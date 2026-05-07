Verlust von bis zu 50.000 CDU-Mitgliedern: Linnemann warnt vor Austrittswelle

(David Berger) In der CDU rumort es. Nach Informationen aus Parteikreisen soll CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann intern vor einer möglichen großen Austrittswelle gewarnt haben. Hintergrund ist die zunehmende Unzufriedenheit vieler Mitglieder mit dem politischen Kurs der Partei und insbesondere mit der Entwicklung seit der Regierungsübernahme unter Bundeskanzler Friedrich Merz.

Vor allem an der Parteibasis wächst die Kritik. Immer mehr Unions-Mitglieder werfen der Parteiführung vor, zentrale Wahlversprechen nur unzureichend umzusetzen und sich in entscheidenden Fragen zu stark an politische Gegner anzupassen. Besonders die Themen Migration, innere Sicherheit und Wirtschaftspolitik sorgen innerhalb der Union für Diskussionen.

Hinzu kommt die anhaltende Debatte um die sogenannte „Brandmauer“ zur Alternative für Deutschland. Während die CDU-Spitze weiterhin jede Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausschließt, sehen manche Mitglieder darin inzwischen auch ein strategisches Problem. Kritiker innerhalb der Partei argumentieren, die strikte Abgrenzung führe dazu, dass konservative Wähler dauerhaft an die AfD verloren gingen. Und ureigenen Anliegen der Union aufgrund der permanenten Erpressung durch die SPD nicht umsetzbar seien.

Die Diskussion wird zusätzlich durch die immer deutlicher abnehmenden Zustimmungswerte des Kanzlers verschärft. In mehreren Umfragen hat Friedrich Merz zuletzt extrem an Rückhalt verloren. Selbst innerhalb der eigenen Anhängerschaft gibt es Zweifel, ob er die Partei langfristig einen und stabilisieren kann. Einige Parteimitglieder beklagen mangelnde Führung, andere kritisieren den öffentlichen Kommunikationsstil der Bundesregierung.

Merz als schwere Belastung für die Union

Der skandalöse Vorfall bei einem Bürgerdialog in Salzwedel ist dabei nur die Spitze eines Eisbergs: Dabei sprach eine schwer krebskranke Frau Bundeskanzler Friedrich Merz direkt an. Sie sagte, sie leide an Hautkrebs im Stadium IV und könne sich kaum noch ihre eigene Beerdigung leisten. Außerdem kritisierte sie mögliche Einschnitte im Gesundheitssystem und fragte, warum gleichzeitig über höhere Bezüge für Regierungspolitiker gesprochen werde. Merz reagierte darauf in dem für ihn so typischen Ton eines verunsicherten „Halbstarken“ scharf und widersprach ihr öffentlich.

Der kühle, empathielose und sich von oben herab gebende Kommunikationsstil, machte nicht nur verständlich, dass er weltweit als der unbeliebteste Regierungschef gilt, sondern auch, welch schwache Persönlichkeit er in Wirklichkeit ist. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dass Merz inzwischen jeder Realitätsbezug abhanden gekommen scheint. So wenn er gestern im ZDF erklärte: „Wir haben x-fach mehr erreicht als die Ampel in dreieinhalb Jahren. Wir sind auf einem richtigen Weg, aber der ist noch lange nicht zu Ende.“ Vor diesem Hintergrund erscheint das derzeitige Handeln von Merz fast wie eine Insolvenz-Verschleppung.

Braucht die AfD eine Brandmauer zu dieser Union?

Nicht nur das ist eine gefährliche Entwicklung für die Union. Die CDU steht vor dem schwierigen Spagat, einerseits ihre konservative Stammwählerschaft zurückzugewinnen und andererseits die Sympathisanten des Systems Merkel, die die Union über viele Jahre weitgehend gekapert haben, nicht zu vergraulen. Sollte die Unzufriedenheit weiter wachsen, wird die Partei nicht nur noch mehr Mitglieder verlieren, sondern auch die viel beschworene innere Geschlossenheit weiter erodieren. Denn hinter den Kulissen nimmt die Nervosität mit jeder neuen Sonntagsumfrage zu. Und Merz tut anscheinend alles dafür, dass das auch so bleibt.

Merz ist nicht alternativlos, aber was, wenn er geht? Wer heute glaubt, dass mit Friedrich Merz bereits der Tiefpunkt erreicht ist, könnte sich nach der nächsten Wahl noch wundern. Denn mit Markus Söder, Hendrik Wüst oder Jens Spahn stünden schon die nächsten Kandidaten bereit, die der CDU endgültig den Rest geben könnten. Zeit für die AfD, über eine Brandmauer hin zu dieser Union nachzudenken?