(David Berger) Die Klimakatastrophe ist abgeblasen. Jedenfalls jene politische Vorstellung, unter deren Eindruck sich die ganze Welt auf einen gemeinsamen Abschied von Kohle, Öl und Gas einigen sollte – koste es was, es wolle. In Antalya reichte es am Ende kaum noch für die Tagesordnung der Weltrettung. Berlin hält derweil an 2045 fest und weitet die Strombeihilfen für jene Industrien aus, die den deutschen Sonderkurs überleben sollen.

Am 22. November ging die Weltklimakonferenz in Antalya ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende. Der Streit entzündete sich bereits daran, ob Kohle, Öl und Gas im Schlusspapier überhaupt ausdrücklich erwähnt werden sollten. Saudi-Arabien und Russland wollten sie draußen halten. Im letzten Entwurf kamen sie tatsächlich nicht vor. Deutschland und die EU lehnten den Text ab. So endete das Unternehmen, der Welt einen gemeinsamen Kurs zu weisen, mit der Erkenntnis, dass man sich über die Wörter für diesen Kurs nicht einigen konnte. Die deutsche Bilanz ist besonders hübsch. Rund 130 Länder unterstützten nach Angaben von Reuters ein von Deutschland mitorganisiertes Schreiben, das eine ausdrückliche Erwähnung der Abkehr von fossilen Energien verlangte. Das Bundesumweltministerium selbst zählt dagegen nur rund 30 Länder, die einen eigenen Fahrplan dafür vorgelegt oder auch nur angekündigt haben. Zwischen der Zustimmung zu einem Satz und der Bereitschaft, ihn in die eigene Energiepolitik zu übersetzen, liegt offenbar eine beachtliche Strecke.

Wirtschaftskrise

Die Amerikaner sind seit Januar aus dem Pariser Abkommen ausgeschieden. China will seine Netto-Treibhausgasemissionen bis 2035 um sieben bis zehn Prozent gegenüber dem Höchststand senken. Indien misst sein Minderungsziel am Ausstoß je Einheit Wirtschaftsleistung. Wächst die Wirtschaft schnell genug, können seine Gesamtemissionen trotzdem steigen. Und die Internationale Energieagentur erwartet für dieses Jahr, dass die Kohlenachfrage in beiden Ländern zunimmt. In Berlin könnte man solche Nachrichten zum Anlass nehmen, den eigenen Zeitplan zu überprüfen. Man könnte natürlich auch einen weiteren Förderantrag entwerfen.

Wie es den Betrieben geht, die diesen Zeitplan mit Leben füllen sollen, lässt sich beim Statistischen Bundesamt nachlesen. Zwischen Februar 2022 und März 2026 sank die Produktion der energieintensiven Industriezweige um 15,2 Prozent. In der gesamten Industrie waren es 9,5 Prozent. Der Energiepreisschock nachdem man das billige russische Gas in seinem Kriegswahn gegen Russland nicht mehr wollte gehört zu dieser Geschichte. Gerade deshalb wäre es die Aufgabe einer Bundesregierung, jeden zusätzlichen Kostendruck daraufhin zu prüfen, ob der Standort ihn tragen kann. Stattdessen wird der Industriestrompreis ausgeweitet. Wer unter den herrschenden Bedingungen noch produzieren soll, muss zunehmend darauf hoffen, dass er zum Kreis derer gehört, denen der ebenfalls hoch verschuldete Staat dabei unter die Arme greift. Und sich so einem immer weiter fortschreitenden Abrutschen in den Sozialismus ergeben, der letztlich auch ihren Tod besiegelt.

Suizidaler Klimawahn mit Weltrettungsanspruch

Darin liegt das politisch Suizidale dieses Kurses. Eine Regierung, die für ihre Energiewende auf eine starke Industrie angewiesen ist, behandelt deren Fortbestand wie eine Frage, die sich mit der nächsten Beihilferunde erledigen lässt. Eine Chemieanlage, deren Modernisierung anderswo beschlossen wird, kommt mit der nächsten deutschen Klimastrategie nicht zurück. Selbst wenn man annimmt, dass sich die Erderwärmung durch politische Maßnahmen aufhalten lässt und dass man dafür sogar mehr Armut in der Welt mit all ihren Folgen in Kauf nehmen müsse, bleibt die Berliner Rechnung aberwitzig. In Antalya kam nicht einmal eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande. Und ausgerechnet Deutschland soll nun mit einem fünf Jahre früheren Ziel als die EU und einer Industrie, der es beim Strompreis schon unter die Arme greifen muss, im Alleingang wieder einmal die Welt retten.

Nibelungentreue bis zum Untergang. In Antalya hat man gesehen, wie viele Regierungen sich vorbehalten, über ihre Energieversorgung nach den eigenen Interessen zu entscheiden. In Berlin gilt schon die Frage, ob Deutschland dasselbe tun und auf die Eigeninteressen der Deutschen achten sollte, als verdächtig. Wer so Politik gegen das eigene Volk macht, gehört bei der nächsten Wahl aus dem Parlament verabschiedet – wenn nicht vor ein Gericht, so doch mindestens in den Ruhestand.

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