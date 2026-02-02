Montag, 2. Februar 2026
Geschichte

Was passierte genau heute vor 100 Jahren in Deutschland?

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
357

(David Berger) Was passierte genau heute vor 100 Jahren? Das erfährt man – unterhaltsam aufbereitet – bei dem neuen Youtube-Projekt „Blick in die Zeit“ (BLIDZ). BLIDZ ist ein Bildungsprojekt für Geschichte, das fachlich korrekt recherchierte Vergangenheit relevant in die Gegenwart bringt. Mit Hilfe von AI generierten Avataren und Stimmen wird ein historisches Feeling erzeugt.

Wer in Deutschland historische Vergleiche zieht, bewegt sich – sofern er dies nicht nach den Vorstellungen linker Deutungshoheit wagt – auf dünnem Eis. Zumal, wenn es um das absolute Lieblingsthema der Deutschen geht, den Nationalsozialismus. Vergleiche mit der Weimarer Republik oder gar dem Kaiserreich sind schon etwas ungefährlicher. Dass es davor noch eine Geschichte des Abendlandes gibt, kommt im gängigen Weltbild ohnehin kaum vor und wird schlicht als „dunkles Mittelalter“ abgetan.

Das dünne Eis, von dem wir gesprochen haben, rührt zumeist daher, dass neben dem Verlust der Verwurzelung in der Vorzeit, die Fähigkeit zum analogen Denken und einer kontextuellen Schau auf die Vergangenheit weitgehend verloren gegangen sind.

Auf der Suche nach unseren Wurzeln

Vielleicht ist diese Leerstelle aber auch dazu geeignet, ein neues Interesse an unserer Vergangenheit zu entwickeln. Nicht umsonst boomen Online-Plattformen für Ahnenforschung und Familiengeschichte, auf denen man seine Stammbäume erstellen (Familienmitglieder, Daten, Fotos hinzufügen), historische Dokumente durchsuchen (z. B. Geburts-, Heirats-, Sterbe- oder Volkszählungsunterlagen) oder gar DNA-Tests machen (Herkunft/ethnische Zusammensetzung und genetische Verwandte finden) kann.

Die Geschichte des Einzelnen jedoch ist immer auch eingebettet in die jeweilige Zeitgeschichte. Und ist es nicht tatsächlich spannend herauszufinden, was heute genau vor 100 Jahren passierte? Daher haben sich zwei Historiker dazu entschlossen, auf ihrem Youtube-Kanal die Nachrichten von vor hundert Jahren (historische Eilmeldungen und Wochen-Nachrichten) als kompakte Nachrichtensendung zu produzieren.

Aus Zeitungen/Archiven rekonstruiert – fachlich korrekt, just news no nonsense. Sie schauen auf Politik, Wirtschaft, Kultur, Technik und Alltag der 1920er/1930er und ordnen Ereignisse kurz ein, damit Zusammenhänge sichtbar werden.

Was sagt die Depesche zum 2. Februar 1926?

Die Ereignisse werden in zwei verschiedenen Formaten präsentiert: Wochen-Ausgaben nach Kalenderwoche sowie Eilmeldungen („Depeschen) zu einzelnen Ereignissen, oft mit Ortsbezug (z. B. Berlin/Wien/Budapest/New York).  So zum Beispiel für den 1.Februar vor 100 Jahren:

Was außergewöhnlich für Youtube ist: Für Geschichtsinteressierte, Doku-Fans sowie Schule/Studium finden sich genaue Quellen/Hinweise in den Beiträgen. Sie stammen aus Digitalen Archiven historischer Zeitungen.

Ein Vorschlag, wie es besonders spannend wird: Erst die Nachrichten beim KONTRAFUNK hören, dann anschließend die Depeche des Tages. Und sich wundern: Geschichte wiederholt sich nicht 1:1, aber die Strukturen wie Politiker handeln, sind immer sehr ähnlich.

Hier geht es zu dem kostenlosen Youtube-Kanal: BLIDZ

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Paradox: Deutsche Frauen, die sich dem Islam unterwerfen
Nächster Artikel
Strukturwandel der Öffentlichkeit und die AfD
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!