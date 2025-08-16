Politische Ohrfeige für die Conservative Party – und für die CDU

Gastbeitrag von Meinrad Müller

„Das Aussterben Großbritanniens bedeutet auch das Aussterben des Christentums – bald wird es in Großbritannien mehr praktizierende Muslime geben als praktizierende Christen.“

In seiner Rede in der traditionsreichen Oxford Union macht Charlie Kirk unmissverständlich klar, wer die Verantwortung trägt für vieles, was die Menschen heute bedrückt. Die „Tories“ haben zugelassen, dass Masseneinwanderung, politische Feigheit und wirtschaftlicher Niedergang ein Land verändern, das einst Stolz und Freiheit ausstrahlte. Und so musste es kommen: Ein 30-jähriger Amerikaner verpasst den schläfrigen britischen Konservativen eine schallende Ohrfeige.

Wer glaubt, dass diese Anklage nur Großbritannien gilt, irrt. Man muss nur CDU lesen, wo Kirk Conservative sagt und plötzlich steht die Misere auch hierzulande vor der Tür.

Mit der Nase auf das Versagen stoßen

Kirk, gerade 30 Jahre alt, steht an der Spitze von Turning Point USA (TPUSA, Wendepunkt USA), einer Bewegung mit über 250.000 Mitgliedern, aktiv an mehr als 3.000 Schulen und Universitäten. Jährlich organisiert TPUSA Großkonferenzen mit mehreren tausend Teilnehmern, erreicht über 10 Millionen Follower in den sozialen Medien und bildet gezielt junge Aktivisten aus, die dem linken Mainstream an amerikanischen Universitäten entgegentreten.

Das ist genau das, was in den USA sowohl Demokraten als auch Republikaner hätten längst tun müssen und was die britischen Tories genauso verschlafen haben wie die CDU hierzulande. Doch die alten Parteiführungen sind zu müde, zu angepasst und zu sehr Teil des Problems, um das Ruder noch herumzureißen.

Die vier Anklagepunkte gelten eins zu eins auch für Deutschland.

In Oxford warf Kirk den britischen Konservativen vor:

Meinungsfreiheit unter Beschuss – Festnahmen wegen „anstößiger“ Social-Media-Posts und Gebetsverbot in der Nähe von Abtreibungskliniken.

2. Wirtschaftlicher Niedergang – Löhne unter dem Niveau von 2008, Strompreise viermal so hoch wie in den USA.

3. Kontrollverlust bei Migration – Jeder darf ins Land, sofortige Sozialleistungen, keine konsequente Abschiebung krimineller Migranten.

4. Verlust christlicher Identität – Bald mehr praktizierende Muslime als Christen.

Jeder dieser Punkte trifft auch auf Deutschland zu.

Politische Marktlücke unbesetzt

Ein Sprachrohr wie TPUSA gibt es in Deutschland nicht. CDU und CSU sind längst im Fahrwasser linker Gesellschaftspolitik, und selbst Parteien, die sich als Alternative präsentieren, haben es nicht geschafft, eine schlagkräftige, unabhängige Jugendbewegung aufzubauen.

Die Widerstände in den USA sind größer als hier und doch beweist Kirk, was ein einzelner Entschlossener erreichen kann. Die Zeit für einen Wendepunkt ist reif. Nicht irgendwann, sondern jetzt.

Sehen Sie seine Rede in Oxford:

“The dying out of Britain is the dying out of Christianity – soon Britain will have more practicing Muslims than practicing Christians” Charlie Kirk just spoke at the World Famous Oxford University & dropped truth bombs on the State of The UK. pic.twitter.com/LTemkJVMgs — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 12, 2025

Die wortwörtliche Übersetzung dieser Rede finden Sie hier: Oxford Kirk Übersetzung

