Alexander Dugin polarisiert auch die europäische Rechte. Seine radikale Kritik am Liberalismus und sein Ruf nach einer Rückkehr zu Europas religiösen Wurzeln treffen einen Nerv – doch die Verbindung von Tradition, russischem Machtdenken und marxistischen Deutungsmustern wirft Fragen auf. Was können christliche Konservative von diesem umstrittenen Denker lernen? Eine Auseinandersetzung mit den Anregungen und Widersprüchen seiner Philosophie. Gastbeitrag von Dr. Felix Wachter.

Um den russischen Philosophen Alexander Dugin ranken sich zahlreiche Mythen und Gerüchte. Nach Einschätzung vieler gilt er als maßgeblicher Kopf hinter der Kreml-Politik, der Putin die wichtigsten weltanschaulichen und strategischen Impulse für seine Entscheidungen liefert. Da Dugin allerdings mittels seiner Theorien nur indirekt, quasi als „soft power“ in die Politik hineinwirkt, lässt sich sein tatsächlicher Einfluss nur schwer abschätzen. Hierzulande steht das konservative und rechte Lager dem Philosophen mehrheitlich kritisch bis ablehnend gegenüber. Dugin gilt als manipulativ, als jemand der seine wahren Absichten gegenüber dem Westen verbirgt und dabei seine politischen Äußerungen immer wieder wie ein Chamäleon an sein jeweiliges Publikum anpasst. Zwischen Dugin und der europäischen Rechten besteht im Allgemeinen kein Vertrauensverhältnis.

Die Ursache für die Verständnisschwierigkeiten liegt meines Erachtens aber weniger in der Person Dugins selbst begründet als allgemein in der russischen Mentalität, die sich von der europäischen ganz wesentlich unterscheidet. Unser Verständnis von „rechts“ und „links“ lässt sich nicht ohne weiteres auf die russischen Verhältnisse anwenden. In Russland können Orthodoxie und strammer Konservativismus Hand in Hand gehen mit Stalin-Kult und marxistischen Gesellschaftsanalysen.

Wer politische Diskussionen in russischen Internetblogs verfolgt, wird merken, dass es dabei oft um so etwas wie ein „rot-weißes Projekt“ geht, um eine neuartige Synthese von Zarenreich und Stalinismus. Man will einen hierarchischen und spirituellen Staat mit starker sozialer Sicherheit und Gleichheit. Nach dieser Auffassung entspricht jene eigentümliche Kombination aus starker Religiosität, Autorität und „politischer Gerechtigkeit“ am besten der russischen Seele. Der russische Patriotismus möchte sich auf das gesamte Kontinuum der Geschichte beziehen, er schließt also auch manche Elemente aus der Sowjet-Zeit positiv mit ein. Es ist klar, dass vor solchen Vorstellungen unser gängiges „Rechts-Links-Schema“ vollkommen versagen muss.

Dugin, der eben kein neuer Vordenker ist, vielmehr repräsentativ für das russische Mindset steht, kann deshalb im Westen nur schwer verstanden werden, seine Standpunkte müssen als wirr und widersprüchlich erscheinen. Um ihn zu verstehen, muss nicht nur Dugins Sprache, sondern gleichsam auch seine Mentalität „übersetzt“ werden.

Niedergang und Aufbruch im Westen

In dem YouTube-Interview „Aleksandr Dugin über Millennials, Moderne und Religion“ stellt der Philosoph sehr ausführlich dar, was ihn politisch umtreibt und welche Rolle der Westen dabei für ihn spielt. Aus Dugins Sicht steht die westliche Welt heute an einem Scheideweg und befindet sich in der wichtigsten Phase ihrer Geschichte. Der Westen durchläuft seiner Einschätzung nach einen massiven kulturellen Abwärtstrend, wobei sich gleichzeitig Signale für ein Wiedererwachen und einen Neuaufbruch mehren. Gerade in dem Moment, wo alles zusammenzubrechen scheint, kommt Europa wieder zu sich selbst und entdeckt seine Identität aufs Neue, das ist der Kern seiner Position. Demzufolge ist es für Abendländer kein Unglück, sondern ein Privileg in dieser schicksalhaften Zeit zu leben. Was die westlichen Völker derzeit erfahren, ist ein Prozess der Ersetzung, der Dugin zufolge auf zwei Ebenen abläuft: Erst die Ersetzung durch Massenmigration, dann die Ersetzung durch KI und Robotik. Der erste Schritt ist die Auslöschung der kulturellen Identität, der zweite die Abschaffung des Menschen an sich.

In dieser lebensbedrohlichen Situation sind die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa und Amerika für Dugin ein klares Hoffnungszeichen. Denn in Rechtspopulismus steckt das Wort „populus“, Volk. Der Rechtspopulismus steht so für eine Politik, die wieder von den Interessen des Volkes ausgeht und sich gegen menschenfeindliche Ideologien wendet. Die Rechtspopulisten sind aus der Sicht des Philosophen die „letzten Menschen“, diejenigen, die noch normal denken und ihren freien Willen und ihre Identität behalten wollen.

