Berlin bekennt sich zu Maria: Große Lichterprozession mit Bischof Eleganti zum Brandenburger Tor

Während das christliche Erbe Deutschlands immer mehr aus dem öffentlichen Leben verdrängt wird, setzen Tausende Katholiken in der Bundeshauptstadt ein unübersehbares Zeichen des Glaubens. Am kommenden Montag ziehen sie mit der Fatima-Madonna zum Brandenburger Tor – um der Gottesmutter zu danken und für den Frieden zu beten.

Am 12. Oktober wird Berlin erneut zum Schauplatz eines eindrucksvollen öffentlichen Glaubensbekenntnisses. Unter dem Leitwort „Deutschland dankt Maria und betet für den Frieden“ findet bereits zum fünften Mal eine große Marienprozession statt. In den vergangenen Jahren versammelten sich dazu jeweils Tausende Gläubige aus ganz Deutschland.

Die Feierlichkeiten beginnen um 15 Uhr mit einer Andacht in der Kirche St. Clemens (Stresemannstraße 66). Um 17.30 Uhr zelebriert der Schweizer Weihbischof Marian Eleganti ein Pontifikalamt. Anschließend zieht die große Lichterprozession durch das historische Zentrum Berlins zum Brandenburger Tor. Dabei soll Deutschland gemeinsam mit Europa dem Unbefleckten Herzen Mariens geweiht werden.

Mitgeführt wird eine Fatima-Statue, die Papst Leo XIV. im Oktober 2025 persönlich gesegnet hat. Auch Reliquien des heiligen Johannes Paul II., des heiligen Carlo Acutis und der heiligen Seherkinder von Fatima werden die Prozession begleiten.

Fatima, der Mauerfall und die Macht des Gebetes

Dass die Prozession gerade zum Brandenburger Tor führt, ist kein Zufall. Der Ort, an dem einst die Berliner Mauer Deutschland teilte, erinnert heute an den friedlichen Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft. Für viele Katholiken steht dieses geschichtliche Ereignis in einem tiefen geistlichen Zusammenhang mit der Botschaft von Fatima und der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens.

In einer Zeit, in der christliche Symbole zunehmend aus der Öffentlichkeit verschwinden und das religiöse Erbe Europas vielerorts nur noch als museales Kulturgut behandelt wird, gewinnt eine solche Prozession besondere Bedeutung. Hier wird der katholische Glaube nicht hinter Kirchenmauern versteckt, sondern selbstbewusst auf die Straßen der Hauptstadt getragen.

Und während die Welt von neuen Kriegen und der Angst vor einer weiteren Eskalation erschüttert wird, erinnern die Gläubigen an eine Wahrheit, die in der politischen Öffentlichkeit kaum noch Gehör findet: Der Friede ist nicht allein das Werk menschlicher Diplomatie. Er ist auch eine Gnade, um die gebetet werden muss.

Weitere Informationen: www.deutschlanddanktmaria.org