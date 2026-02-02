Herr Habeck, entschuldigen Sie sich öffentlich bei der Familie Niehoff!

Der frühe Tod von Stefan Niehoff hat nicht nur zu einem perfiden Jubel bei linken Geisteskranken geführt, es mehren sich auch die Stimmen, die davon ausgehen, dass am Schlaganfall des treu sorgenden Familienvaters ursächlich auch die von Robert Habeck ausgelöste Kampagne schuld war. Unser Tweet des Tages dazu von der Publizistin Bettina Röhl.

„Irgendwie entsteht das furchtbare Gefühl, dass Niehoff die maßlosen, vollkommen unverhältnismäßigen Hetzkampagnen von Robert Habeck, Justiz und Medien mit Millionenreichweite, Hausdurchsuchung, Beschlagnahme seines Smartphone wegen eines satirischen Posts und offenbar ein paar kritischen Posts, die über jedes Maß hinaus dämonisiert wurden, nicht überstanden hat.

Jedem Regierungsmitglied, der Justiz und den Medien mit Millionenreichweite sollte klar sein, dass nicht jeder Bürger einem solchen rufmörderischen, finanziell belastenden Shitstorm von ganz oben (Habeck war Vizekanzler, als er seine Unterschrift zur Verfolgung eines harmlosen Scherzes durch die Justiz gab) seelisch und gesundheitlich, vielleicht schon vorbelastet, übersteht.

Dieser vollkommen harmlose Rentner, der ein satirisches Schwachkopf – Post weiter leitete, hatte es nicht verdient vor seiner vollständigen Rehabilitierung zu sterben. Habeck sollte sich öffentlich bei Niehoffs Familie entschuldigen, die er mit seiner lächerlichen so done – Unterschrift so stark belastet hat. Der Paragraph 188 Politikerbeleidigung muss sofort abgeschafft werden!“

