CDU bürgert mehr Menschen ein als je zuvor

Wer nicht bereit ist, jeden eingebürgerten Islamisten einen Deutschen zu nennen, bekommt es mit dem Verfassungsschutz zu tun. Gleichzeitig schien es der Bundesregierung möglich, deutsch-jüdische Geiseln über zwei Jahre lang nicht als richtige Deutsche zu betrachten, obwohl sie schon ihr Leben lang Deutsche sind.

Der Grund hierfür war: Merz fürchtete den islamistischen Mob auf den deutschen Straßen und hisste die weiße Fahne vor dem Islamismus und Linken. Genau dasselbe geschieht gerade bei der Einbürgerung. Sie verändert unser Land für immer, unwiederbringlich, besonders die Einbürgerung von Hunderttausenden, Millionen Menschen aus den islamistischen Wüsten dieser Welt.

Wie groß das Ausmaß ist, in dem die massenhafte Einbürgerung gerade Deutschland verändert und wie scheinheilig die Politik unserer Regenten und ihre Moral in dieser Hinsicht tatsächlich sind, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.