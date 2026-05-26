Zwischen Thomas von Aquin und Silicon Valley: Die erste Enzyklika Leos XIV.

(David Berger) Die erste Enzyklika eines Papstes setzt gewöhnlich einen programmatischen Akzent. Sie offenbart, worin der neue Pontifex die entscheidenden Herausforderungen seiner Zeit erkennt und wie er die Aufgabe der Kirche inmitten dieser Herausforderungen versteht. Die gestern veröffentlichte Enzyklika Magnifica Humanitas von Papst Leo XIV. ist in diesem Sinne bemerkenswert, weil sie sich nicht primär klassischen innerkirchlichen Fragen widmet, sondern den kulturellen, technologischen und politischen Umbrüchen der Gegenwart. Dabei bewegt sich der Text zwischen berechtigten Warnungen vor einer entmenschlichten Technokratie und problematischen Tendenzen eines postkonziliaren Humanitarismus, der den Menschen stärker in den Mittelpunkt rückt als die übernatürliche Ordnung Gottes.

Zunächst muss anerkannt werden: Die Diagnose des Papstes ist in wesentlichen Teilen richtig. Die gegenwärtige Krise der westlichen Zivilisation ist nicht bloß politisch oder ökonomisch, sondern vor allem anthropologisch. Die moderne Welt hat den Menschen zunehmend seiner metaphysischen Würde beraubt und ihn auf Materie, Funktionalität und Berechenbarkeit reduziert. Gerade deshalb ist es zu begrüßen, dass Leo XIV. den Transhumanismus und Posthumanismus, die inzestuösen Kinder, die aus der Ehe von Materialismus und Nihilismus hervorgegangen sind, ausdrücklich zurückweist. Die Vorstellung, der Mensch könne technisch optimiert, biologisch überschrieben oder gar durch künstliche Systeme ersetzt werden, ist letztlich eine Revolte gegen die Schöpfungsordnung Gottes.

Hier berührt die Enzyklika tatsächlich eine der dringendsten naturrechtlichen Fragen unserer Zeit. Denn aus der Leugnung einer festen menschlichen Natur folgen nahezu zwangsläufig die Rechtfertigung der Abtreibung, die Legitimierung der Euthanasie, die Gender- und Transideologie, die Leihmutterschaft, die Auflösung von Ehe und Familie, sowie die Reduktion des Menschen auf manipulierbares biologisches Material.

Wenn der Mensch keine von Gott geschaffene Natur mehr besitzt, sondern nur noch ein „Projekt“ ist, dann verliert jede objektive Moral ihren Grund. In diesem Zusammenhang enthält die Enzyklika mehrere starke Aussagen. Besonders treffend ist die Warnung vor denjenigen Kräften, die mittels technischer und wirtschaftlicher Macht kulturelle Wahrheiten definieren wollen:

„Diejenigen, die über gewaltige technische und wirtschaftliche Ressourcen verfügen – und damit auch über viele personelle Ressourcen, mit denen sie sich einbringen können –, verfügen über eine beträchtliche Fähigkeit, kulturelle Veränderungen herbeizuführen und letztlich eine bedeutende Zahl von Menschen zu beeinflussen: hinsichtlich der Frage, was wahr ist in Bezug auf den Menschen und die Welt, den Sinn des Lebens, die Familie und sogar Gott. Dies ist reine Macht ohne Wahrheit, die anderen auf subtile oder offene Weise aufzwingt, was sie als wahr ansehen sollen.“

Diese Passage kann mit Recht als Kritik an den ideologischen Monopolen moderner Medien- und Technologiekonzerne gelesen werden. Die Kirche hat immer gelehrt, dass Wahrheit nicht durch Macht entsteht. Gerade in einer Zeit algorithmischer Informationssteuerung gewinnt diese Einsicht neue Aktualität.

Die Gefahr des mechanistischen Menschenbildes

Dennoch bleibt die philosophische Analyse der Enzyklika in einem entscheidenden Punkt unvollständig. Leo XIV. kritisiert zwar die posthumanistischen Extreme, spricht jedoch nicht klar genug die tiefere metaphysische Wurzel des Problems an: die Deutung des Menschen als Maschine. Die eigentliche Gefahr besteht heute nicht nur darin, dass einige Menschen durch technologische Entwicklungen „unter die Räder kommen“, sondern darin, dass der Mensch selbst nur noch als biologischer Computer verstanden wird.

Dieses mechanistische Menschenbild durchdringt längst die Neurowissenschaften, die Verhaltensökonomie, den digitalen Kapitalismus, die Genderideologie sowie große Teile der modernen Psychologie. Der Mensch erscheint nur noch als Bündel neuronaler Prozesse, chemischer Reaktionen und algorithmisch vorhersagbarer Impulse. Freiheit, Seele, Vernunft und moralische Verantwortung werden dadurch faktisch negiert.

