Wenn ein Rassismus-Vorwurf tötet: So starb der 18-jährige Henry Nowak

„Du wurdest niedergestochen? Ich glaube nicht, Kumpel“ – „Hilfe, ich kann nicht atmen“ – Die Bodycam-Aufnahmen der Polizei zeigen die letzten tragischen Minuten des 18-jährigen Studenten Henry Nowak von der Universität Southampton und ein erschütterndes Polizeiversagen. Unser Tweet des Tages von Auf1-TV.

Nowak wurde am 3. Dezember 2025 von dem damals 23-jährigen Vickrum Digwa mit einem 21 Zentimeter langen Messer niedergestochen. Digwa, ein britischer Sikh aus Southampton mit mutmaßlich punjabisch-indischem Familienhintergrund, soll kurz vor der Tat zu Nowak gesagt haben: „Ich bin ein böser Mann.“ Danach stach er mehrfach zu. Ins Gesicht, in die Brust und in die Beine.

Als die Polizei eintraf, beschuldigte der Messerstecher sein Opfer, ihn rassistisch beleidigt, geschlagen und ihm den Turban heruntergerissen zu haben. Die Beamten glaubten dieser Darstellung und legten dem schwer verletzten Nowak Handschellen an.

Auf Nowaks eindringliche Hilferufe, er sei niedergestochen worden und könne nicht atmen, reagierte ein Polizist laut Aufnahmen mit: „Das glaube ich nicht, Kumpel.“ Henry Nowak starb noch am Tatort. Mit Handschellen auf dem Rücken. Statt Hilfe hörte er in seinen letzten Momenten seine Rechte als Beschuldigter.

Erst massiver öffentlicher Druck führte zur Veröffentlichung der Videoaufnahmen.

Vickrum Digwa wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 21 Jahren verurteilt. Seine Mutter wurde schuldig gesprochen, einem Täter geholfen zu haben, weil sie das Mordmesser vom Tatort verschwinden ließ. Ihr Strafmaß soll am 17. Juli verkündet werden. AUF1-Chef Stefan Magnet zeigt sich fassungslos: „Das ist so unglaublich! Ein 18-Jähriger wird niedergestochen — und die Polizei legt ihm im Todeskampf noch Handschellen an, weil der Messerstecher sein Opfer als ‚rassistischen Angreifer‘ bezeichnet. Ein Rassismusvorwurf war wichtiger als das Leben eines 18-Jährigen.“

𝗪𝗲𝗻𝗻 𝗲𝗶𝗻 𝗥𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝗺𝘂𝘀-𝗩𝗼𝗿𝘄𝘂𝗿𝗳 𝘁𝗼̈𝘁𝗲𝘁:🕯️𝗦𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗯 𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟴-𝗷𝗮̈𝗵𝗿𝗶𝗴𝗲 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 𝗡𝗼𝘄𝗮𝗸 👮„Du wurdest niedergestochen? Ich glaube nicht, Kumpel.“ 🕯️„Hilfe, ich kann nicht atmen.“ Die Bodycam-Aufnahmen der Polizei zeigen die letzten… pic.twitter.com/vvtjVZniEg — AUF1 (@AUF1TV) June 2, 2026 https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2026/06/Nowak.mp4 ** Derzeit ist unklar, wie lange PP die Kosten für die Technik noch bestreiten kann. Wenn Sie mithelfen wollen, dass PP noch seinen 10. Geburtstag erreicht, dann bitte hier mit einem Klick: PAYPAL (Stichwort Schenkung) Oder per Überweisung auf David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)