EILMELDUNG: US-Botschaften in Berlin und Sofia veröffentlichen Sicherheitswarnungen

Die US-Botschaften in Berlin und Sofia haben am heutigen Montag, dem 16. November, Sicherheitswarnungen veröffentlicht. Für Berlin ist eine entsprechende Mitteilung auf der Botschaftswebsite verzeichnet; ihr vollständiger Wortlaut war zunächst nicht abrufbar.

Die US-Botschaft in Sofia ruft amerikanische Staatsbürger in Europa zu erhöhter Wachsamkeit auf. Besonders an belebten öffentlichen Orten, bei Feiertagsveranstaltungen und an Verkehrsknotenpunkten sollen sie aufmerksam bleiben. Zudem sollen sie lokale Nachrichten verfolgen, Demonstrationen meiden und den Anweisungen der örtlichen Behörden folgen.

Hintergrund der von Sofia verbreiteten Warnung sind mögliche terroristische Bedrohungen und Kriminalität während der bevorstehenden Feiertage. Als mögliche Anschlagsziele werden unter anderem Weihnachtsmärkte, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren und Gotteshäuser genannt. Angriffe könnten auch durch Einzeltäter und ohne Vorwarnung erfolgen.