Gerade hier hätte eine wirklich tiefgehende katholische Anthropologie ansetzen müssen. Die traditionelle Lehre der Kirche sieht den Menschen nicht als Maschine, sondern als personale Einheit von Leib und Seele, geschaffen im Bilde Gottes. Dass die Anthropologie des großen Kirchenlehrers Thomas von Aquin in diesem Zusammenhang nicht vorkommt, hat sich nicht gerade zum Vorteil ausgewirkt (er wird nur im Zusammenhang der Begnadigung der menschlichen Natur erwähnt). Der Mensch besitzt eine geistige Seele, die nicht auf Materie reduzierbar ist. Ohne diese metaphysische Grundlage bleibt jede Verteidigung der „Menschenwürde“ letztlich fragil. Denn wenn der Mensch bloß Materie ist, dann kann auch seine Würde jederzeit utilitaristisch neu definiert werden.

KI, Macht und die Frage: Wer bewacht die Wächter?

Besondere Aufmerksamkeit hat die Forderung des Papstes erregt, künstliche Intelligenz müsse „entwaffnet“ werden. Leo XIV. warnt vor autonomer Kontrolle, algorithmischer Machtkonzentration und der Möglichkeit technischer Herrschaft. Diese Warnung ist berechtigt. Künstliche Intelligenz darf niemals zum Instrument einer neuen digitalen Oligarchie werden. Doch hier stellt sich sofort die klassische politische Frage, die bereits Juvenal formulierte:

Quis custodiet ipsos custodes? – Wer wird die Wächter bewachen?

Denn wenn im Namen der Sicherheit Staaten, internationale Institutionen oder supranationale Behörden weitreichende Kontrolle über KI erhalten, entsteht die Gefahr eines technokratischen Leviathans. Dieselben Systeme, die angeblich den Menschen schützen sollen, könnten leicht zur Überwachung, Zensur und sozialen Steuerung missbraucht werden.

George Orwells 1984 erscheint heute weniger wie Fiktion als wie eine politische Versuchung moderner Demokratien. Die traditionelle katholische Sicht war stets realistisch gegenüber der menschlichen Natur. Der Mensch ist durch die Erbsünde verwundet. Deshalb neigt Macht zur Korruption. Lord Actons berühmtes Wort bleibt wahr:

„Macht neigt zur Korruption, und absolute Macht korrumpiert absolut.“

Gerade deshalb genügt es nicht, lediglich „ethische Regulierung“ zu fordern. Jede Konzentration technischer Macht – ob bei Konzernen oder Staaten – muss grundsätzlich misstrauisch betrachtet werden.

Das Problem der „dynamischen“ Soziallehre

Hier beginnt jedoch die problematische Seite der Enzyklika. Magnifica Humanitas beschreibt die katholische Soziallehre mehrfach als etwas „Dynamisches“, als einen geschichtlichen Prozess gemeinsamen Unterscheidens. Dies entspricht stark dem nachkonziliaren Sprachgebrauch und seinen fatalen Folgen. Die Gefahr liegt auf der Hand: Was ursprünglich als pastorale Anpassung formuliert wird, entwickelt sich schleichend zu doktrineller Fluidität.

Die katholische Soziallehre war traditionell keine offene historische Bewegung, sondern die Anwendung unveränderlicher moralischer Prinzipien auf wechselnde historische Situationen. Das Naturrecht verändert sich nicht. Die Würde des Menschen verändert sich nicht. Die sittliche Ordnung verändert sich nicht.

Zwar können neue technische Herausforderungen neue Anwendungen moralischer Prinzipien erforderlich machen, doch die Prinzipien selbst bleiben unveränderlich. Gerade hier bleibt die Sprache der Enzyklika oft unscharf und prozesshaft.

Anthropozentrik statt Gotteszentrierung?

Schon der Titel Magnifica Humanitas wirft Fragen auf. Die starke Hervorhebung der „großartigen Menschheit“ spiegelt einen Trend wider, der seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer deutlicher geworden ist: die Verschiebung von einer gottzentrierten zu einer menschenzentrierten Sprache.

Im gesamten Text begegnen ständig Begriffe wie menschliche Würde, menschliches Gedeihen, gemeinsame Verantwortung, globale Solidarität, Bewahrung der Menschlichkeit.