Dugins Kritik am Rechtspopulismus

Trotz dieses positiven Aufschwungs haben sich die konservativen und rechten Bewegungen Dugin zufolge noch nicht zu einer schöpferischen Kraft entwickeln können. Der Grund hierfür liegt in dem Muster, nach dem die Konservativen „das verteidigen, was sie gestern noch bekämpft haben.“ Die Inhalte des Konservativismus werden dadurch beliebig, er wird zu einer rein reaktionären Ideologie. Dugin möchte den Konservativismus von dieser Oberflächlichkeit befreien. Er schlägt dazu vor, dass sich Konservative und Rechte viel stärker mit Anthropologie und den Sozialwissenschaften beschäftigen sollten – also Wissenschaftsgebieten, die schon seit Jahrzehnten erfolgreich von den Linken besetzt werden. Daneben gelte es, Chauvinismus und Ressentiments gegenüber Migranten zu überwinden. Wie Dugin betont, müssen die rechtspopulistischen Bewegungen einsehen, dass die Migranten nicht die Schuld am Untergang des Westens haben. Sie sind ein falsches Feindbild. Stattdessen müsse der Westen vor allem einmal Selbstkritik betreiben, in sich gehen, neu nachdenken über das, was den Menschen tatsächlich ausmacht. Für Dugin ist klar: Wer Multikultur und Genderismus wirklich überwinden will, muss ehrlich werden und die Wurzel dieser inhumanen (das heißt dem Menschen nicht entsprechenden) Ideologien anerkennen. Diese Wurzel ist für ihn der Liberalismus, er ist aus seiner Sicht gleichsam die Urquelle aller modernen Falschideologien. Der Liberalismus ist so die verborgene Wunde des Westens, die bisher nur überdeckt aber nie behandelt wurde.

Der Liberalismus als Umkehrung aller Werte

Woher kommt aber Dugins tiefe Ablehnung gegenüber dem Liberalismus? Seiner Ansicht nach würde man den Liberalismus völlig falsch verstehen, wenn man in ihm nur ein bestimmtes Wirtschaftssystem oder eine freiheitliche Grundeinstellung erblickt. Das ist nur die Oberfläche der Ideologie. Darunter verbirgt sich das, was Dugin als das „pure Böse“ benennt: Die Abschaffung Gottes und der Ewigkeit aus dem Denken der Menschen. Er bezeichnet deshalb den Liberalismus als „spirituelle Revolution im negativen Sinn.“

Dugin unterstreicht dabei, dass der Gedanke der Unsterblichkeit der Seele, der Kontakt zu einer transzendenten Welt, sowohl im christlichen wie bereits im vorchristlichen Europa, von entscheidender Bedeutung für die Menschen war. Er spricht hier von den „himmlischen Wurzeln“ Europas. Das Leben wurde nach ewigen Werten ausgerichtet. Traditionelle Herrschaft legitimierte sich nicht einfach durch faktische Macht, sondern durch das Selbstverständnis der Herrscher als Philosophen und Theologen. Macht war stets religiös und moralisch begründet. Das Leben von traditionellen Gesellschaften war geprägt von der Autorität der Geistlichkeit, die Ritterlichkeit, verstanden als selbstloser Dienst an der Heimat, war das unbestrittene Ideal der Bürgerschaft.

Mit dem Aufkommen des modernen Liberalismus änderte sich jedoch die Lebenseinstellung der Menschen fundamental und verkehrte sich in ihr Gegenteil. „Wir opferten die wichtigsten Dinge, um weniger wichtige Dinge zu erreichen“, so fasst Dugin diesen Gesinnungswandel zusammen. Die Ewigkeit wurde gegen materielle Werte eingetauscht. Zwar gab es auch in traditionellen Gesellschaften schon eine „Bourgeoisie“, also eine Schicht von Emporkömmlingen und Kaufleuten, doch diese bestimmte, wie Dugin betont, nicht das gesellschaftliche Klima oder die Gesetze des Staates. Aufgrund ihrer materialistischen Gesinnung und servilen Art standen Kaufleute sogar eher am unteren Ende der gesellschaftlichen Leiter, sie waren allgemein verachtet. Reichtum an sich führte nicht zu sozialer Anerkennung. Folgt man der Darstellung Dugins, kann der Liberalismus als verspätete Rache oder Triumph der Kaufmannsgesinnung betrachtet werden. Dieser völlige Mentalitätswandel sorgte in seinen Augen dafür, dass der Westen „sein Herz“, also das, was ihn wirklich ausmacht, verloren hat.

