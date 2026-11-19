(David Berger) Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin haben sich heute in China erstmals zu dritt an einen Tisch gesetzt. Gleichzeitig versammelt Friedrich Merz im Kanzleramt die „Koalition der Willigen“. Knapp 40 Delegationen sollen zeigen, dass Europa bei der Suche nach einem Ende bzw. einer Fortsetzung des Ukrainekriegs mitredet. Die Bilder aus Shenzhen zeigen, wer sich fürs Erste seinen Platz am Tisch gesichert hat.

Am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen traf Donald Trump zunächst Wladimir Putin zu einem bilateralen Gespräch. Dabei ging es auch um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Anschließend kamen beide mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammen. Nach dem Dreiertreffen kündigten chinesische und russische Vertreter Gespräche über die Verringerung nuklearer Risiken an. Auch eine Reform der Vereinten Nationen und eine Ausweitung des Ölangebots waren Thema. Dabei scheint die Stimmung unter den drei mächtigsten Männern der Welt äußerst gut gewesen zu sein, die Zeichen auf Frieden zu stehen.

In Berlin haben Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham die Unterstützer der Ukraine zusammengerufen. Wolodymyr Selenskyj wird ebenso erwartet wie die Spitzen von EU und NATO. Auf der Tagesordnung stehen weitere Militärhilfe, darunter Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung, und Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg, den man aber nicht allzu schnell beenden möchte. Auch Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner werden in Berlin erwartet. Washington hält sich damit den direkten Draht nach Moskau und den Zugang zur europäischen Runde offen. Alles, was Rang, Namen und Schulden hat, gibt sich heute im Kanzleramt die Ehre. Knapp 40 Delegationen sind ein logistischer Erfolg. Ob sich damit auch nur eine Bedingung für einen Waffenstillstand durchsetzen lässt, ist die interessantere Frage. Auf dem Berliner Gruppenfoto lässt sie sich jedenfalls bequem übersehen.

Trump tut das, was die Kriegstreiber der EU und in England peinlich vermeiden wollen, er redet mit Putin. Eigentlich eine diplomatische Selbstverständlichkeit, die in Teilen der europäischen classe politique allerdings als charakterlicher Makel gilt. Obwohl das derzeit der einzige Weg ist, diesen Krieg zu beenden bevor von der Ukraine nur noch verbrannte Erde übrig ist. Die Berliner Kriegswilligen wissen dagegen genau, dass und wie dieser Krieg weitergeführt werden soll. Xi hat in Shenzhen vorgeführt, wie Macht und Wille zum Frieden aussieht. Er bittet den amerikanischen und den russischen Präsidenten an seinen Tisch, und beide kommen. In Berlin feiert derweil eine immer gefährlichere Führungsschicht ihre Entschlossenheit in Nibelungentreue notfalls so lange Gewalt und Krieg voranzutreiben, bis nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa ruiniert ist. In Shenzhen spielt die Musik. Für das Berliner Treffen hat Waldemar Hartmann das passende Wort gefunden: „Kindergeburtstag“. Die Rechnung bekommen die Erwachsenen. Und die wird nicht ohne sein.

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