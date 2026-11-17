(David Berger) Die Dominikaner von Avrillé widmen der „Nouvelle Droite“ ein ganzes Themenheft, dessen Warnung auch in Deutschland Aufmerksamkeit verdient: Wer Europas christlichen Glauben für dessen Niedergang verantwortlich macht, gerät mit der eigenen Verteidigung des Abendlandes in einen grundlegenden Widerspruch.

Es gibt eine Rechte, die Europas Kathedralen bewundert, sich für seine Klöster begeistert und die Wehrhaftigkeit des Abendlandes beschwört, mit dem Gott dieser Kathedralen und dem Glauben ihrer Erbauer jedoch zunehmend fremdelt. Sobald von Christus, Offenbarung und Erlösung die Rede ist, weicht die Begeisterung für das europäische Erbe einer eigentümlichen Distanz, bis schließlich das Christentum selbst als fremder Import, seine Nächstenliebe als Schwäche und sein universaler Heilsanspruch als geistige Vorstufe jener globalen Gleichmacherei erscheint, gegen die man eigentlich angetreten war. Diesem Widerspruch widmet die traditionsverbundene Zeitschrift Le Sel de la terre aus dem Umfeld der Dominikaner von Avrillé ihre Ausgabe 134 vom Dezember 2025, deren umfangreiches Dossier überwiegend Beiträge einer im Juli desselben Jahres veranstalteten „Session cardinal Pie“ versammelt und die französische „Nouvelle Droite“ um Alain de Benoist ebenso untersucht wie deren philosophische Grundlagen und ihre Wirkung bis hinein in katholische Kreise.

Die Autoren urteilen scharf und gelegentlich pauschal, stellen dabei aber eine Frage, der auch deutsche Konservative nicht ausweichen sollten: Welche Tradition verteidigen wir eigentlich, wenn wir von der Verteidigung Europas sprechen? Charles de Durras formuliert den Maßstab gleich zu Beginn mit einem Satz, der den gesamten Band erschließt: „Der wirkliche Gegensatz besteht nicht zwischen Moderne und Tradition, sondern zwischen Wahrheit und Irrtum.“ Damit ist der bequem gewordenen Berufung auf „Tradition“ eine notwendige Grenze gesetzt, denn weder das Alter einer Überzeugung noch ihre europäische Herkunft, ihre ästhetische Anziehungskraft oder ihre politische Brauchbarkeit entscheiden darüber, ob sie wahr ist. Auch ein Irrtum kann ehrwürdig aussehen, und gerade dort, wo er sich mit berechtigter Kritik an den Zuständen der Gegenwart verbindet, wird seine Verführungskraft leicht unterschätzt.

Das Editorial benennt den Anlass des Themenheftes entsprechend offen: Junge Menschen, darunter traditionsverbundene Katholiken, lassen sich von den Veröffentlichungen der Nouvelle Droite anziehen, weil deren Belesenheit, ästhetischer Anspruch und teilweise treffende Kritik an Liberalismus und Globalismus einen geistigen Ernst vermitteln, den sie anderswo vermissen. Diese Anziehungskraft ist durchaus verständlich, wenn man bedenkt, wie häufig kirchliche Stellungnahmen inzwischen auf eine religiös dekorierte Wiederholung politischer Tagesparolen hinauslaufen und wie verlegen manche Amtsträger mit jener Überlieferung umgehen, deren Bewahrung und Vermittlung ihnen anvertraut ist. Wer erlebt, dass christliche Gewissheiten zurückgenommen, vertraute religiöse Formen abgebaut und die eigenen Gläubigen vor allem zu einer möglichst geräuschlosen Anpassung angehalten werden, wird aufmerksam, sobald andere selbstbewusst von Herkunft, Bindung und kulturellem Erbe sprechen. Die gegenwärtige kirchliche Selbstverunsicherung verschafft der neuheidnischen Konkurrenz somit einen Vorteil, den manche kirchlichen Funktionäre ihr geradezu auf dem Silbertablett servieren.

Aus der Enttäuschung über kirchliche Zustände ergibt sich allerdings noch keine Antwort auf die Wahrheitsfrage, und die geistige Dürftigkeit eines Bischofs widerlegt weder das Evangelium noch Thomas von Aquin. Wenn die Kirche ihre Schätze schlecht verwaltet oder den Eindruck erweckt, sie wolle sich ihrer eigenen Geschichte möglichst rasch entledigen, verlieren diese Schätze dadurch nichts von ihrem Wert; vielmehr wächst die Verpflichtung der Gläubigen, sie selbst wiederzuentdecken und gegen ihre Entstellung zu verteidigen. Hier liegt eine Stärke des Bandes aus Avrillé, dessen Autoren sich durch die offenkundige Schwäche vieler kirchlicher Repräsentanten nicht dazu verleiten lassen, den Gegnern des Christentums auch noch dessen geistige Substanz auszuliefern.

