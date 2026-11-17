Ein Schokoladennikolaus im AfD-Fanshop – und Bischof Overbeck entdeckt seinen Kampfgeist. Warum ausgerechnet eine Süßigkeit solche Entschlossenheit weckt, während in existenziellen Glaubensfragen oft der Mut zum Widerspruch fehlt, fragt David Berger in seinem bissigen Kommentar. Über kirchliche Prioritäten, selektive Empörung und einen kleinen Schokoladenbischof, der seinem großen Amtsbruder einen Spiegel vorhält. Jetzt anhören.
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