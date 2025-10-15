Mittwoch, 15. Oktober 2025
Linksextremismus

Weimer muss Beteiligung Linksextremer an Jury des Deutschen Verlagspreises sofort beenden!

(c) blu-news.org, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
Medienberichten zufolge gibt es Interessenkonflikte innerhalb der Jury des Deutschen Verlagspreises 2025. Die betreffenden Jurymitglieder wurden von Kulturstaatsminister Weimer berufen. Zudem sind einige Mitglieder der Jury dem linksextremen Spektrum zuzuordnen. Dr. Götz Frömming kommentiert.

Weimer muss die Beteiligung Linksextremer an der Jury des Deutschen Verlagspreises sofort beenden. Es ist völlig inakzeptabel, dass linksextreme Jurymitglieder linksextreme Verlage auszeichnen, bei denen sie selbst publizieren.

Steuerfinanzierte Gewaltaufrufe

Ebenso inakzeptabel ist es, wenn mit Steuergeldern Verlage prämiert werden, die in antidemokratischen Handreichungen zum Kampf gegen die AfD aufrufen und Gewalt gegen Rechts als Ausdruck ‚demokratischer Praxis‘ verklären.

(c) Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

Trotz mehrfacher Interventionen und zahlreicher Änderungsanträge der AfD im Kulturausschuss hat Kulturstaatsminister Weimer bislang nicht reagiert. Der Missbrauch des Deutschen Verlagspreises zur Förderung linksextremer Akteure muss sofort beendet werden.

Wer hier nicht eingreift und sich hinter der Presse- und Verlagsfreiheit versteckt, macht sich mitschuldig, wenn den Worten Taten folgen. Es gibt kein Recht auf staatliche Förderung des Extremismus.

Götz Frömming ist kulturpolitischer Sprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion.

Addendum: Regierung prämiert Verfassungsfeinde mit 101.000 Euro Steuergeld

Die Bundesregierung prämiert im Rahmen des Deutschen Verlagspreises zahlreiche radikal linke bis linksextreme Buchverlage mit jeweils mindestens 18.000 Euro Steuergeld. NIUS berichtete. Nun stellt sich heraus: Ein Verlag, der dieses Jahr schon zum fünften Mal seit 2019 ausgezeichnet wird und bereits über 100.000 Euro Preisgeld erhielt, veröffentlichte ein Werk von Autoren, die schon seit über 14 Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet …

Wie NIUS berichtete, fördern zahlreiche der 80 von Kulturstaatsminister Weimer prämierten Buchverlage radikal linke und sogar linksextreme Ideologien. So gab ein Verlag ein Buch heraus, das als Anleitung für Schüler zum Linksterrorismus dient. Weitere Verlage verlegten gewaltverherrlichende Werke beziehungsweise verkaufen solche Produkte.“

(Quelle).

Während die Mainstreammedien den Linksterror verherrlichen, verharmlosen oder ignorieren, spricht dieser Blog offen davon.

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

