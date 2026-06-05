Linker Journalist „noch genau ein Wolfram-Weimer-Interview davon entfernt, AfD zu wählen“

(David Berger) „Alles daran ist schön“, lässt der Journalist Frédéric Schwilden wissen. Gemeint ist ein Tweet seines Kollegen Stefan Niggemeier. Der postete auf X: „Ich bin noch genau ein Wolfram-Weimer-Interview davon entfernt, AfD zu wählen“ Um dann mit einem Zusatz seine linke Fangemeinde zu trösten: „Nein, bin ich nicht, aber ALTER, er macht es einem wirklich schwer.“

Diese provokante Aussage bringt die Frustration vieler zum Ausdruck, die das politische Establishment und die mediale Berichterstattung über die AfD kritisch sehen. Ausgangspunkt für den Tweet ist ein Interview mit Wolfram Weimer im Spiegel, in dem Weimer versucht die politische Entwicklung der AfD zu analysieren. Er gesteht ein, dass trotz der medialen Horrorszenarien die AfD bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zwar gewachsen sei, aber seine sogenannte Mitte überraschend stabil bleibe. Zudem müsse man doch sehen, dass die Erwartungen bezüglich der Wahlerfolge der Partei völlig übertrieben waren, was Niggemeier so umschreibt: „Ja, ey, vorher dachten alle noch: Die AfD holt 20 Prozent, aber dann hat sie nur 19,5 Prozent geholt, und wenn das kein Stimmungsumschwung ist, weiß ich’s auch nicht.“ (Quelle)

Weimer kündigt Untergang der AfD an

Stefan Niggemeier ist ein bekannter deutscher Journalist, bei seinem Fanclub gerühmt für seine kritische Medienanalyse und seinen angeblich scharfen Blick auf politische und gesellschaftliche Themen. Er gilt als klar linker Beobachter, der oft mediale und politische Fehlentwicklungen aus einer progressiven Perspektive kommentiert. Seine Kommentare sind pointiert und polarisieren teilweise, was ihm sowohl Anerkennung als auch Kritik einbringt.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat in dem zitierten Spiegel-Interview einen entschlossenen „Kulturkampf“ gegen die AfD angekündigt und prognostiziert, dass die AfD bis 2029 auf etwa 9 Prozent schrumpfen wird: “ „Die AfD wird noch in dieser Legislaturperiode zusammenfallen wie ein Soufflé. Davon bin ich überzeugt. Weil ihr die moralische und intellektuelle Substanz fehlt“. Ähnlich hatte auch sein Genosse und Spezi, Bundekanzler Merz angekündigt, die Zustimmungswerte für AfD schon im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft zu halbieren. Danach sieht es aber derzeit gar nicht aus…

Und zur moralischen Substanz von Weimer sollte man noch einmal an eines seiner Gedichte erinnern, aus dem hier ein besonders schöner Ausschnitt zitiert sei:

„überwuchert mit Eiterbeueln / nötigt er die Schwangere / zum Fleischreiben / sein Pech / dass sein Schwanz platzt / ihr Pech / dass warmer Eiter ihren Unterleib / überflutet / und das Kind ersäuft“.