sich die Zeitung rechtzeitig an einer unserer 230 Ablagestellen zu sichern.

Es ist eine zutiefst erschütternde Geschichte. Nach dem Ende unseres Gespräches winkte sie mir noch lange aus ihrer Zelle zu. Sie hat sich dafür ein rotes Herz ausgeschnitten.“

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