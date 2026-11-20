Müll auf den Straßen, Ratten im Kiez. Für den Journalisten Hans-Ulrich Jörges ist Berlin zu einem großen Müllhaufen geworden. Achtzehn Jahre lang schrieb er im Stern die politische Kolumne „Zwischenruf aus Berlin“, bis 2017 gehörte er auch der Chefredaktion an. In diesem kurzen Video erklärt er, warum er in Berlin nicht mehr glücklich ist und weshalb er sich von der Koalition, die sich gerade im Land formiert, nicht regieren lassen will. Und warum er dennoch hier bleiben muss…

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