Henry Nowak: Die antirassistische Staatsreligion fordert Menschenopfer

(David Berger) Elon Musks jüngste Reaktion auf den Fall Henry Nowak spricht ein Riesenproblem an: In westlichen, linksgedrehten Gesellschaften erhalten bestimmte politische Vorwürfe inzwischen mehr Aufmerksamkeit als die eigentlichen Opfer von Gewalt. Ideologien vom totalitären Antirassismus bis zum apokalyptischen Klimawahn sind längst blutige Ersatzreligionen der totalitären System geworden.

Perfide, posthumanistische Ideologen und ihre Medien haben ein gesellschaftliches Klima geschaffen, in dem der Vorwurf des Rassismus einen alles andere in den Schatten verweisenden Stellenwert einnimmt. Nach dieser Sichtweise wird eine solche Anschuldigung oft schwerer gewichtet als schwere Straftaten wie Vergewaltigung oder Mord. In dieser Logik werden Gedankenverbrechen und „virtuelle Vergewaltigungen“ zu Kapitalverbrechen hysterisiert, während man Gruppenvergewaltigungen und Messermorde mit Migrations- und Islamhintergrund verschwiegt, bagatellisiert oder gar rechtfertigt.

Und wie mittelalterliche Theologen forderten, der gute Gläubige müsse bei der Verbrennung der Ketzer eine unglaubliche Freude und Genugtuung empfinden, besteht die Lust unserer Zensoren im Unterdrücken der Kritik an diesen neuen Religionen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.

Unser Tweet des Tages von Elon Musk

„Der Westen hat eine absolut böse Staatsreligion geschaffen, in der eine Anschuldigung von „Rassismus“ das schwerwiegendste Vergehen darstellt, das begangen werden kann, schlimmer noch als Vergewaltigung oder Mord! Also, wenn die Polizei an einem Tatort auftaucht und ein britischer Junge verblutet und ein Immigrant sagt, der britische Junge sei rassistisch, werden die Bullen den sterbenden britischen Jungen in Handschellen legen.“

The West has created an utterly evil state religion where an accusation of “racism” is the gravest offense that can be committed, even worse than rape or murder! So if police show up at a crime scene and a British boy is bleeding out and an immigrant says the British boy is… — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2026

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