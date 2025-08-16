Einsatz bei Orientalen: Einem Rettungssanitäter platzt der Kragen

„Obwohl konkrete Zahlen nicht erhoben werden, kann man davon ausgehen, dass es im gesamten Bundesgebiet jeden Tag wahrscheinlich zu Hunderten gleich gelagerten Einsätzen kommt.“
Unser Tweet des Tages:
***
Seit fast 10 Jahren warnt PP vor der Zerstörung unserer Heimat durch die linke Migrationspolitik. Das Problem wird von Tag zu Tag drängender. Wenn Sie die Arbeit gegen diese fatale Entwicklung unterstützen könnten, wäre das eine große Hilfe!
… oder auf klassische Weise per Überweisung:
IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.