Europas Erbe lässt sich nicht vom Christentum trennen

Christian Lagrave zeichnet im Heft die Entstehung der französischen Nouvelle Droite nach, während Michel de Valandrey deren heutige Verzweigungen untersucht und dabei deutlich macht, dass es um einen bestimmten metapolitischen Zusammenhang aus Denkern, Zeitschriften, Verlagen und Bildungsangeboten geht. Das verdient Beachtung, weil die Untersuchung kein Etikett liefert, das unterschiedslos jedem angeheftet werden dürfte, der heute rechts oder konservativ steht, sondern eine weltanschauliche Auseinandersetzung mit einer Strömung führt, deren Einfluss gerade auf ihrer Fähigkeit beruht, berechtigte Anliegen mit problematischen Voraussetzungen zu verbinden. Der entscheidende Vorwurf betrifft ihre Deutung des Christentums als einer geschichtlichen Macht, die Europas ursprüngliche Eigenart gebrochen habe, indem ihr Universalismus die Unterschiede zwischen den Völkern untergrub und ihre Moral jene heroischen Tugenden schwächte, auf denen die Größe der alten europäischen Kulturen beruht haben soll.

Mit dieser Deutung wird ausgerechnet jene Religion zum Angeklagten, die Europas geschichtliche Gestalt über viele Jahrhunderte entscheidend geprägt hat und deren Wirken sich aus dieser Geschichte nur um den Preis erheblicher Verstümmelungen herauslösen lässt. Kathedralen und Universitäten, Klöster und Kirchenmusik, die großen philosophischen Synthesen und die vielfältigen Formen christlicher Lebensgestaltung lassen sich schwerlich als bedauerliche Umwege auf dem Weg zurück zu einer vermeintlich unverfälschten europäischen Identität behandeln, ohne dass der Begriff Europa selbst seinen geschichtlichen Inhalt verliert. Wer sich über Jahrhunderte gewachsener christlicher Wirklichkeit hinweg auf eine angeblich ursprünglichere Identität beruft, muss deshalb erklären, warum gerade sein ausgesuchter Ausschnitt aus der Vergangenheit verbindlich sein soll, während die tatsächlich überlieferte Gestalt des Abendlandes als Verfremdung abgewertet wird.

Cyprien Gandillon untersucht diese Konstruktion besonders am Werk Dominique Venners und trifft dabei einen empfindlichen Punkt, weil sich hinter der Berufung auf uralte Überlieferungen häufig ein ausgesprochen gegenwärtiges Bedürfnis verbirgt: Aus verstreuten Zeugnissen, bevorzugten Mythen und erwünschten Eigenschaften wird ein Vergangenheitsbild zusammengesetzt, das dem heutigen politischen Selbstverständnis entsprechen soll. Der neuheidnische Identitätssucher nähert sich damit ausgerechnet einer Methode seiner progressiven Gegner, die ebenfalls aus der Geschichte auswählen, was zum gewünschten Selbstbild passt, und störende Bestandteile zur Verfälschung erklären. Während man der einen Seite mit Recht vorwirft, geschichtliche Wirklichkeit den eigenen Bedürfnissen zu unterwerfen, sollte man diese Freiheit für sich selbst umso weniger beanspruchen, als die Verteidigung von Herkunft und Überlieferung gerade von der Bereitschaft lebt, sich auch durch das Vorgefundene verpflichten zu lassen.

Philosophisch besonders ergiebig ist die Auseinandersetzung mit Nietzsche und Carl Schmitt, weil hier deutlich wird, dass eine scharfsinnige Diagnose der modernen Krise noch keine tragfähige Antwort auf sie enthält. Charles de Durras untersucht die Bedeutung Nietzsches für die Nouvelle Droite und fragt, ob ein Denken, in dem Wahrheit und sittliche Verbindlichkeit hinter Selbststeigerung, schöpferischen Willen und ästhetische Größe zurücktreten, tatsächlich ein Fundament für die Erneuerung Europas bieten kann. Seine entschiedene Ablehnung richtet sich auch gegen den Versuch, Nietzsche katholisch zu vereinnahmen, indem man dessen Angriffe auf das Christentum weitgehend auf den protestantischen Moralismus seiner Zeit bezieht und die fundamentalen Gegensätze hinsichtlich Gottes, der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und der Nächstenliebe abschwächt. Wer aus berechtigtem Widerwillen gegen ein kraftlos gewordenes Christentum beim Kult der Stärke Zuflucht sucht, muss sich jedenfalls fragen lassen, ob er damit nicht gerade jene Maßstäbe preisgibt, an denen sich die Schwäche der heutigen Christen überhaupt erst erkennen lässt.

