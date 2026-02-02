Montag, 2. Februar 2026
Tweet des Tages

Herr Habeck, entschuldigen Sie sich öffentlich bei der Familie Niehoff!

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
2

Der frühe Tod von Stefan Niehoff hat nicht nur zu einem perfiden Jubel bei linken Geisteskranken geführt, es mehren sich auch die Stimmen, die davon ausgehen, dass am Schlaganfall des treu sorgenden Familienvaters ursächlich auch die von Robert Habeck ausgelöste Kampagne schuld war. Unser Tweet des Tages dazu von der Publizistin Bettina Röhl.

„Irgendwie entsteht das furchtbare Gefühl, dass Niehoff die maßlosen, vollkommen unverhältnismäßigen Hetzkampagnen von Robert Habeck, Justiz und Medien mit Millionenreichweite, Hausdurchsuchung, Beschlagnahme seines Smartphone wegen eines satirischen Posts und offenbar ein paar kritischen Posts, die über jedes Maß hinaus dämonisiert wurden, nicht überstanden hat.

Jedem Regierungsmitglied, der Justiz und den Medien mit Millionenreichweite sollte klar sein, dass nicht jeder Bürger einem solchen rufmörderischen, finanziell belastenden Shitstorm von ganz oben (Habeck war Vizekanzler, als er seine Unterschrift zur Verfolgung eines harmlosen Scherzes durch die Justiz gab) seelisch und gesundheitlich, vielleicht schon vorbelastet, übersteht.

Dieser vollkommen harmlose Rentner, der ein satirisches Schwachkopf – Post weiter leitete, hatte es nicht verdient vor seiner vollständigen Rehabilitierung zu sterben. Habeck sollte sich öffentlich bei Niehoffs Familie entschuldigen, die er mit seiner lächerlichen so done – Unterschrift so stark belastet hat. Der Paragraph 188 Politikerbeleidigung muss sofort abgeschafft werden!“

Irgendwie entsteht das furchtbare Gefühl, dass Niehoff die maßlosen, vollkommem unverhältnismässigen Hetzkampagnen von Robert Habeck @roberthabeck, Justiz und Medien mit Millionenreichweite, Hausdurchsuchung, Beschlagnahme seines Smartphone wegen eines satirischen Posts und… https://t.co/cye3z1LfPz

— Bettina Röhl (@bettinaroehl) February 2, 2026

 ***

„Philosophia Perennis“ wendet sich seit fast 10 Jahren gegen ein immer totalitärer agierendes Regime. Eine Aktivität, die im Linksstaat geächtet und bestraft wird. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Jeder Cent hilft uns! Hier mit einem Klick helfen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Strukturwandel der Öffentlichkeit und die AfD
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!