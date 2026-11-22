Eine Schauspielerin wirft Gérard Depardieu vor, sie 2018 bei Dreharbeiten vergewaltigt zu haben. Der bekannte Islamkritiker Michel Houellebecq soll sie festgehalten und selbst sexuell angegriffen haben. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine laufende gerichtliche Untersuchung bestätigt. Manche Schlagzeilen verwischen bereits den Unterschied zwischen den Vorwürfen gegen den Schauspieler und den Schriftsteller.

Im Dezember 2018 drehten Gérard Depardieu und Michel Houellebecq in einem Wellnesshotel an der Küste der Normandie den Film „Thalasso“. Beide spielten sich selbst. Was sich damals bei der Aufnahme einer Szene in einer Hotelsuite abgespielt haben soll, beschäftigt heute die französische Justiz. Eine am Dreh beteiligte Schauspielerin erstattete am 13. Mai 2025 Strafanzeige und schloss sich dem Verfahren als Zivilpartei an. Das französische Investigativmedium Mediapart machte den Fall am 19. November 2026 öffentlich. Zwei Tage später bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft gegenüber Reuters, dass die gerichtliche Untersuchung läuft.

Was die Schauspielerin den Beteiligten vorwirft

Nach der von Mediapart veröffentlichten Schilderung war die damals 32-jährige Schauspielerin für eine Szene engagiert worden, in der sie mit entblößtem Oberkörper tanzen sollte. Eine sexuelle Handlung war dem Bericht zufolge im Drehbuch nicht vorgesehen. Die Frau sagt, Houellebecq habe sie festgehalten, während Depardieu sie vergewaltigt habe. Außerdem wirft sie dem Schriftsteller vor, sie selbst sexuell angegriffen zu haben. Gegen Depardieu steht damit der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum, gegen Houellebecq der Vorwurf der Beihilfe dazu und eines eigenen sexuellen Übergriffs.

Die Anzeige nennt auch den Regisseur Guillaume Nicloux. Er soll die Szene gefilmt haben. Nicloux sagte Mediapart, er habe keinen Zwang wahrgenommen, sich später aber entschuldigt. Nach Angaben von Télérama wurde das Rohmaterial der Szene damals auf Wunsch der Schauspielerin gelöscht. Depardieu und Houellebecq antworteten zunächst nicht auf die Anfrage von Mediapart. Auch Reuters erreichte ihre Anwälte zunächst nicht für eine Stellungnahme. Eine Anklage im Fall „Thalasso“ ist mit Stand vom 22. November öffentlich nicht bekannt. Für alle drei gilt die Unschuldsvermutung.

Wie aus verschiedenen Vorwürfen eine Schlagzeile wird

Der ORF meldete im Einstieg, die französische Justiz ermittle gegen Depardieu und Houellebecq „wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung“. Erst weiter unten erfahren die Leser, welche Rolle die Schauspielerin jeweils schildert. Gerade bei einem derart schweren Vorwurf ist dieser Unterschied wesentlich. Wer nur Überschrift und Einstieg überfliegt, kann den Eindruck gewinnen, beiden Männern werde dieselbe Handlung zur Last gelegt. Mediapart nennt den Vorwurf der Beihilfe gegen Houellebecq bereits in der Überschrift.

Hinzu kommt der Zeitpunkt. Wenige Tage vor der Veröffentlichung hatte Depardieu seine Berufung gegen eine Verurteilung zu 18 Monaten Haft auf Bewährung zurückgezogen. Das Urteil betraf sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen bei einem anderen Filmdreh. Für die Schauspielerin im „Thalasso“-Fall war nach ihrer Schilderung der damalige Prozess im Mai 2025 der Anstoß, selbst Anzeige zu erstatten. Für das Publikum liegen nun der Abschluss des einen Verfahrens und die Schlagzeilen über das andere dicht beieinander. Umso wichtiger ist es, bei jedem Vorwurf genau zu benennen, was bisher festgestellt wurde.

Mich lässt dabei ein Verdacht nicht los. Könnte die öffentliche Behandlung des Falls auch den Charakter einer pädagogisch gemeinten Abrechnung annehmen? An zwei politisch unbequemen Persönlichkeiten ließe sich ein Exempel statuieren. Depardieu hat die russische Staatsbürgerschaft angenommen und Putin früher gelobt, dessen Vorgehen in der Ukraine 2022 allerdings kritisiert. Houellebecq hat mit seinen Äußerungen über den Islam und über Muslime in Frankreich heftigen Widerspruch ausgelöst. Einen konkreten Hinweis darauf, dass diese Kontroversen die Anzeige oder die Ermittlungen beeinflusst haben, gibt es bislang nicht. Der Verdacht richtet sich auf den öffentlichen Umgang mit dem Fall. Wer die Vorwürfe der Schauspielerin ernst nimmt, sollte auf ihrer sorgfältigen Aufklärung bestehen. Zu dieser Sorgfalt gehört auch, den Betroffenen ihr öffentliches Urteil nicht vorab zu sprechen.