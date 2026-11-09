Nmecha und Rüdiger: Was dem Muslimen gefällt, ist dem Christen nicht erlaubt

„Quod libet Iovi, non licet bovi: Was Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt.“ (Lateinische Spruchweisheit)

(David Berger) Felix Nmecha trifft zweimal für Dortmund und gibt mit einem Kniefall Christus die Ehre – schon rufen linke Inquisitoren „Spaltung!“ – Bei Rüdigers Zeigefinger waren die Reaktionen ganz anders..

Am 7. November schießt Felix Nmecha zwei Tore für Borussia Dortmund. Dann geht er auf die Knie, nimmt sich eine unsichtbare Krone vom Kopf und legt sie auf den Rasen. Ein Fußballer, den das Stadion feiert, gibt die Krone weiter. Für einen Christen ist die Bildsprache leicht zu verstehen. Die Ehre gebührt Christus. Wer bei einem Torjubel sonst jede noch so rätselhafte Choreografie entschlüsselt, dürfte damit eigentlich zurechtkommen. Das SPD-nahe RedaktionsNetzwerk Deutschland zeigt den knienden Nmecha und setzt darüber „Kritik an Nmecha-Jubel: Glaube rechtfertigt keine Spaltung“. Die Fan- und Förderabteilung des BVB liefert den Satz dazu. Sie beteuert zwar, Nmechas öffentliches Glaubensbekenntnis zu respektieren. Dann nimmt sie seinen Torjubel aber zum Anlass, dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ Ausgrenzung vorzuwerfen. Als Beleg dienen unter anderem komplett von der Meinungsfreiheit gedeckte Aussagen über Homosexualität und Abtreibung aus einem verlinkten Beratungsangebot. Auf dem Foto aber kniet Nmecha. So lässt sich ein christliches Bekenntnis unter Verdacht stellen, während man ausdrücklich versichert, es zu respektieren.

„Es gibt keinen Gott außer Allah!“ – Der Zeigefinger Rüdigers war kein Problem

Erinnern wir uns an Antonio Rüdiger. Als er 2024 zum Ramadan auf einem Gebetsteppich den Zeigefinger hob, erklärte dasselbe RND seinen Lesern, was die Geste im Islam angeblich bedeutet. Der erhobene Finger könne bezeugen, dass es keinen Gutt gäbe außer Allah. Auch Islamisten bedienen sich dieses Zeichens. Bei Rüdiger galt es zu Recht als geboten, zwischen der angeblich rein religiösen Bedeutung der Geste und ihrer politischen Verwendung zu unterscheiden. Warum beginnt die Geschichte bei Nmecha dann mit dem Verdacht, er spalte? Und damit sind wir bei einem Unterschied, den man in Deutschland lieber umgeht. Das Christentum hat dieses Land geformt. Man sieht es am Grundriss unserer Städte, hört es in Bachs Passionen und merkt es spätestens dann, wenn an Weihnachten die Geschäfte schließen. Auch wer seit Jahrzehnten keine Kirche betreten hat, lebt mitten in dieser Geschichte, ohne die unsere Identität nicht denkbar ist. Das Bekenntnis zu Christus im Dortmunder Stadion spricht eine Sprache, die hier seit Jahrhunderten öffentlich gesprochen wird.

Die Geschichte des Islams in Europa hat andere Kapitel. Zu ihr gehören Eroberung und Herrschaft, vom osmanischen Vormarsch auf dem Balkan bis zu den beiden Belagerungen Wiens. Diese Geschichte wird zur willkommenen Fußnote, sobald der Islam nur noch als privater Glaube beschrieben wird. Dabei tritt der politische Islam auch heute mit einem Anspruch auf, über den endlich öffentlich gestritten werden muss: Wo religiöse Gebote für alle verbindlich werden sollen, wo der Abfall vom Glauben mit dem Tod bestraft oder Kritik am Propheten gewaltsam unterbunden werden soll, geht es um Macht. Mit der Religionsfreiheit auf die sich Islamisten berufen, hat das nun wahrlich nichts mehr zu tun. Gerade hier zeigt sich, wie schief die Debatte läuft. In Dortmund genügt ein Kniefall vor Christus, und schon steht das Wort „Spaltung“ im Raum. Wenn Islamisten verlangen, dass selbst Andersgläubige ihre religiösen Gebote befolgen, geht es um die Freiheit aller. Wer die Prioritäten richtig setzt, fragt, wo Menschen tatsächlich unter Druck geraten. Beim Dortmunder Torjubel geriet vor allem einer unter Druck: der Mann, der sich hingekniet hat.

Kirchen abreißen, um die Muslime nicht zu verärgern

Was heißt eigentlich „Spaltung“? Wenn damit schon gemeint ist, dass ich öffentlich etwas bekenne, was mein Nachbar für falsch hält, können wir in Dortmund gleich mit dem Abriss der Kirchen anfangen. Jeder Kirchturm trägt seine Botschaft weithin sichtbar über die Dächer. Manche haben sogar Glocken. Stellen Sie sich vor, wie viele Andersdenkende sonntags hören müssen, dass es in ihrer Stadt immer noch Christen gibt. Und das ganz ohne vorherige Abstimmung mit der Fanabteilung. Der BVB will mit Nmecha sprechen. Zugleich bescheinigt ihm die Geschäftsführung, dass er sich seit seinem ersten Tag im Verein respektvoll verhält. Was genau soll er also erklären? Wer ihm eine konkrete Aussage vorwirft, soll sie zitieren. Und wer schon beim Anblick eines knienden Christen um den Zusammenhalt fürchtet, sollte sich fragen, was er unter Toleranz versteht. Das Christentum gehört zur Geschichte und zur Gegenwart dieses Landes. Man darf es auf dem Fußballplatz genauso erkennen wie am Dortmunder Stadtbild. Die Kirchtürme müssen stehen bleiben. Und Nmecha darf unser Held sein, gerade weil er niederkniet.

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