Gewalttätige Angriffe auf Polizisten, Israelhass – Polizeisprecherin: „weitgehend friedlich“

(David Berger) Böller, israelfeindliche, antisemitische Sprechchöre und Angriffe auf Einsatzkräfte: Die Demonstration unter dem Motto „Gen Z regelt – Phase 2“ zeigte am gestrigen Samstagabend auf dem Berliner Kurfürstendamm, wie sich vorgeblicher Jugendprotest mit radikaler linker und propalästinensisch-antisemitischer Agitation verbindet. Teilnehmer skandierten „Fuck you, Israel, viva Palestine“. Neben Palästinaflaggen prägten kommunistische und andere linksextreme Gruppen das Bild.

Die Bilanz laut der am späten Abend veröffentlichten Polizeiauskunft: 22 vorläufige Festnahmen, 13 Strafanzeigen und zwei verletzte Polizisten. Ermittelt wird unter anderem wegen Landfriedensbruchs, tätlicher Angriffe und Widerstands. Rund 700 Einsatzkräfte begleiteten den Aufzug mit bis zu 1.200 Teilnehmern. Bei einem solchen Einsatz entstehen für den Steuerzahler etwa eine halbe Million Kosten.

Quelle: https://x.com/PauleAluhut/status/2121694818879627589

Ein besonders beklemmendes Bild, auf das Iman Sefati hingewiesen hat, liefert das auf der „Generation Z“-Demonstration hochgehaltene Porträt Ali Khameneis: Unter seiner Herrschaft wurden im Iran Menschen gefoltert, vergewaltigt und hingerichtet – darunter Frauen, Jugendliche, Homosexuelle und Kinder. Sein Regime unterwarf Millionen Menschen einem System aus Angst und Unterdrückung. Ausgerechnet diesem Machthaber wird nun auf einer Demonstration eine Bühne geboten, die den Namen einer jungen Generation trägt. Wer Freiheit und Selbstbestimmung fordert und zugleich das Porträt eines solchen Herrschers präsentiert, verrät die Menschen, die im Iran für genau diese Rechte ihr Leben riskieren.

Der Islamogauchismus erhebt in Berlin immer aggressiver sein schmutziges Haupt: Extreme Linke und israelfeindliche Palästina-Aktivisten finden unter gemeinsamen Parolen und mit dem Willen zur Gewalt zusammen.

Polizeisprecherin und ACAB-Ideologie

Besonders befremdlich wirkt angesichts der Übergriffe die Aussage einer Polizeisprecherin, die Demonstration sei „weitgehend friedlich“ verlaufen. Zugleich berichtete die Polizei von wiederholten Angriffen auf ihre Beamten. Selbst wenn einige Teilnehmer keine Gewalt ausübten: Als öffentliche Gesamtbewertung setzt „weitgehend friedlich“ einen fatalen Akzent. Die Formulierung drängt die Angriffe und die verletzten Beamten sprachlich an den Rand, verharmlost die Gewalt gegen die eigenen Leute und damit auch gegen den Staat auf unerträgliche Weise.

Ausgerechnet diejenigen, die für die Durchsetzung des Rechts ihre Gesundheit riskieren, dürfen eine deutlichere Rückendeckung erwarten. Stattdessen werden sie perfider Weise zu Opfern der linken, sich in Berlin derzeit in Regierungsämter drängenden ACAB-Ideologie gemacht. Eine Polizeiführung sollte Übergriffe unmissverständlich benennen. Wer Gewalt mit einer beruhigenden Gesamtformel überdeckt, liefert der politischen Verharmlosung das passende Vokabular. Und hilft mit, dass sich die Menschen in diesem Land an gewalttätige Übergriffe auf die Polizei und den linken Hass auf Juden gewöhnen.

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