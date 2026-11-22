Am Totensonntag, dem 22. November, denken viele an die Menschen, die ihnen fehlen. Ein Kartäusermönch aus dem 15. Jahrhundert lädt dazu ein, an diesem Tag auch über das eigene Ende nachzudenken – und darüber, was sich bis dahin noch ändern lässt.

Auf dem Friedhof stehen die Lebensdaten dicht beieinander. Dazwischen passt auf dem Grabstein meist nur ein Strich. Für die Menschen, die hier eine Kerze anzünden, liegen in diesem Strich ein ganzes Leben, ein vertrautes Gesicht, vielleicht auch ein Gespräch, das man gern noch geführt hätte. Dionysius der Kartäuser hätte an dieser Stelle wohl gefragt, welches Gespräch wir selbst seit Jahren vor uns herschieben.

In seinem Buch Von den letzten Dingen des Menschen schreibt der Mönch aus der Kartause von Roermond über Tod, Gericht, Hölle und Himmel. Das klingt nach vier Themen für den Katechismusunterricht. Dionysius macht daraus eine Frage, die jeden angeht. Was würde mir an meinem heutigen Leben wichtig erscheinen, wenn ich wüsste, dass mir nur noch wenig Zeit bleibt?

Was der Reiche am Sterbebett erkennt

Ein Mann, reich und an ein angenehmes Leben gewöhnt, wird mitten in seinen besten Jahren schwer krank. Dionysius bittet den Leser, sich an sein Bett zu stellen. Eben noch konnte sich der Mann fast jeden Wunsch erfüllen. Jetzt würde er sein Vermögen für etwas hergeben, das er bisher für selbstverständlich hielt. Er möchte wieder gesund werden (S. 50–52).

Die Szene gewinnt ihre Schärfe aus dem, was der Mann erst jetzt über sich begreift. Er hat seine Mittel nach Belieben eingesetzt und kaum darüber nachgedacht, wofür er sie hätte einsetzen können. Das Buch kommt beim Jüngsten Gericht darauf zurück. Dionysius fragt, was wir aus dem gemacht haben, was uns anvertraut wurde (S. 148 ff.). Wer viel Geld, Einfluss oder Begabung hat, bekommt damit auch mehr Gelegenheiten, einem anderen Menschen beizustehen. Vor Gott zählt, was aus diesen Gelegenheiten geworden ist.

Die Hölle und das, was dort fehlt

Die Kapitel über die Hölle sind die schwerste Lektüre des Buches. Dionysius schildert Feuer und Kälte mit einer Ausführlichkeit, bei der man sich bisweilen wünscht, er hätte früher zum entscheidenden Punkt gefunden. Der steht im Kapitel über die „Strafe des Verlustes“ (S. 194–196). Das Schlimmste an der Hölle ist für ihn, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Wer verstehen will, weshalb das für den Kartäuser das größte Unglück ist, muss weiterlesen, bis zu den Kapiteln über den Himmel.

Auch das Fegefeuer kommt zur Sprache. Wer nach dem Tod noch der Läuterung bedarf, geht nach katholischem Verständnis bereits auf den Himmel zu (S. 37 f.). Darin liegt für den November ein eigener Trost. Katholiken beten für ihre Verstorbenen, weil sie darauf hoffen, dass ihr Gebet ihnen auf diesem Weg beisteht. So kann die Liebe zu einem Menschen auch nach seinem Tod noch etwas für ihn tun.

Ein Himmel, auf den man sich freuen kann

Wie beschreibt man eine Freude, die jede bisherige Erfahrung übersteigt? Dionysius beginnt bei Erfahrungen, die jeder kennt. Er erinnert daran, wie einen ein schöner Gesang ganz in Anspruch nehmen kann oder wie man vor etwas Schönem länger stehen bleibt, als man vorhatte (S. 214 f.). Von da aus spricht er über die Freude, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Er schildert den Himmel als Festmahl und widmet der Freude an der Gemeinschaft mit den anderen Seligen ein eigenes Kapitel (S. 229 ff. und 245 ff.). Wer am Totensonntag einen Menschen vermisst, wird diese Seiten vielleicht besonders aufmerksam lesen.

Die zweite, durchgesehene deutsche Auflage beruht auf einer gekürzten italienischen Ausgabe des lateinischen Werks. Die Übersetzung wurde am Original überprüft. Der Ton bleibt der einer alten geistlichen Schrift. Manche Mahnung kehrt so oft wieder, dass man mit Gewinn nach einem Kapitel innehält. Gerade dafür eignen sich die 62 meist kurzen Kapitel. Man kann bei der Sterbeszene einsteigen oder gleich beim Festmahl und von dort aus zurückblättern.

Am Ende führt Dionysius alles auf die Liebe zu Gott und zum Nächsten zurück (S. 267–269). Seine Vorstellung vom Himmel fasst er in einem Satz zusammen, der nach den langen Schilderungen der Hölle fast schlicht klingt. „O welche Seligkeit wird das sein, Gott zu sehen, wie er in sich selbst ist; ihn zu sehen in uns und uns in ihm!“ (S. 269). Vielleicht fällt einem auf dem Heimweg vom Friedhof jemand ein, den man schon lange anrufen wollte. Noch kann man zum Telefon greifen.

Das Buch

Dionysius der Kartäuser, Von den letzten Dingen des Menschen. Mit einem Vorwort von Andreas J. M. Caldelas Schwarz. 2., nochmals durchgesehene Auflage, Renovamen-Verlag, Bad Schmiedeberg 2026, 271 Seiten, 18 Euro. ISBN 978-3-95621-171-3. Zum Verlag

PP verlost ein Exemplar

Zum Totensonntag verlost Philosophia Perennis ein Exemplar von Von den letzten Dingen des Menschen. Wer teilnehmen möchte, schickt bis 1. Dezember 2026 eine E-Mail mit dem Betreff „Totensonntag“ an davidbergerpp@protonmail.com. Das Los entscheidet. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.