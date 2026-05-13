Ursula von der Leyen: Die EU ist proud queer

Auf der Plattform X feiert Ursula von der Leyen mit der Hissung der Pride-Regenbogen-Flagge die Pride-Woche und bekennt sich zu der queeren Ideologie des LGBTQIA+-Milieus. t. In ihrem Beitrag betonte sie die Bedeutung von Vielfalt, Gleichberechtigung und dem Schutz grundlegender Menschenrechte in Europa.

Die EU-Kommission sei „proud“, lässt sie die Öffentlichkeit wissen. Die PROUD-Pride-Woche sei „eine Feier von Liebe, Identität, Mut und Gemeinschaft“. Jeder Tag des Jahres gehöre diesem queeren Anliegen und sie arbeite hart daran, „Europa zu einem Raum zu machen, in dem jeder frei, offen und authentisch leben kann.“

The @EU_Commission is PROUD🌈 Pride week is a celebration of love, identity, courage and community. And every day of the year, we work hard to make Europe a space where everyone can live freely, openly, authentically. pic.twitter.com/wAcDCFhIDG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 13, 2026

Finger weg von unseren Kindern!

„…frei, offen und authentisch“ leben, außer man wagt es, die EU-Obrigkeiten zu kritisieren“ – so Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet dazu. Und Prof. Dr. Cristina Vanberghen dazu: „Wir respektieren diese Werte. Aber bitte – bitte, bitte – hören Sie auf, dies so aggressiv durchzudrücken, insbesondere in europäischen Schulen, wo es um dieses Thema bereits so viel Lobbyarbeit gibt. Kinder sollten in Ruhe gelassen und dazu ermutigt werden, zu wachsen, zu denken und selbst zu entscheiden, wenn sie erwachsen sind. Lassen Sie Kinder Kinder sein. Lassen Sie unsere Kinder sich ohne Druck von irgendeiner Seite entwickeln.“