All dies enthält richtige Elemente. Doch auffällig ist, wie selten die klassischen übernatürlichen Kategorien im Zentrum stehen: Sünde, Buße, Erlösung, Gericht, Heiligkeit, Opfer, ewiges Heil. Die Kirche existiert letztlich nicht primär zur Verwaltung einer humanitären Weltordnung, sondern zur Rettung der Seelen. Besonders symptomatisch wirkt die Einleitung der Enzyklika:

„Die von Gott geschaffene großartige Menschheit steht heute vor einer entscheidenden Wahl: Entweder sie errichtet einen neuen Turm zu Babel oder sie erbaut die Stadt, in der Gott und die Menschheit gemeinsam wohnen.“

Diese Formulierung klingt bemerkenswert modernistisch. Das Neue Jerusalem ist nach katholischem Verständnis keine von Menschen errichtete politische oder zivilisatorische Ordnung, in die Gott anschließend einzieht. Es ist vielmehr die endgültige Vollendung durch Gottes Gnade. Gelegentlich bleibt in der Enzyklika sogar unklar, was mit Menschheit gemeint ist. Der Begriff „Menschheit“ (humanitas, humanity) ist semantisch vieldeutig und genau deshalb theologisch und philosophisch heikel. Er kann mindestens vier verschiedene Dinge meinen — und der Text der Enzyklika wechselt oft unklar zwischen diesen Bedeutungen: das Wesen des Menschen, die Gesamtheit aller Menschen, Menschlichkeit, oder Menschheit als quasireligiöses Subjekt (bei Hegel oder Teilhard de Chardin). Dass auf eine Urausgabe des Päpstlichen Schreibens in lateinischer Sprache verzichtet wurde, verstärkt diese Konfusion noch zusätzlich.

Gerade hier scheint tatsächlich ein spezifisch amerikanischer Optimismus durchzuschimmern: die Vorstellung, die Menschheit könne durch richtige Strukturen, Kooperation und moralische Regulierung eine bessere Welt errichten. Die traditionelle katholische Sicht bleibt dagegen nüchterner. Keine technologische Ordnung, keine globale Governance und keine politische Ethik kann das durch die Erbsünde verwundete Wesen des Menschen erlösen. Zurecht hat sich schon der Ordensvater des Papstes, der hl. Augustinus, in aller Entschiedenheit gegen die Irrlehre des Pelagianismus ausgesprochen, der davon ausgeht, dass wir mit unserem weltlichen Schaffen uns die Gnade verdienen müssen.

Auch hier hätte die Lehre des hl. Thomas der Enzyklika eine katholischere Richtung geben können: Tatsächlich hat ihn Leo XIV. im Zusammenhang mit der Kritik am Transhumanismus und der Frage nach der Übernatur des Menschen mit einem wunderbaren Zitat zu Worte kommen lassen. In Abschnitt 127 schreibt der Papst: „Wie der heilige Thomas von Aquin lehrte, ‚übersteigt‘ dieser Prozess der Erhebung und Verwandlung ‚jede Fähigkeit der geschaffenen Natur‘ …“ Dabei geht es um die christliche Vorstellung, dass der Mensch sich zwar „übersteigen“ soll, aber nicht durch technische Selbstoptimierung oder künstliche Erweiterung, sondern durch Gnade (gratia) und Teilhabe am göttlichen Leben. Das ist theologisch bedeutsam, weil hier ein klassisch-thomistischer Gedanke gegen den modernen Transhumanismus gestellt wird: Der Mensch vervollkommnet sich nicht technisch. Die Vergöttlichung des Menschen geschieht nicht durch Technologie. Das „Mehr-als-Menschliche“ (more than human) kommt durch die Gnade Gottes, nicht durch Maschinen. In diesem Punkt ist die Enzyklika durchaus traditionell und metaphysisch fundiert.

Allerdings fällt auf, dass Thomas von Aquin insgesamt eher punktuell verwendet wird. Die Enzyklika ist stilistisch und methodisch nicht stark thomistisch aufgebaut. Sie argumentiert überwiegend: sozialethisch, pastoral, dialogisch, personalistisch, anthropologisch, weniger dagegen streng metaphysisch oder scholastisch. Gerade deshalb entsteht an dieser Stelle der Eindruck, dass Thomas zwar zitiert wird, die eigentliche philosophische Architektur der Enzyklika aber stärker von nachkonziliaren personalistischen und sozialethischen Strömungen geprägt ist als von klassischer Scholastik. Und hier so eine Theologie des vergangenen Jahrhunderts präsentiert wird. Nicht zu Unrecht sprechen tatsächlich Leo-Kritiker aus der USA von einer „Boomer-Enzyklika“, die stark vom geistigen Klima der Nachkriegszeit, des Zweiten Vatikanischen Konzils und des sozialethischen Optimismus der 1960er–1990er Jahre geprägt ist.