Zurück zur Tradition, nicht zur Vergangenheit

Westler sollten sich nach Dugin viel mehr bewusst sein, worauf der Liberalismus tatsächlich zielt. Es ist die Abschaffung aller, wie er es nennt, „kollektiven Identitäten“. Sie umfasst ihm zufolge mehrere Phasen und Schichten: Die Abschaffung der religiösen, volkhaften und geschlechtlichen Identität ist bereits weitgehend vollzogen. Aktuell befinden wir uns in der finalen Phasen des Abschaffungsprozesses, der Abschaffung des Menschen an sich. Denn auch die Zugehörigkeit zur Spezies Mensch ist ja eine kollektive Identität. Der Liberalismus möchte demgegenüber „nackte Individuen“, die sich nicht einmal mehr von der menschlichen Natur, sondern nur noch von persönlichen Interessen des Augenblicks leiten lassen.

Dugin mahnt daher den Westen, die liberalen Irrwege wieder zu verlassen und zu seinen „heiligen Traditionen“ zurück zu kehren. Einen Anknüpfungspunkt dafür sieht er im römischen Reich des Mittelalters mit seinem spirituellen Erbe. Doch das „Zurück zur Tradition“ bedeutet nicht, die Vergangenheit (auch mit ihren Fehlern) zu kopieren, sondern ist recht verstanden eine Quelle von neuer Kreativität. Dugin sagt dazu: „Wenn man also die echten heiligen, Wurzeln der europäischen Identität wiederentdeckt, kehrt man nicht in die Vergangenheit zurück, man kommt zur Ewigkeit. Aber die Ewigkeit ist immer frisch, sie ist nicht allein Vergangenheit. Sie schließt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in sich selbst ein. Das ist also die Quelle der Zukunft und die Ewigkeit ist kreativ, sie ist keine Wiederholung desselben, die Ewigkeit ist das das Herz des Seins.“

Europa muss seinen eigenen Weg wieder finden

Betrachtet man diese Äußerungen, liegt es nahe, dass Dugin insbesondere die katholische Tradition als natürlichen Partner für seine politischen Vorstellungen sieht. Tatsächlich hat sich der Philosoph mehrfach ausdrücklich für eine „neue Ökumene“ zwischen orthodoxen und katholischen Traditionalisten ausgesprochen. Dugin schätzt die katholische Tradition, hat aber zugleich den Eindruck, dass sich viele Katholiken heute zu konformistisch verhalten und sich einseitig auf bürgerliche Lebensformen fixiert haben. An anderer Stelle bemerkt Dugin dazu: „Es ist interessant zu sehen, dass sich das Bürgertum seit seiner Machtübernahme als Gegner des traditionellen Reiches und der katholischen Kirche entwickelt hat. Das Bürgertum kämpfte für den Nationalstaat und gegen die Kirche und das Reich.“ Er beklagt, dass sich Katholiken in Europa dieses Widerspruchs nicht mehr bewusst sind. Möglichkeiten für eine neue antiliberale Form des Katholizismus sieht er vor allem in Lateinamerika.

Alexander Dugin lässt sich nur sehr schwer mit christlich-konservativen Autoren des Westens vergleichen. Gelegentlich kann man sogar den Eindruck haben, dass das Trennende das Verbindende überwiegt. Was für den westlichen Leser besonders irritierend ist, ist, dass Dugin sehr oft Argumente nutzt, die eigentlich aus dem Marxismus kommen, um seine traditionellen Standpunkte zu untermauern. Dabei ist häufig nicht klar, ob er diese Argumente nur strategisch nutzt oder ihnen tatsächlich zustimmt. Jedenfalls verlässt er mitunter den Boden abendländischer Philosophie, die ja doch auf größtmögliche Transparenz und Logik ausgerichtet ist. Auch Dugins Pläne, den Traditionalismus der Rechten mit der „sozialen Gerechtigkeit“ der Linken zu verbinden, ist aus westlicher Sicht vollkommen unrealistisch. Linke werden keine22 traditionellen Lebensformen übernehmen und ihre Programme von „sozialer Gerechtigkeit“ haben nur sehr selten zur Besserung gesellschaftlicher Zustände beigetragen. Meistens war das genaue Gegenteil der Fall. Eine vollständige Übertragung von Dugins Theorien auf europäische Verhältnisse ist deshalb weder möglich noch sinnvoll.

Dennoch ist Dugin nicht ohne Bedeutung für die politische Rechte in Europa. Er entwickelt in seinen Schriften ein Verständnis von Politik, das ganz von der Anthropologie, von der Spiritualität des Menschen ausgeht. Viele haben heute vergessen, dass die Geburtsstunde der Rechten eng mit dem Verlust der Religiosität durch die Französische Revolution verbunden ist. Die Rechte war von Anbeginn an „religiöse Rechte“, sie sah sich als Verteidigerin der „heiligen Ordnung“ gegenüber den von den Linken entfesselten Kräften des Chaos. Man muss Dugins radikale Ablehnung der Moderne nicht teilen, doch seine Philosophie führt eines deutlich vor Augen: Wer politische Veränderungen ohne Religion will, baut letztlich auf Sand. Um moderne Fehlentwicklungen zu korrigieren, müssen politische und religiöse Erneuerung Hand in Hand gehen.

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