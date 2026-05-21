Das abendländische Menschenbild als Rettung vor Post-Humanismus und Zerstörung der traditionellen Familie

Das abendländische Menschenbild steht für unverlierbare Würde der Person, Freiheit und Verantwortung – Werte, die unsere Gesellschaft über Jahrhunderte geprägt haben. Doch in einer ganz vom Materialismus bestimmten Zeit, in der post-humanistische Ideen den Menschen zunehmend als verfügbare Biomasse betrachten, geraten diese Grundlagen und damit eine humane Politik ins Wanken.

Die Rückbesinnung auf das klassische Menschenbild ist nicht nur eine philosophische Frage ist, sondern entscheidend für den Erhalt unserer sozialen Ordnung. Im Zentrum steht dabei die traditionelle Familie als Keimzelle von Identität, Stabilität und kultureller Kontinuität.

Der Vortragende ist promovierter Philosoph und habilitierter Theologe, war von 2003-2010 Prof. für Philosophie im Vatikan und ist Macher des Blogs „philosophia-perennis“.

Donnerstag, 28. Mai 2026

Beginn: 19:00 Uhr, Einlass: 18:00 Uhr



Staatsreparatur

Jungfernstieg 4b

12207 Berlin

Maximale Teilnehmerzahl: 39

Hier kann man die Eintrittskarten erwerben.