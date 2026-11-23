(David Berger) Volle Straßencafés, eine glänzende Skyline und Menschen, die einem deutschen Reporter mit Freundlichkeit begegnen. Der Russland-Korrespondent Jo Angerer erzählt im Kontrafunk von einem Moskau, das in der deutschen Kriegsberichterstattung selten vorkommt. Gerade jetzt lohnt es sich, ihm zuzuhören.

In München fragen sie ihn, ob er in Moskau schon mit einem Bein im Straflager stehe. Andere wollen wissen, wie vielen Zensurbehörden er seine Artikel vorlegen müsse. Und manche, erzählt Jo Angerer, fragen allen Ernstes, ob sich die Russen überhaupt noch auf die Straße trauten. Der gebürtige Münchner lebt seit 2019 in Moskau und berichtete bis 2022 für die ARD. Am 23. November schilderte er im Gespräch mit Stefan Millius, wie sein Alltag tatsächlich aussieht. Seine Antwort dürfte manchen in der alten Heimat überraschen.

Sommer in einer europäischen Metropole

„Moskau ist eine wunderbare, weltoffene europäische Stadt“, sagt Angerer (Foto r.: im ARD-Interview © Screenshot YT). Im Sommer seien die Straßencafés voll gewesen, die Menschen hätten das Leben im Freien genossen. Von seiner Wohnung aus blickt er auf die Hochhäuser des Moskauer Geschäftsviertels. Wer die Stadt verlässt, bekommt nach seiner Schilderung auch die andere Seite zu sehen. In manchen Dörfern verfallen die Häuser, die Jungen sind fortgezogen, die Alten geblieben. Angerer kennt beide Bilder. Über die Moskauer Sonnenseite spricht er mit der Zuneigung eines Menschen, dem die Stadt zur zweiten Heimat geworden ist.

Als Deutscher, sagt er, habe er anfangs mit Misstrauen gerechnet. Er wusste, welches Leid der deutsche Überfall auf die Sowjetunion über die Menschen gebracht hatte. Statt des befürchteten Hasses erlebte er Freundlichkeit. Im persönlichen Gespräch, berichtet er, könne man lebhaft diskutieren. Vor dem Mikrofon seien manche zurückhaltender. Seine eigenen Texte müsse er keiner russischen Behörde zur Vorabprüfung vorlegen. Die Akkreditierung beschreibt er als bürokratisch aufwendig. Über das Vorgehen der Behörden gegen die Opposition habe er wiederholt geschrieben. Seine Erfahrung zeigt, wie viel ein Korrespondent vor Ort sehen und berichten kann, wenn eine Redaktion ihm den Raum dafür gibt.

Auch die Geschichte von den leeren Regalen bekommt bei Angerer eine andere Wendung. Die Waren sind da, sagt er, doch vieles ist teurer geworden. Er erzählt von einer alten Frau, die im Supermarkt zwei Karotten, drei Zwiebeln und zwei Kartoffeln abzählt. Mehr könne sie sich für ihr Essen an diesem Tag kaum leisten. Zur selben Stadt gehören die belebten Cafés und diese Rentnerin. Zum Alltag gehören ebenso die Sorge vor einer neuen Mobilmachung und die Folgen von Drohnenangriffen, von denen Angerer berichtet. Wer darüber hinweggeht, verfehlt Moskau ebenso wie jemand, der in der Stadt nur die Hauptstadt einer Kriegspartei sieht.

Was Florence Gaub bei Lanz sagte

Wie leicht aus dem Reden über einen Krieg ein Urteil über ein ganzes Volk wird, zeigte sich am 12. April 2022 bei Markus Lanz. Die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub sagte im ZDF, Russen sähen zwar europäisch aus, seien aber „keine Europäer“ im kulturellen Sinne. Sie sprach ihnen pauschal einen anderen Bezug zu Gewalt und Tod zu. Die Bemerkung fiel bei der Frage, wie die russische Bevölkerung auf die steigende Zahl gefallener Soldaten reagieren würde.

Gaub erklärte später, sie habe kulturelle Unterschiede beschreiben wollen. Das Wort vom russischen „Untermenschen“ stammt aus der anschließenden Kritik der NachDenkSeiten. Der Einwand trifft einen wunden Punkt. Weshalb kam bei einer Frage nach Kriegsverlusten überhaupt das Aussehen der Russen zur Sprache? Wer mit dem europäischen Aussehen beginnt und beim angeblich anderen Verhältnis zum Sterben endet, legt dem Publikum nahe, die Trauer fremder Familien nach einem anderen Maß zu bemessen. Gerade hier hat eine christliche Sicht etwas sehr Einfaches beizutragen. Die Würde des Menschen hängt weder an seinem Pass noch an der Regierung, unter der er lebt. Und die Trauer einer Mutter um ihren gefallenen Sohn braucht keine kulturpolitische Einordnung.

Wer Frieden will, muss zuhören können

Angerer hält es für einen Fehler, dass deutsche Medien ihre Präsenz in Moskau ausgedünnt haben. Er plädiert für Berichterstattung aus Kiew und Moskau. Am Ende des Gesprächs fordert er ernst gemeinte Diplomatie. Dazu gehört für ihn, auch die russische Wahrnehmung der NATO-Osterweiterung zu verstehen. Das Leid der Ukrainer gehört in jedes ernsthafte Gespräch über Frieden. Ebenso gehört die Frage hinein, welche Sicherheitsinteressen und Befürchtungen auf beiden Seiten am Verhandlungstisch zur Sprache kommen müssen. Vielleicht ist die wichtigste Beobachtung dieses Interviews die Freundlichkeit, mit der Angerer in Moskau empfangen wurde. Die Menschen, denen er begegnete, hätten allen Grund gehabt, sich an das zu erinnern, was Deutsche ihrem Land angetan haben. Sie haben ihn als Menschen empfangen. Ein wenig von dieser Großzügigkeit täte auch der deutschen Debatte gut. Und: wer hier sagt, Russland werde immer unser Feind sein, hat in der Politik eines demokratisch-rechtsstaatlichen Landes nichts zu suchen!

Hier können Sie das ganze Interview anhören: KONTRAFUNK