Guillaume Bernard urteilt über Carl Schmitt differenzierter, indem er dessen Scharfsinn gegenüber den Schwächen des liberalen Staates anerkennt und zugleich die Grenzen einer Rechtsauffassung herausarbeitet, die den souveränen Willen in den Mittelpunkt stellt. Für eine am Naturrecht orientierte Rechte ist dieser Einwand von grundlegender Bedeutung, weil Macht zwar eine Entscheidung durchsetzen, deren Gerechtigkeit jedoch nicht hervorbringen kann und auch der entschlossenste Herrscher an eine Ordnung gebunden bleibt, über die er nicht nach Belieben verfügt. Gerade wer die Willkür heutiger Machtinhaber kritisiert, sollte diesen Maßstab bewahren, damit sein Einwand gegen Machtmissbrauch mehr bleibt als der Wunsch, die Macht möge endlich in anderen Händen liegen. Eine politische Erneuerung, die sich allein auf Entschlossenheit und Durchsetzungsfähigkeit verlässt, wird das Problem der gerechten Herrschaft nicht dadurch lösen, dass sie es mit größerer Energie übergeht.

Katholische Universalität statt globaler Gleichmacherei

Zu den stärksten Teilen des Heftes gehört die Antwort auf den Vorwurf, christliche Universalität führe zwangsläufig zur kulturellen Gleichmacherei, denn hier wird eine Verwechslung aufgelöst, die weit über das unmittelbare Umfeld der Nouvelle Droite hinaus verbreitet ist. Yannick Essertel führt dazu Beispiele aus der Missionsgeschichte an und erinnert an das Erlernen einheimischer Sprachen, die Ausbildung örtlicher Geistlicher und die Bewahrung jener Bräuche, die dem Glauben nicht widersprachen. Dass Menschen verschiedener Völker dieselbe Wahrheit erkennen können, hebt ihre Verschiedenheit keineswegs auf, und der katholische Anspruch, allen Menschen das Evangelium zu verkünden, verlangt nicht, aus ihnen kulturell austauschbare Exemplare zu machen. Die Einheit des Glaubens lässt Raum für unterschiedliche Lebensformen und Überlieferungen, während sie ihnen dort Grenzen setzt, wo Wahrheit und Menschenwürde verletzt werden; gerade dadurch unterscheidet sie sich von einem Denken, das entweder alle Unterschiede einebnet oder jede übergreifende Wahrheit zugunsten abgeschlossener Identitäten aufgibt.

Die geschichtlichen Beiträge des Bandes ergänzen diese Überlegung, indem sie zeigen, wie Heilige, Bischöfe und Mönche beim Zusammenbruch der antiken Ordnung deren wertvolle Bestandteile bewahrten und verwandelten. Wer das Christentum pauschal zum Zerstörer der alten europäischen Welt erklärt, muss über jene Menschen hinwegsehen, die unter schwierigsten Bedingungen Bildung weitergaben, Gemeinschaften zusammenhielten, Schutzlose versorgten und eine neue gesellschaftliche Ordnung ermöglichten, als die alten Institutionen ihre Aufgaben nicht mehr erfüllten. Europas christliche Geschichte bestand eben auch darin, zu retten, was ohne den Glauben, die Disziplin und die Opferbereitschaft dieser Menschen verloren gegangen wäre, weshalb die Gegenüberstellung einer schöpferischen heidnischen Antike und eines bloß zerstörerischen Christentums der geschichtlichen Wirklichkeit nicht gerecht wird.

Nicht jeder historischen Zuspitzung und jeder kirchenpolitischen Schlussfolgerung aus Avrillé muss man deshalb folgen, zumal die Autoren aus einem ausdrücklich von Erzbischof Lefebvre geprägten Traditionalismus argumentieren und ihre Urteile über sehr unterschiedliche Denker und Strömungen gelegentlich allzu geschlossen ausfallen. Ihre grundlegende Herausforderung bleibt dennoch bestehen: Eine katholische Rechte muss die Schwäche kirchlicher Repräsentanten benennen können, ohne sich deshalb von ihrem eigenen geistigen Erbe zu verabschieden, und sie braucht genügend Urteilskraft, um treffende Modernitätskritik anzuerkennen, ohne deren antichristliche Voraussetzungen zu übernehmen. Gerade angesichts einer Kirche, die vielerorts kaum noch erkennen lässt, welchen Reichtum sie zu vermitteln hätte, besteht die anspruchsvollere Aufgabe darin, diesen Reichtum wieder sichtbar und wirksam werden zu lassen, statt die entstandene Leerstelle mit einem nach heutigen Bedürfnissen zurechtgelegten Heidentum zu füllen.

Europa hat bereits reichlich Erfahrung mit dem Versuch gesammelt, ohne Christus auszukommen, und seine gegenwärtige Krise bietet wenig Anlass zu der Hoffnung, eine weitere Variante dieser Abkehr werde nun endlich jene geistige Erneuerung hervorbringen, die alle bisherigen Versuche schuldig geblieben sind. Wer Europa seine Seele zurückgeben will, muss deshalb mehr anbieten als die Beschwörung verlorener Größe und die Wiederkehr von Göttern, an die er selbst nicht glaubt.

Zum besprochenen Band: Le Sel de la terre, Nr. 134, Themenheft zur Nouvelle Droite. Das Zitat von Charles de Durras findet sich auf S. 4 der vorliegenden deutschen Fassung. Hier bestellbar.