Die problematische Nähe zu globalistischer Governance

Die Enzyklika spricht mehrfach positiv von internationaler Kooperation, globalen Regulierungsrahmen und multilateralen Institutionen. Hier setzt sich eine postkonziliare Tendenz fort, supranationale Strukturen mit einem gewissen moralischen Optimismus zu betrachten. Doch die Realität moderner globaler Institutionen zeigt, dass diese häufig selbst Träger ideologischer Programme sind: Genderideologie, Abtreibungsagenda, technokratische Sozialsteuerung, Einschränkung nationaler Souveränität, ideologische Kontrolle des öffentlichen Diskurses. DDie Kirche sollte deshalb sehr vorsichtig sein, globale Governance-Strukturen moralisch aufzuwerten.

Problematisch erscheint zudem die angebliche historische Entschuldigung des Papstes für die Rolle des Heiligen Stuhls bei der Legitimierung der Sklaverei. Eine differenzierte Kirchengeschichte zeigt vielmehr, dass die Kirche bereits sehr früh gegen Formen der Versklavung Stellung bezog. Zu nennen sind insbesondere:

Sicut Dudum (1435), das die Versklavung der Bewohner der Kanaren verurteilte,

Sublimis Deus (1537), das die Versklavung der amerikanischen Ureinwohner verwarf,

In Supremo Apostolatus (1839), das den Sklavenhandel und die Sklaverei verurteilte.

Die Geschichte ist komplexer, als moderne moralische Selbstanklagen suggerieren. Zwar gab es Christen und sogar Kirchenmänner, die sich an ungerechten Systemen beteiligten. Doch daraus folgt nicht, dass die Kirche als solche die Sklaverei grundsätzlich legitimiert hätte. Ähnlich wie bei seinen Vorgängern, die sich für die angeblichen Sünden ihrer Vorgänger publikumswirksam auf die Brust klopften und „Tua Culpa!“ riefen, wollte Leo hier wohl Ähnliches vollführen. Besser wäre es gewesen, er hätte zuvor einen Kirchenhistoriker wie Kardinal Brandmüller, der mit ihm im Vatikan wohnt, befragt.

Eine starke Passage über Leiden und Menschlichkeit

Zu den schönsten Stellen der Enzyklika gehört dagegen die Reflexion über Leid und menschliche Reifung:

„Die vollständige Beseitigung des Leidens würde letztlich auch bedeuten, Liebe und Verlangen auszulöschen. Diejenigen, die lieben und begehren, können nicht vermeiden, durch Prüfungen und Leiden hindurchzugehen; und im Laufe der Jahre tragen wir in uns Lektionen, die ihre Spuren wie Narben hinterlassen, die Erinnerungen an eine Reise, die von Freiheit und Scheitern, Träumen und Enttäuschungen geprägt ist. Nur dank des Zusammenspiels dieser Elemente geschehen die Wunder der Seele in uns, die es uns ermöglichen, den Reichtum unserer Menschlichkeit zu spüren.“

Hier berührt Leo XIV. eine Wahrheit, die der modernen Welt zunehmend fremd geworden ist: Der Mensch wird nicht durch Schmerzlosigkeit vollendet, sondern durch Opfer, Prüfung und geistliche Läuterung. Gerade die transhumanistische Utopie einer technisch optimierten Existenz ohne Leid würde letztlich den Menschen selbst zerstören.

Kurzum: Magnifica Humanitas ist eine widersprüchliche Enzyklika. Sie enthält wichtige und mutige Warnungen gegen Transhumanismus, gegen algorithmische Macht, gegen technologische Entmenschlichung, gegen mediale Wahrheitsmonopole, gegen die Reduktion des Menschen auf Funktionalität. In diesen Punkten berührt Leo XIV. reale Gefahren unserer Zeit.

Gleichzeitig bleibt die Enzyklika jedoch stark vom postkonziliaren Stil geprägt: anthropozentrische Sprache, Dynamisierung der Soziallehre, synodale Begriffe wie „gemeinsames Unterscheiden“, Optimismus gegenüber globaler Governance, humanitär-emotionaler Tonfall, geringe Betonung der übernatürlichen Ordnung.

Die entscheidende Frage lautet letztlich: Verteidigt die Kirche den Menschen, weil er Geschöpf Gottes mit unsterblicher Seele ist — oder verteidigt sie zunehmend „die Menschheit“ als eigenständigen moralischen Mittelpunkt?

Hier liegt der eigentliche Konflikt unserer Zeit. Eine wahrhaft katholische Antwort auf die technologische Krise der Moderne muss tiefer gehen als politische Regulierung oder humanitäre Ethik. Sie muss den Menschen wieder als das begreifen, was er ist: nicht Maschine, nicht biologisches Material, nicht algorithmisch optimierbares System, sondern Ebenbild Gottes, geschaffen für Wahrheit, Opfer, Erlösung und das ewige Leben.

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