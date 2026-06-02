Eine FDJ Funktionärin als Bundeskanzlerin: Alles über Angela

Wie kann eine FDJ Funktionärin nach dem Mauerfall innerhalb weniger Monate Bundesministerin werden? Wie kann sie dann die Mächtigen der CDU ausschalten und ihren Platz einnehmen? Quasi ganz alleine? Ohne langjährige Laufbahn in der Partei? Wie kann sie von Medien und ihrer Partei noch heute gefeiert werden, wo während ihrer Amtszeit Wirtschaft, Infrastruktur, Sicherheit, Währungsstabilität und Demokratie sichtlich erodiert sind? Folgte sie eine Agenda Dritter?

Um das Rätsel Merkel zu lösen braucht es mehr als nur eine Betrachtung ihrer Persönlichkeit. Denn noch nie hat ein Kanzler so viel im Verborgenen agiert wie Angela Merkel. Nie zuvor war ein Netzwerk so unsichtbar und doch so bedeutsam. Nie zuvor wurden in der Bundesrepublik so viele undemokratische Maßnahmen mit einem fast schüchternem Lächeln umgesetzt. Das Phänomen Merkel bedarf einer neuen Perspektive – weit über die Kritik an den Ergebnissen Ihres Wirkens hinaus. Die Doku-Reihe “Alles über Angela” hat das Ziel, diese Analyse in Angriff zu nehmen. Mit Hilfe von Insidern, die in jahrelangem persönlichen Kontakt mit der ehemaligen Kanzlerin standen, und Biografen, die erstmalig die Archiv- und Datenlage ergründet haben, geht OVALmedia der Transformation Deutschlands zu einer “DDR 2.0” auf den Grund. Die Antworten auf das “Warum?” werden überraschen. Jetzt unterstützen Protagonisten sind u.a. Prof. Dr. Gertrud Höhler, Peter Hahne, Dr. Hans-Georg Maaßen, Dr. Thilo Sarrazin und die Merkel Biografen Gerold Keefer und Vera Lengsfeld.