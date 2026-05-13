Costa Rica: Neue Präsidentin weiht ihre Regierung Gott und der Jungfrau Maria.

(David Berger) Die neue katholische Präsidentin von Costa Rica, Laura Fernández, hat ihre Amtszeit mit einem Besuch des Gottesdienstes in der Basílica de los Ángeles angetreten. Die Veranstaltung fand im Kontext des offiziellen Amtsantritts statt und war Teil der öffentlichen Auftaktzeremonien. Während der Messe übergab sie ihre Regierung symbolisch Gott und der Jungfrau Maria. Ein außergewöhnlicher und daher umso bedeutender Schritt. Denn Costa Rica ist eine demokratische Republik, in der zwischen Staat und Kirche formal eine Trennung besteht.

In ihrer Ansprache bei der Zeremonie betonte Fernández, dass Gott für die als Politikerin und in ihrer Regierung immer an erster Stelle stehen müsse. Ohne Gott habe keine Regierung authentische Macht und kein Recht zu regieren; er sei der Herrscher der Welt. Vorbild sei ihr dabei unter anderem US-Präsident Trump nachahme, der mit dieser Einstellung große Erfolge zugunsten seines Volkes errungen habe.

The new Catholic President of Costa Rica, Laura Fernández, is getting a lot of attention among Catholics for beginning her term with a visit to the Basílica de los Ángeles. pic.twitter.com/hVeR2Wqyd8 — Fr Joseph Hudson (@acloudofsaints) May 13, 2026

Verehrung der „La Negrita“

Laura Fernández Delgado ist die 50. Präsidentin in der Geschichte Costa Ricas und die zweite Frau, die dieses Amt in dem zentralamerikanischen Land einnimmt. Ihre vorgesehene Amtszeit geht von 2026 bis 2030. Die neue Staatschefin erhielt die Präsidentenschärpe aus den Händen des nun ehemaligen Präsidenten Rodrigo Chaves während einer Zeremonie im Nationalstadion von San José – um sie danach vor dem Gnadenbild „Las Negrita“ niederzulegen.

Bei der „La Negrita“ (Die Schwarze Madonna) handelt es sich um eine kleine Marienstatue aus dunklem Stein (ca. 20 cm groß) Sie zeigt die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Wegen ihrer dunklen Farbe wird sie im Volksmund „La Negrita“ genannt. Sie gilt als Nationalheiligtum Costa Ricas. Jährlich pilgern Hunderttausende zur Basilika, besonders am 2. August (Feiertag der Virgen de los Ángeles). Die Basilika gilt so als das wichtigste katholische Pilgerziel des Landes und eines der zentralen religiösen Symbole Costa Ricas.

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