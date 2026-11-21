(David Berger) Wer die politische Bevormundung der Universität beklagt, sollte sich seinen Gewährsmann gut aussuchen. Ausgerechnet Martin Heideggers Freiburger Rektoratsrede von 1933 soll heute wieder den Weg weisen. Was ihr Verfasser damals unter geistiger Erneuerung verstand, lässt sich nachlesen.

Der AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider will, zumindest berichtet das die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Wissenschaft wieder zu ihrem „deutschen Charakter“ verhelfen. Er beruft sich dabei ausdrücklich auf Heideggers Freiburger Rektoratsrede. Die Wissenschaft soll aus dem Volk ein „in seinem Staat sich selbst wissendes Volk“ machen. Mich interessiert weniger eine Kritik an Tillschneider als vielmehr, was in diesem Programm mit einem Historiker geschieht, dessen Forschung ein lieb gewonnenes nationales Selbstbild zerstört. Hat er seine Aufgabe erfüllt oder den Auftrag verfehlt? An der Antwort erkennt man, wie viel Freiheit die Universität in diesem Entwurf tatsächlich hätte.

Heidegger selbst ließ wenig Zweifel daran, was er 1933 von der deutschen Universität erwartete. In seiner Rektoratsrede stellte er Wissensdienst, Arbeitsdienst und Wehrdienst nebeneinander. Wenige Monate später, am 3. November 1933, schrieb er den Freiburger Studenten zum Semesterbeginn: „Der Führer selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz.“ Wer heute die Rektoratsrede politisch empfiehlt, sollte diesen Aufruf mitlesen. Darin steht, wem die Universität nach Heideggers Vorstellung dienen sollte, sobald die Rede vom deutschen Wesen eine konkrete politische Adresse bekam.

Das entscheidende Wort ist allein. Wer einen Machthaber zur alleinigen Quelle des Gesetzes erklärt, räumt jede Instanz aus dem Weg, vor der dieser sich zu verantworten hätte. Für den Philosophen Thomas von Aquin, der Heidegger so weit überlegen ist, dass man sie eigentlich nicht in einem Atemzug nennen sollte, empfängt das Gesetz seine Autorität aus seiner vernünftigen Ausrichtung auf das Gemeinwohl. Ein ungerechter Befehl kann mit aller Macht durchgesetzt werden und bleibt ungerecht. Ich halte diese Einsicht für eine der wichtigsten Errungenschaften unserer politischen Überlieferung. Pius XI. hat 1937 in Mit brennender Sorge den Vorgang beim Namen genannt. Wer Volk oder Staat zur höchsten Norm erhebt, betreibt Götzenkult. Die Liebe zum Vaterland kann gerade verlangen, seiner Regierung zu widersprechen. (Thomas von Aquin, Summa theologiae, I–II, q. 90, a. 1–2 und q. 96, a. 4.)

Man konnte es schon 1933 besser wissen

Der große konservativ-katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand stand dem Liberalismus fern und setzte in Österreich auf Engelbert Dollfuß. Gerade seine eigene politische Position macht ihn zum Gegenbeispiel für jene, die Heideggers Parteinahme als beinahe unvermeidliche Folge konservativer Modernitätskritik behandeln. Hildebrand bekämpfte den Nationalsozialismus und seinen Rassenantisemitismus bereits in den zwanziger Jahren. 1933 emigrierte er nach Österreich und führte die Auseinandersetzung in der Wiener Wochenschrift Der Christliche Ständestaat fort. Während Heidegger die Freiburger Studenten auf Hitler einschwor, setzte Hildebrand seine publizistische Arbeit daran, Hitlers Weltanschauung zu bekämpfen. Beide trafen ihre Wahl im selben Jahr.

Edith Stein nahm Heidegger auf seinem eigenen Feld beim Wort. In ihrer Auseinandersetzung mit seiner Existenzphilosophie prüfte sie, ob sich der Sinn menschlichen Seins aus der Erfahrung der Endlichkeit erschließen lässt. Heidegger hatte die Seinsfrage mit großer Wirkung neu gestellt. Stein traute sich, über den Rahmen hinauszufragen, den er ihr gegeben hatte. Darin liegt eine intellektuelle Freiheit, die ich bei manchen seiner heutigen Verehrer vermisse. Für die Universität hat der große Josef Pieper dieselbe Freiheit verteidigt. Der Philosoph muss fragen dürfen, was wahr ist, auch wenn die Antwort für den Minister, den Geldgeber oder die eigene Partei unbrauchbar ist.

Ein Gewährsmann für die Revolution

Manche Neurechte behandeln Heidegger, als hätten sie in ihm den Philosophen ihrer eigenen Revolte gegen die Moderne entdeckt. Der junge Herbert Marcuse war schneller. Ein Jahr nach Erscheinen von Sein und Zeit veröffentlichte er 1928 seine Beiträge zu einer Phänomenologie des Historischen Materialismus. Heideggers Analyse der Geschichtlichkeit des Daseins sollte ihm helfen zu erklären, wie Menschen unter vorgefundenen geschichtlichen Bedingungen revolutionär handeln können. Jahre später verband Jean-Paul Sartre seinen von Heidegger mitgeprägten Existentialismus mit marxistischer Gesellschaftsanalyse. Der Marxist Lucien Goldmann ging in seiner Deutung noch weiter. Er vermutete in Sein und Zeit eine unausgesprochene Antwort auf Georg Lukács’ Analyse der Verdinglichung.

Die Pointe liegt im späteren Briefwechsel. 1947 stellte Marcuse seinen ehemaligen Lehrer wegen dessen nationalsozialistischen Engagements zur Rede. Der Marxist, der Heidegger einst für die Revolution fruchtbar machen wollte, brachte gegenüber seinem Lehrer den Widerspruch auf, den manche seiner rechten Bewunderer heute schon bei der Lektüre eines Dokuments von 1933 scheuen.

Wie Heideggers Prestige die Theologie vergiften konnte

Die Versuchung, Heideggers philosophischem Rang ein Urteil zu überlassen, das man selbst fällen müsste, hat auch die Theologie erfasst. Der modernistische Jesuit Karl Rahner hörte Heidegger in Freiburg und bezeichnete ihn später als seinen einzigen eigentlichen Lehrer. Zusammen mit anderen Einflüssen, vor allem Kant und Joseph Maréchal, prägte diese Begegnung sein frühes Projekt in Geist in Welt und Hörer des Wortes. Rahner fragte nach den Bedingungen, unter denen der Mensch überhaupt für eine mögliche Offenbarung empfänglich ist. Von diesem Ansatz aus entwickelte er später seine transzendentale Theologie. Rahners daraus resultierende „anthropozentrische Wende“ ist verantwortlich für eine Vergiftung der Theologie, die bis heute eine Kirche prägt, deren Hauptfeind in Deutschland nicht der Teufel, sondern die Partei von Tillschneider ist.

An der Universität wie in der Theologie zeigt sich, wie teuer es werden kann, einem großen Denker mehr Autorität einzuräumen, als seine Argumente tragen. Wer sein Land liebt, sollte wissen wollen, was in ihm geschehen ist, auch wenn die Antwort schmerzt. Wer eine freie Universität verteidigt, muss dem Historiker das Recht zugestehen, die eigenen Helden zu demontieren. Und wer sich dabei ausgerechnet auf Heideggers Rektoratsrede beruft, sollte zuerst erklären, warum er aus dem Jahr 1933 die Stimme des Mannes auswählt, der den Studenten Gefolgschaft predigte, während andere den Mut hatten, dem diabolischen Regime öffentlich zu widersprechen.