Mittwoch, 15. Oktober 2025
Migration

CDU bürgert mehr Menschen ein als je zuvor

(c) Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
16

Wer nicht bereit ist, jeden eingebürgerten Islamisten einen Deutschen zu nennen, bekommt es mit dem Verfassungsschutz zu tun. Gleichzeitig schien es der Bundesregierung möglich, deutsch-jüdische Geiseln über zwei Jahre lang nicht als richtige Deutsche zu betrachten, obwohl sie schon ihr Leben lang Deutsche sind.

Der Grund hierfür war: Merz fürchtete den islamistischen Mob auf den deutschen Straßen und hisste die weiße Fahne vor dem Islamismus und Linken. Genau dasselbe geschieht gerade bei der Einbürgerung. Sie verändert unser Land für immer, unwiederbringlich, besonders die Einbürgerung von Hunderttausenden, Millionen Menschen aus den islamistischen Wüsten dieser Welt.

Wie groß das Ausmaß ist, in dem die massenhafte Einbürgerung gerade Deutschland verändert und wie scheinheilig die Politik unserer Regenten und ihre Moral in dieser Hinsicht tatsächlich sind, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

Vorheriger Artikel
Weimer muss Beteiligung Linksextremer an Jury des Deutschen Verlagspreises sofort beenden!
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

