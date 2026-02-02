Strukturwandel der Öffentlichkeit und die AfD

Die politische Auseinandersetzung unserer Zeit entscheidet sich nicht mehr allein an Inhalten, sondern an den Räumen, in denen sie stattfindet. Zwischen klassischer, argumentativ geprägter Öffentlichkeit und algorithmisch beschleunigter Aufmerksamkeitslogik entstehen neue Machtverhältnisse – mit weitreichenden Folgen für Parteien, Wähler und politische Strategie. Am Beispiel der AfD zeigt sich exemplarisch, wie Ausgrenzung, digitale Mobilisierung und Mehrheitsfähigkeit in ein spannungsreiches Verhältnis geraten und warum politische Wirksamkeit heute die Beherrschung zweier Öffentlichkeiten zugleich verlangt. Gastbeitrag von Frank-Christian Hansel.

Der politische Konflikt der Gegenwart ist weniger ein Streit um einzelne Programme als um die Form der Öffentlichkeit selbst. Was sich in den vergangenen Jahren verschoben hat, ist nicht nur der Ton der politischen Auseinandersetzung, sondern die Architektur politischer Wahrnehmung. Politik findet heute in zwei grundverschiedenen Öffentlichkeiten statt, die unterschiedlichen Regeln folgen und gegensätzliche Erwartungen an politische Akteure stellen. Genau in dieser Spannung liegt zugleich die gegenwärtige Stärke – und die strategische Bewährungsprobe – der AfD.

Die klassische politische Öffentlichkeit war auf Argument, Abwägung und Verantwortung ausgerichtet. Sie lebte von Einordnung, Wiederholung, Sachlichkeit und institutioneller Verlässlichkeit. Parlamente, Zeitungen, Rundfunk und Parteien bildeten einen Raum, in dem politische Positionen nicht durch Lautstärke, sondern durch Begründung legitimiert wurden. Diese Öffentlichkeit existiert weiterhin – insbesondere im Westen und bei Wählern über 50 –, doch sie hat ihre frühere Selbstverständlichkeit verloren.

Parallel dazu hat sich eine zweite, neue Öffentlichkeit etabliert: die algorithmisch gesteuerte. In ihr zählt nicht Überzeugungskraft, sondern Sichtbarkeit. Nicht das bessere Argument setzt sich durch, sondern der stärkere Affekt. Beschleunigung ersetzt Einordnung, Zuspitzung ersetzt Erklärung. Was emotionalisiert, wird verbreitet. Was differenziert, verschwindet. Konflikt ist hier kein Risiko, sondern der eigentliche Motor politischer Aufmerksamkeit.

Gerade weil das politmediale Establishment die AfD systematisch ausgrenzt und sie zugleich unter eine Art medialer Dauer-Curatel stellt – durch moralische Rahmung, Negativkontexte und permanente Verdachtskommunikation –, wird das Verstehen dieser funktionalen Ambivalenz entscheidend. Denn dieselben Mechanismen, die die AfD institutionell marginalisieren sollen, erzeugen im algorithmischen Raum Aufmerksamkeit, Reichweite und Mobilisierung. Ausgrenzung wirkt dort nicht dämpfend, sondern verstärkend.

Die AfD ist eine der wenigen Parteien, die diese neue Logik früh erkannt und konsequent genutzt haben. Ihre starke Präsenz auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder X ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer strukturellen Passung zwischen Oppositionsrolle, medialer Blockade und Plattformmechanik. Zuspitzung, klare Gegnerschaft und Angriff wirken dort nicht trotz, sondern wegen der bestehenden Ausgrenzung. Figuren wie Alice Weidel stehen exemplarisch für diesen Modus: klar, konfliktfähig, unmissverständlich. Das erzeugt Reichweite, Mobilisierung und politische Sichtbarkeit – vor allem bei jüngeren Wählern und bisher politikfernen Milieus.

Doch genau hier liegt die strategische Doppelbindung. Während die algorithmische Öffentlichkeit auf Polarisierung reagiert und Ausgrenzung in Sichtbarkeit übersetzt, erwartet die argumentativ geprägte Öffentlichkeit etwas anderes: Ernsthaftigkeit, Ordnung, Verlässlichkeit. Der westdeutsche Wähler über 50, häufig eigentumsorientiert, beruflich und biografisch etabliert, misst Politik nicht an Klickzahlen, sondern an der Fähigkeit zur Verantwortung. Für ihn ist dauerhafte Zuspitzung kein Zeichen von Stärke, sondern von Unruhe. Er sucht keine permanente Attacke, sondern Orientierung.

Damit wird sichtbar: Die AfD operiert in zwei Öffentlichkeiten zugleich, die nicht nur unterschiedliche Logiken besitzen, sondern auf dieselbe politische Praxis gegensätzlich reagieren. Was im einen Raum notwendig ist, wirkt im anderen irritierend. Der strategische Fehler vieler Parteien besteht darin, diese Differenz zu leugnen. Der strategische Fehler wäre es für die AfD, sie zu unterschätzen.

Die eigentliche Aufgabe besteht daher nicht in Mäßigung oder Anpassung an alte Formen, sondern in bewusster funktionaler Differenzierung. Attacke ist im digitalen Raum ein legitimes Mittel der Mobilisierung. Sie durchbricht mediale Sperrzonen, erzeugt Aufmerksamkeit und konterkariert Ausgrenzung. Doch sie ersetzt nicht die zweite Stufe politischer Wirksamkeit: Bindung durch Argumente.

Gerade unter Bedingungen dauerhafter politmedialer Kuratel entscheidet sich die Zukunft der AfD nicht an der Frage, ob sie sichtbar ist – das ist sie längst –, sondern ob sie die Fähigkeit entwickelt, aus Sichtbarkeit Vertrauen zu machen. Das erfordert bewusst gepflegte Räume ruhiger, begründeter Kommunikation: Texte, Reden, Interviews, ordnungspolitische Argumentationen, staats- und wirtschaftspolitische Klarheit. Nicht als Gegenpol zur Zuspitzung, sondern als deren notwendige Ergänzung.

Der Strukturwandel der Öffentlichkeit zwingt Parteien, zwischen Mobilisierung unter Ausgrenzungsbedingungen und Mehrheitsfähigkeit unter Normalbedingungen zu unterscheiden. Die AfD hat gelernt, im ersten Modus zu bestehen. Der zweite entscheidet über politische Gestaltungsmacht.

In diesem Sinne ist der gegenwärtige Konflikt kein bloßer Parteienwettbewerb, sondern ein Kampf zwischen Öffentlichkeitsformen unter asymmetrischen Bedingungen. Die AfD steht dabei exemplarisch für die neue politische Realität: Sie zeigt, wie wirkungsvoll Politik im algorithmischen Raum selbst unter systematischer Ausgrenzung sein kann – und wie notwendig es bleibt, die argumentativ-ordnende Öffentlichkeit nicht preiszugeben. Wer diese Ambivalenz beherrscht, wird nicht nur überleben, sondern gestalten.

